Das bunte Laufshirt leuchtet weit, als Harald Gehrung das Funkhaus des drittgrößten deutschen Privatsenders verlässt. „Wenn der Tag grau ist, bringe ich Farbe ins Spiel“, scherzt der 54-Jährige in den beginnenden Regen hinein.

Auf geht es zu einer Acht-Kilometer-Runde an der Uni, dem Wilhelm-Busch-Museum, der Herrenhäuser Graft, der Wasserkunst und dem Faust-Gelände vorbei, ein echter Sehenswürdigkeitenlauf wird das.

Schon bei Kilometer eins gibt’s ein überraschendes Geständnis: Der 1,92-Meter-Schlaks begann erst spät mit dem Sport. Mit 40. Als Kind beschäftigte sich der Schwabe lieber mit Fischertechnik als mit Fuß-, Hand- oder Tischtennisbällen. „Ich habe halbe Freizeitparks nachgebaut“. Wichtig war dem Tüftler und Bastler, „dass alles elektrisch steuerbar war“. Dann kamen „ein Schüler-Austausch in Frankreich, der mir sehr viel gegeben hat“, die Pubertät und die Zigaretten. Mit zwölf hatte Gehrung in Tours die erste Gitanes im Mund, drei Jahre später hatte ihn die Sucht im Griff. 25 Jahre bis zu drei Schachteln am Tag.

Nach Arztbesuch zu gesünderem Leben

Bis ein alarmierender Arztbesuch die Umkehr zum gesünderen Leben bedeutete. „Endlich begann ich mich regelmäßig zu bewegen“, erinnert sich Gehrung, „jetzt ist der Sport entscheidend für meine Lebensqualität.“ Mehr als ein Dutzend Halbmarathons (Bestzeit: 2:08 Stunden) hat der Medienmanager hinter sich, Übungseinheiten mit einer Personal Trainerin, regelmäßige Läufe und lange Spaziergänge „durch mir noch nicht so bekannte Stadtteile“.

Vom Radio fasziniert war Harald Gehrung früh, die Wunschsendung „Plattenpost“ auf SDR 3, dem Vorläufer des heutigen Senders SWR­ 3, in seiner Geburtsstadt Stuttgart hörte er so oft es ging.

Eigentlich sollte er den mittelständischen Betrieb für Metallbau seines Vaters übernehmen. Eigentlich wollte er Regisseur werden. Oder in den diplomatischen Dienst. Was es wurde? Ein BWL-Studienplatz in Saarbrücken. Kurz vorm Diplom bekam Gehrung einen für Studenten sensationell bezahlten Moderatoren-Nebenjob bei Radio Salü (im ersten Jahr 30 Mark pro Stunde, im zweiten 60). „Am Mikro wurde mir klar, dass diese Branche meine Zukunft werden könnte“, sagt Gehrung, der bei Salü und später als Geschäftsführer von „100,5 Das Hitradio“ im belgischen Eupen mit späteren Stars zusammenarbeitete: Dieter Tappert (bekannt als Paul Panzer) und Mario Barth. „Der arbeitete bei uns als Morgenredakteur und machte nebenbei Comedy in Kneipen“, sagt Gehrung und lacht, „dass daraus mal einer wird, der das Berliner Olympiastadion ausverkauft, haben wir alle nicht geahnt.“

„Nichts ist doofer als Hannover“

Als Ehefrau Natalie 2000 eine Führungsposition in Hannover übernahm, zog das Paar nach Kleefeld. Harald pendelte dreieinhalb Jahre lang ins 370 Kilometer entfernte Eupen. „Was hast du verbrochen, dass du da wohnen musst?“. Und: „Nichts ist doofer als Hannover!“ Gehrung erinnert sich an die Sprüche seiner Freunde. „Das sind dieselben, die heute begeistert kommentieren, wenn ich Fotos von den schönsten Ecken der Stadt poste.“ Seit 2003 ist der Fan der Baskets Oldenburg Geschäftsführer der ffn-Mediengruppe, zu der auch Energy Bremen und Radio Roland gehören. 120 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, dessen Aushängeschild die Morningshow um ffn-Morgenmän Franky ist. Gehrung: „Die hören bis zu 800.000 Menschen.“ Franky ist seit 22 Jahren am Mikro und damit einer der dienstältesten Morgenmoderatoren, Gehrung einer der dienstältesten Radio-Geschäftsführer.

