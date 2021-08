Hannover

Hätte vor anderthalb Jahren jemand zu ihm gesagt, dass er sein aktuelles Theaterstück auf einer Open-Air-Bühne spielen wird, „hätte ich wohl nur ein ,Wie bitte?!’ herausgebracht“. Heute weiß Andreas Elsholz (49), wie erfinderisch Not machen kann: Seit einigen Wochen ist er in der Beziehungskomödie „Nackte Tatsachen“ auf dem Vereinsgelände des VfL Eintracht von 1848 in der Südstadt zu sehen. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass er unter freiem Himmel spielt.

„Super, dass das so funktioniert“, sagt er beim Treffen mit der NP. „Bisher habe ich immer nur im geschützten Raum Theater gespielt. Davon kann ja nun keine Rede mehr sein.“ Der 49-Jährige schaut sich um und schmunzelt: Gegenüber des ehemaligen Tennisplatzes, auf dem das improvisierte Neue Theater aktuell steht, ist der Rasensprenger angegangen, ein paar Meter weiter laufen Leute in Sportklamotten umher, irgendwo in der Nähe ist ein Rettungswagen mit Martinshorn unterwegs. Und dann ist da noch der Geruch von Currywurst und Pommes in der Luft, in der Vereinsgaststätte brummt es an jenem Nachmittag.

Unter (fast) freiem Himmel: Andreas Elsholz (links) nackt im Bühnenbett mit seinem Kollegen Jens Knospe. Quelle: Archiv

„Während der Vorstellung herrscht jetzt eine ganz andere Stimmung“, weiß Elsholz nach der Hälfte der Spielzeit zu berichten, das Bergfest haben die Theaterleute bereits hinter sich gelassen. „Ich sehe in den Gesichtern der Besucher, wie glücklich sie sind, wie ausgehungert sie waren.“ Und während er und das Ensemble – dabei sind Jens Knospe (58), Magdalena Steinlein (36) und Janine Bossecker – sich mit Leib und Seele durch das temporeiche Stück manövrieren, spürt Elsholz eine ganz neue Herausforderung.

Umjubelt beim NP-Rendezvous: Am 1. August war Andreas Elsholz zu Gast im Annagarten. Quelle: Archiv

„Es ist eine Challenge, hinzubekommen, dass das Publikum dranbleibt.“ Draußen, und dann noch auf einem Sportplatz, können Zuschauer schnell abgelenkt werden. Elsholz’ Ambition, fokussiert zu bleiben, ist also hoch. „Bewegung vor Sprache“, bringt er den Motor des natürlichen Störenfrieds schlicht auf den Punkt.

Andreas Elsholz * 26. April 1972 in Berlin. Elsholz absolviert eine Ausbildung als Kfz-Schlosser. Ehe er Anfang der 1990er als Heiko Richter für die RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ entdeckt wird, ist er als Model tätig. Nach vier Jahren und 963 Folgen „GZSZ“ steigt er aus, verschwindet für längere Zeit aus der Öffentlichkeit. Erfolge feiert Elsholz wieder auf den Theaterbühnen: Mit Anita Kupsch (81) spielt er „Pretty Girl“, war unter anderem in Dresden in „Der Nanny“ zu sehen, hat außerdem TV-Rollen in „Das Traumschiff“, „Unser Charly“, „Hallo Robbie!“. Nebenbei arbeitet er an seiner Karriere als Fotograf. Elsholz ist mit Denise Zich (45) verheiratet. Das Paar hat Sohn Julius (18).

Der Schauspieler, der in den 1990er Jahren seinen Durchbruch in der RTL-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ hatte, ist froh, nach 16 Monaten Spielverbot wieder seinem Beruf nachgehen zu können. „Das war schon heftig, als Künstler ist man da ganz schön gebeutelt“, gesteht er. Als er sich im März 2020 wegen des ersten Corona-Lockdowns aus dem Neuen Theater in die Zwangspause verabschiedet hatte, hätte er niemals gedacht, so lange nicht mehr zurückzukehren. „Es war einfach Schicht im Schacht.“

Zurück in Berlin, da wohnt er mit seiner Ehefrau Denise Zich (45), wartete ein etwas anderes Leben auf ihn: Plötzlich war Sohn Julius (18) im Homeschooling statt im Internat in England, „und so waren wir alle wieder schön zusammen“. Er kümmerte sich um Haus und Garten, brachte Ordnung in alles, was sein zweites Standbein – die Fotografie – betraf, sortierte Bilder, fertige Sicherheitskopien auf Festplatten. „Wir haben uns schon sehr zurückgezogen, an die Maßnahmen gehalten, wollten einfach nicht Gefahr laufen, uns mit dem Virus zu infizieren.“

Kennen sich seit einigen Jahren: Andreas Elsholz und NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic. Quelle: Dröse

Er ist froh, einiges unternommen zu haben, kurz bevor die Pandemie die Welt ausgebremste: Mit seiner Frau war er vier Wochen in England unterwegs, hat sogar mit ihr vor der Kamera gestanden. Jetzt wieder vor echtem Publikum aufzutreten, ist für Elsholz ein Segen, „ein Stück Normalität“, auch wenn die Umstände alles andere als normal sind.

Dienstags bis sonntags nennt der gebürtige Ostberliner aktuell Hannover sein Zuhause, an der Hildesheimer Straße hat er Künstlerwohnung bezogen. Dort macht er täglich Sport, seine 250 bis 300 Liegestütze, oben drauf noch Situps. Das sieht man in dem Stück von Beginn an: Da liegt er nämlich in seiner Rolle als Oliver bis auf eine Decke um die Hüften splitterfasernackt in einem Bett, durchtrainiert fühlt sich das doch gleich viel besser an.

Radelt zur Vorstellung: Andreas Elsholz erkundet die Stadt gerne auf dem Rad. Fies: Genau dieses Rad wurde ihm nach dem Termin mit der NP am Hauptbahnhof gestohlen. Quelle: Dröse

Den Weg zur Vorstellung absolviert er mit dem Fahrrad, mit dem Blick immer auf der Suche nach einem perfekten Fotomotiv. Sein geliebtes Klapprad wurde ihm wenige Tag nach dem Treffen mit der NP am Hauptbahnhof gestohlen, Elsholz hat Anzeige erstattet. Übrigens ist er der erste Künstler, der in den Räumlichkeiten des Internetgiganten Google in Hamburg seine Bilder ausstellen durfte, eines seiner Werke wurde sogar mal im Auktionshaus Christie’s versteigert.

Eine Ausstellung umzusetzen, schließt Elsholz derzeit eher aus, „dafür ist mir die Lage noch zu unsicher“. Sicherer ist, dass er noch bis zum 29. August in Hannover gastiert. „Ganz sicher ist eins: Dass ich das Leben genießen werde. Weil eben doch nichts sicher ist.“

„Nackte Tatsachen“ ist bis zum 29. August auf dem Gelände des VfL Eintracht (Hoppenstedtstraße 8) in der Südstadt zu sehen. Das Stück läuft Dienstag bis Sonntag um 20 Uhr, Freitag bis Sonntag zusätzlich um 17 Uhr. Tickets für zwei Plätze kosten ab 61, 80 Euro. Mehr Infos auf www.neuestheater-hannover.de

Von Mirjana Cvjetkovic