Hannover

Wenn Arne Hallmann (47) das Wohnzimmerfenster öffnet, hat er den Turm der Aegidienkirche im Blick: „Ich kann das Glockenspiel hören“, freut er sich dann. Und weiß, dass jeder einzelne Ton, den die insgesamt 25 mächtigen Bronzeglocken über die Dächer von Hannovers Innenstadt schicken, von ihm stammt.

Um 9.05, 12.05, 15.05 und 18.05 erklingt das Glockenspiel, fein abgestimmt auf das Läuten der nahegelegenen Kirchenglocken. Im August ist noch „Lobe den Herren“ und „Am Brunnen vor dem Tore“ zu hören, am 1. September wechselt das Repertoire: Das neue Monatsprogramm hat Hallmann mit Kirchenliedern und alten Bauernweisen bestückt, als letztes Stück ertönt „Der Mond ist aufgegangen“. Den Spielplan findet man auf der Homepage der Marktkirche.

Darum gibt es keine Popsongs mit den Aegidien-Glocken

Der 47-Jährige, der hauptberuflich Kantor in der Elisabethkirche in Langenhagen und im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ist, achtet auf die Mischung. „Die Lieder orientieren sich am Kirchenjahr, aber auch an den Jahreszeiten“, erklärt er. Alte Volkslieder mischt er unter klassische Kirchenmusik. Stellt aber auch klar: „Popsongs wird es nicht geben. Die Aegidienkirche ist ein Mahnmal.“

Stahlkonstruktion: Mit seinen Arrangements kann Arne Hallmann auf 25 Bronzeglocken zugreifen. Quelle: Frank Wilde

Und zwar ein bedeutsames: Gebaut wurde sie im 14. Jahrhundert, Namensgeber ist der Heilige Ägidius, einer der 14 Nothelfer. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie 1943 bei Luftangriffen durch Bomben zerstört, ihre Ruine ist bis heute eine Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt, ein Zeichen für den Frieden. Das Glockenspiel ist eine 15 Meter hohe Stahlkonstruktion, die 1958 auf den Stumpf des Turms gesetzt wurde.

„Die Glocken werden mit Magnethämmern angeschlagen“, erklärt Arne Hallmann. Die wiederum werden von einem Keyboard in einer Kabine im ersten Stock der Kirchenruine bedient, wo früher die Orgelempore stand. „Das ist ein bisschen unromantisch“, sagt er mit einem Lachen. Viele Menschen würden sich die Bedienung des Glockenspiels viel aufregender vorstellen. Zumal die täglichen vier Lieder natürlich computergesteuert laufen. „Aber es ist schon intensive Arbeit, neue Lieder einzuspielen“, betont er.

Lieder müssen neu arrangiert werden für das Glockenspiel

Denn Hallmann muss sich auf die Klangfarben der Glocken einstellen. „Tiefe Glocken klingen lauter als die hohen. Damit man die Melodie noch erkennt, muss ich die Lieder neu arrangieren.“ Für seinen langjährigen Vorgänger, Hannovers Kirchenmusikdirektor Lothar Mohn, hatte er zwar schon vorher eine längere Urlaubsvertretung übernommen. Doch als er das Ehrenamt in der Aegidienkirche 2020 endgültig übernahm, fuchste er sich in das Thema ein und probierte neue Lieder. Die in der City für Aufregung sorgten.

Weit zu hören: Das Glockenspiel auf dem Turm der Aegidienkirche. Quelle: Arne Hallmann

„Ich hatte vergessen, dass die halbe Stadt mithört, wenn ich übe“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Besorgte Anrufer hatten sich im Büro des Stadtsuperintendenten Rainer Müller-Brandes (53) gemeldet und nachgefragt, ob das Glockenspiel kaputt sei. Die Glocken der Aegidienkirche zu spielen, sei eben ein sehr öffentliches Amt. „Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der den gesamten Spielplan im Kopf hatte.“ Ein anderes Mal bekam Hallmann einen Anruf: „Ein Nachbar hat mich darauf hingewiesen, dass ich das Licht in der Spielerkabine nicht ausgemacht hatte.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist er zuhause, horcht Hallmann natürlich auf das Glockenspiel. „Das ist ein schöner Moment“, sagt er. Schon als Kind hatte er in seiner Heimatstadt Gifhorn Kirchenorgeln spannend gefunden, bei Gottesdiensten an Heiligabend die Kirchenmusiker beobachtet. „Ich wollte unbedingt Orgelbauer lernen“, erinnert er sich. „Aber erstmal musste ich Klavierstunden nehmen.“ Mit sechs Jahren saß er das erste Mal an den Tasten, „mit 12 oder 13 Jahren durfte ich endlich an die Orgel.“

Darum sind Orgeln so faszinierend

Anfangs sei das eine Umstellung gewesen. „Beim Klavier ist der Anschlag am wichtigsten. Bei der Orgel kann man die Klangfarbe durch die Register lenken. Und Bassstimmen spielt man mit den Füßen.“ Als Jugendlicher besserte er mit Orgelspiel bei Gottesdiensten sein Taschengeld auf, ab 1996 studierte er in Hannover an der Musikhochschule, trat seine erste Stelle als Kirchenmusiker in der Lindener St. Benno-Gemeinde an. Seit 2000 ist er Kantor in Langenhagen.

Orgeln faszinieren ihn bis heute („Kleine Orgeln haben zehn Register, das Instrument in der Marktkirche hat 76!“), denn jede sei eine Einzelanfertigung. „Im Barock, der Hochzeit der Orgeln, gab es keine Norm“, erzählt der Kirchenmusiker. Deshalb brauche man auch als Profi für jede Orgel eine gewisse Zeit, um sich einzuspielen. Seit seiner Jugend sei er es gewohnt, zum Üben oft alleine in dunklen und kalten Kirchen zu sitzen.

Raum für Gedenken: Arne Hallmann schätzt die Aegidienkirche als „nachdenklichen Ort“. Quelle: Frank Wilde

Die einsamen Stunden bei den Aufnahmen für sein Glockenspiel-Ehrenamt in der Aegidienkirche machen ihm deshalb nichts aus. Vielmehr sei der Blick in den Innenhof der Ruine immer berührend. „Das ist ein besonderer, ein nachdenklich stimmender Ort“, findet er. Zumal der Zwilling der hannoverschen Friedensglocke im japanischen Hiroshima hänge und an den Atombombenabwurf am 6. August 1948 erinnere. „Dieser Ort bekommt durch das Glockenspiel etwas Lebendiges, etwas Heiteres.“

Von Andrea Tratner