Hannover ist zweite Heimat

„Geburtsstadt ist Heimatstadt“, sagt der Mann aus dem Porsche-Stadtteil Zuffenhausen, „aber nirgendwo bisher habe ich länger gelebt als in Hannover. Das ist längst zweite Heimat.“ Nach Wohn-Stationen in Kleefeld, Gleidingen und der Oststadt leben die Gehrungs nun in Innenstadt-Nähe und „genießen die vielen Möglichkeiten, das viele Grün und die angenehme Zurückhaltung der Hannoveraner“. Der Regen hat inzwischen aufgehört, als wir über den Klagesmarkt zurück zum Sender joggen. Seiner späten Leidenschaft fürs Laufen hat Harald Gehrung auch im Lockdown viel zu verdanken. „Ich renne oft mit Sorgen über die Situation los“, weiß er, „spätestens nach einer halben Stunde ist mein Optimismus zurück.“ Dann strahlt er wieder. Wie eben jetzt.

* 24. Februar 1966 in Stuttgart-Zuffenhausen. 1985 macht Harald Gehrung sein Abitur in Stuttgart, es folgt der Grundwehrdienst als Funker im bayerischen Günzburg. Von 1986 an studiert Gehrung Betriebswirtschaft an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und wird 1992 Diplom-Kaufmann. Schon während des Studiums moderiert er bei Radio Salü in Saarbrücken, von 1996 an leitet er Promotion des Senders. 1999 wird Gehrung Geschäftsführer von 100,5 Das Hitradio im belgischen Eupen, am 1. März 2003 wechselt er als Geschäftsführer zur ffn-Mediengruppe. Seit 1997 ist Gehrung verheiratet mit Natalie. Er liest gern Tageszeitungen, schätzt Apple-Technik, läuft, ist Feinschmecker und reist gern um die Welt.

Gehrung möchte den Ironman auf Hawaii laufen

Was hören Sie beim Laufen?

Das Rauschen der Blätter in der Eilenriede oder am Maschsee.

Alleine oder in der Gruppe?

Zu zweit immer in unterschiedlicher Damenbegleitung.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Elon Musk, zu seinen Lebzeiten wäre es Steve Jobs gewesen. Beide faszinieren mich.

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Ich lasse es mir von meiner Frau schenken. Sie kennt meine Größen. Umkleidekabinen sind mir ein Graus.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Die des Basketball-Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Im nächsten Leben möchte ich den Ironman an der Westküste der hawaiianischen Insel Big Island laufen. Was für eine schöne Inselgruppe.

Wo laufen Sie auf gar keinen Fall mehr?

Den Halbmarathon in Stockholm. Ein großer Teil der Strecke war in einem dunklen Tunnel. Die Stadt allerdings ist ganz toll.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden: Welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Waldboden. Ich bin ja mit meinen 1,92 Metern und 100 Kilo nur so bedingt fürs Laufen geeignet.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Mit einer Seezunge im Restaurant „Rotonda“ in der Kröpcke-Passage oder einem Gyros im „Aresto“ am Hohen Ufer.

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Es gab noch kein Wetter, was mich abhalten konnte. Was aber nicht heißt, dass ich es nicht schon ab und zu bereut habe, bei miesem Wetter losgelaufen zu sein.

Schwächeln Sie im Winter?

„Nur die Harten kommen in den Garten“. Das heißt für mich: Augen zu und durch.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Besser als nix. Aber gegen die frische Luft kommt natürlich kein Laufband an.

Können Sie einen Lauftreff empfehlen?

Ich bin bei Facebook mit den Hannover Runners verlinkt. Was ich da sehe, sieht wirklich gut aus. Mitgelaufen bin ich aber noch nicht.

Loslaufen nach einer durchzechten Nacht: Ganz ehrlich, geht das?

Wat mutt, dat mutt. Aber so richtig durchzechen, das geht in meinem fortgeschrittenen Alter auch gar nicht mehr.

Was essen Sie vorher gerne?

Ich laufe nur nüchtern.

Was haben Sie immer dabei?

Schlüssel und iWatch, damit ich nicht verloren gehe. Ich habe leider einen ziemlich schlechten Orientierungssinn.

Was ist denn Ihr Vorbild mit Bezug aufs Laufen? Gibt es da jemanden?

Joey Kelly. Ich durfte mal mit ihm um den Maschsee laufen. Ein ganz feiner Kerl und ein klasse Typ.

Eher ein Schnellstarter oder ein Zielsprinter: Welcher Lauftyp sind Sie?

Meine Gleichung lautet: zehn Kilometer gleich eine Stunde. Dann fühle ich mich gut. Alles andere ist Stress.

