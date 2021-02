Hannover

Tomatenvielfalt mit Büffelmozzarella, Kartoffel-Pilz-Krokette an Pilzcreme, Beef „Asia Style“ mit Gemüse à la Chinoise – seit dem ersten Lockdown bietet Dennis Thies (35) von der „Weinbasis“ in der Oststadt seine Menüs auf hohem Niveau auch zum Abholen in Boxen an. Wie kann das funktionieren?

„Alles, was gekocht wird, garen wir vor, es muss zu Hause nur noch nachgegart werden.“ Und damit das auch jedem Nicht-Profi gelingt, legt der Küchenchef eine Step-by-Step-Anleitung bei. „Das funktioniert“, verspricht Thies, lässt aber niemanden allein, der dennoch in Kochstress verfällt: „Man kann uns immer anrufen.“ Seine Drei- bis Fünf-Gänge-Menüs kosten 45 bis 65 Euro, von Mittwoch bis Sonnabend können Hannovers Gourmets sie bestellen.

Mit Anleitung: Die Menüboxen der „Weinbasis“ werden von einer Step-by-Step-Beschreibung begleitet. Quelle: Frank Wilde

„Fine-Dining“ in Corona-Zeiten – Hannovers Wirte und Wirtinnen versuchen, alles möglich zu machen. „Es ist wichtig, präsent zu bleiben“, sagt der 35-Jährige, der mit Kollegen aus „Schuberts Brasserie“, dem „Vince“ und Ex-„Ole Deele“- Küchenmaestro Benjamin Gallein (35) auch schon Zoom-Koch-Kurse im Lockdown angeboten hat. Aber er sagt auch: „Das Geschäft reicht nicht zum Leben, nur zum Überleben.“

Sommeliere ist die neue Geschäftsführerin

Um die „Weinbasis“ an der Lärchenstraße über Wasser zu halten, hat Thies sich Verstärkung geholt. Seit neustem ist die Restaurantfachfrau und Sommeliere Martina Glauberstein (32) Geschäftsführerin des Lokals, kümmert sich um Service und Weinauswahl, während Thies sich auf sein Küchenhandwerk konzentrieren kann.

Weit gereist: Martina Glauberstein arbeitete unter anderem in der Toskana, ihre Sommeliere-Prüfung legte sie in Boston ab. Quelle: Frank Wilde

Die Frau, die für TV-Koch Johann Lafer (63) und im Berliner „Adlon Kempinski“ arbeitete und ihre Sommelier-Prüfung in Boston ablegte, freut sich, überhaupt aktiv sein zu können. „Es ist schön zu sehen, dass den Menschen das Thema Genuss weiterhin wichtig ist.“

Auch im „The Wild Duck“ gibt es hochwertige Küche zum Abholen. Das Lokal an der Podbielskistraße 167 hatte Viet Anh Nguyen (33) im Januar 2020 übernommen und monatelang renoviert. „Als ich öffnen wollte, kam der Lockdown“, sagt der Mann, der in Vietnam aufwuchs, viel durch die Welt reiste und im Dresdner Schlosshotel Pillnitz lernte, französisch zu kochen.

Einmal Ente, bitte: Viet Anh Nguyen von „The Wild Duck“ richtet seine Menüs in Pappboxen an. Quelle: Frank Wilde

„Seit zehn Jahren ist es mein Traum, in meinem eigenen Restaurant das Beste aus der asiatischen und französischen Küche zu kombinieren.“ Das Timing glich eher einem Albtraum. „Manchmal habe ich schlaflose Nächte“, sagt Nguyen, der bislang keine staatliche Förderung erhalten hat, „aber ich lasse mich nicht unterkriegen.“

Nguyen füllt Tacos mit gebackener Avocado

Stattdessen verkauft er an der Podbi von mittwochs bis sonnabends französische Barberie-Ente mit Urmöhren (Portion 18,90 Euro, ganze Ente 36 bis 45 Euro) oder Tacos mit gebackener Avocado, Limetten-Tomatensalat und Koriander (4,30 Euro) – fix und fertig, in Boxen aus Pappe.

Hochwertiges Ambiente: Viet Anh Nguyen hat sein Lokal monatelang renoviert. Als er öffnen wollte, kam der erste Lockdown. Quelle: Frank Wilde

In den wenigen Monaten, in denen er vergangenes Jahr öffnen durfte, hat er sich einen kleinen, aber treuen Kundenstamm erarbeitet. „Manche Gäste kommen zweimal pro Woche.“ Nguyen will in der Krise Ausdauer beweisen und kreativ bleiben. Seine Karte wechselt er wöchentlich, inspirieren lässt er sich vom Angebot auf den Wochenmärkten: „Ich habe immer 1000 Ideen im Kopf.“

Von Julia Braun