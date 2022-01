Hannover

Wenn Nikola Huppertz (45) für ihre jungen Leserinnen und Leser schreibt, darf es durchaus lustig zugehen. Aber vorwiegend behandelt die erfolgreiche Autorin aus Hannover Themen, die viele Menschen im Umgang mit Kindern lieber aussparen.

Das Buch „Woher ich meine Sommersprossen habe“ erzählt von einem Mädchen, das seinen Vater nicht kennt, weil er bei einem Unfall gestorben ist. In „Herr Hepperlin und die vergessenen Schuhe“ geht es um Alter und Verfall. Und in „Schön wie die 8“, Huppertz’ aktuellem Roman, lesen wir über einen Jungen, für den Logik alles ist und der sich plötzlich mit seinen Emotionen auseinander setzen muss.

Sie will Kinder nicht schonen

„Mein Leitgedanke ist: Man muss Kinder nicht schonen“, sagt die zweifache Mutter. „Sie kennen all die Themen, von Trennung und Verlust bis Traurigkeit und Tod.“ Dennoch ist der Schriftstellerin in ihren Büchern Versöhnlichkeit wichtig. „Man darf die jungen Menschen nicht niedergeschmettert zurücklassen. Am Ende steht bei mir immer die Hoffnung – oder zumindest ein Hoffnungsschimmer.“

Teepause: Schreiben ist ein einsames Geschäft, sagt die Autorin – deshalb sind ihr Netzwerke wichtig. Quelle: Christian Behrens

Den hätte Huppertz selbst gerne gehabt, als sie ein Kind war. Ihre Mutter litt an Depressionen. „Als ich etwa elf, zwölf Jahre alt war, wurde das für mich richtig spürbar“, erinnert sie sich. Irgendwann tauchte das Wort Depression auf, erklärt wurde es Huppertz und ihren Schwestern jedoch nicht. „Das Thema war tabu, es war eine Zeit der Sprachlosigkeit.“

Nikola Huppertz *7. Mai 1976 in Mönchengladbach als jüngste von drei Schwestern. Nach dem Abitur geht Huppertz nach Duisburg, studiert vier Semester Geige an der Folkwang-Hochschule, anschließend drei Jahre Psychologie in Berlin. Die Liebe führt sie 2001 nach Hannover, mit ihrem heutigen Ex-Mann bekommt sie einen Sohn (28) und eine Tochter (24). 2009 erscheint mit „Karla, Sengül und das Fenster zur Welt“ ihr Debüt-Roman, dessen Manuskript den ersten Preis bei dem Literaturwettbewerb „Meine Nachbarn“ der Bonner Buchmesse Migration gewonnen hatte. Mehr als 30 Titel folgen. Nikola Huppertz lebt in Linden,, spielt gerne Geige, mag Laufen, Gewichte heben. nikola-huppertz.de

Den Dingen eine Sprache zu geben, sie in ihren Büchern sichtbar zu machen, ist ihr auch deshalb ein Anliegen. In dem Bilderbuch „Meine Mutter, die Fee“, das sie ihrer verstorbenen Mutter gewidmet hat, geht es um die kleine Fridi, deren Mutter stundenlang ins Leere schaut und die manchmal gar nicht mehr das Bett verlässt.

In Teilen autobiografisch: In „Meine Mutter, die Fee“ geht es um Depressionen in der Familie. Quelle: Tulipan

Das Feedback ihrer kleinen Anhänger, das Nikola Huppertz zum Beispiel auf Lesungen erhält, bestärkt sie in ihrer Themensetzung. „Sie kommen im Anschluss oft zu mir und erzählen ihre eigene Geschichte. Da geht es um abwesende Eltern, um Trennung oder Flucht.“ Die Autorin beeindruckt oft die Unbefangenheit der Kinder: „Sie reden viel lockerer über Themen wie den Tod als ihre Eltern.“

Diese Auswahl war keine leichte Entscheidung

Noch etwas möchte die 45-Jährige sichtbar machen: Wie groß und vielfältig Hannovers Literaturszene ist. „Erstaunlich viele Menschen aus Hannover schreiben, aber die Aufmerksamkeit ist gering.“ Das soll unter anderem das Literatur-Schaufenster bei Hugendubel am Kröpcke ändern, das Huppertz kuratiert hat: „Ich habe aus 50, 60 Bewerbungen 14 Titel ausgewählt – das waren keine einfachen Entscheidungen.“

Ein Teil des Literatur-Projekts: (von links) Christian Oehlschläger, Heike Wolpert, Franziska Stünkel, Wolfgang Uster, Wolfgang Korn, Peter Piontek, Cornelia Kuhnert, Christine Kappe, Barbara Schlüter. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kurzgeschichten, Krimis, Jugendbücher, Romane, Lyrik, ein Sachbuch: Die Bandbreite der ausgestellten Titel ist groß. Unter den Autoren und Autorinnen sind zum Beispiel Wolfram Hänel (65), Franziska Stünkel (49), Peter Piontek oder Barbara Schlüter (73). Huppertz ermutigt weitere Schreibende, sich per Email zu bewerben, denn das Literatur-Schaufenster soll fortgesetzt werden (literaturschaufenster@aol.com).

Natürlich soll die Ausstellung der Bücher mit Porträtfotos ihrer Verfasser den Verkauf ankurbeln. Huppertz und ihre Kolleginnen und Kollegen sehen aber mehr in dem Projekt. „Wir möchten das Zusammengehörigkeitsgefühl und unser Netzwerk stärken“, betont die Autorin. „Schreiben ist ein einsamer Job, es ist gut, wenn man sich regelmäßig austauscht.“

Bei einer Lesung: Huppertz stellt ihr Buch „Schön wie die 8“ vor. Quelle: Anke Lütjens

Sie ist froh, dass Bewegung in die Szene gekommen ist. „Letztes Jahr haben wir unser Autor:innenzentrum gegründet, wir wollen Workshops und Lesungen anbieten.“ Noch sei das Netzwerk rein virtuell, ein Standort mit Platz für Veranstaltungen und Co-Working-Spaces werde gesucht. „Die Literatur ist in der Kulturszene oft das Stiefkind“, kritisiert Nikola Huppertz, „alles, was laut oder sichtbar ist, hat es oft leichter.“

Für ihre Karriere brauchte sie Beharrlichkeit

Die 45-Jährige, die schon als Kind leidenschaftlich gern Geschichten schrieb, kann inzwischen von der Schriftstellerei leben. Es war nicht einfach, so weit zu kommen. „Man muss Geduld haben“, rät sie Neueinsteigern, „man braucht Beharrlichkeit, eine gewisse Dickfelligkeit. Mit Schüchternheit kommt man bei den Verlagen nicht weit.“

Heute ist Hannover Heimat: Nikola Huppertz lebt am Lindener Markt und liebt das Viertel. Quelle: Christian Behrens

Etwas Geduld brauchte sie auch, als sie 2001 aus Berlin nach Hannover zog. Ihr damaliger Mann hatte eine Stelle als Geiger in der Oper bekommen. Huppertz, die ebenfalls Geige spielt, hatte Startschwierigkeiten in der deutlich kleineren Stadt: „Ich habe sehr gefremdelt.“ Das hat sich gelegt. „Vor allem, als wir nach Linden gezogen sind, habe ich begonnen, Hannover richtig liebzugewinnen“, sagt sie heute. „Auch hier gibt es viel Subkultur und interessante Menschen, aber sie sind nicht so eitel wie in Berlin.“

Hannovers Literaturszene: In dem Schaufenster von Hugendubel wird die Vielfalt sichtbar. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im April erscheint ihre neue Arbeit. In „Unser Sommer am See“ wird es um einen Vater gehen, der mit seinen drei Kindern Urlaub im Bayerischen Wald macht. „Er ist ein wenig auf Bewährung, hat in der Familie etwas gutzumachen“, umreißt Nikola Huppertz den Konflikt. In ihrer Altbauwohnung in Linden-Mitte entsteht bereits das nächste Buch. Wovon es handelt? „Von einem Mädchen, das sehr, sehr groß ist“, verrät sie nur. Ihre kleinen Fans werden es sicher großartig finden.

Von Julia Braun