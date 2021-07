Hannover

Mal wieder ein Hannoveraner in einer TV-Datingshow: Am Montag lernt Deutschland Amir Hosseiny (25) kennen, der auf Sat1 sein Fernseh-Debüt gibt. Um 20.15 Uhr schlägt er bei „Mein Date, mein bester Freund und ich“ auf – oder besser gesagt: Er schlägt ein. Denn er kommt als sogenannte Granate in die Sendung, das heißt: Er soll Paare auseinander bringen.

Das Konzept der Sendung: Acht Single-Frauen ziehen in eine Villa auf Teneriffa und treffen auf potenzielle Traummänner, insgesamt stoßen 21 dazu. Manche sind aus ähnlichen Formaten bekannt, zum Beispiel Keno Ruest (29), Gewinner der „Bachelorette“-Staffel mit Gerda Lewis (28). Eine prominente Dame ist Chethrin Schulze (29), bekannt von „Love Island“ und „Promi Big Brother“.

Am 5. Juli ist die Sendung gestartet, seitdem läuft sie jeden Montag zur Primetime, am 2. August steigt das Finale. Mittlerweile haben sich die Paare gefunden, einige sind schon wieder ausgezogen. Damit es spannend bleibt, ziehen in jeder Folge neue Männer ein, die die Treue und Entscheidung der Frauen auf die Probe stellen.

Amir Hosseiny ist in den Sozialen Medien bereits bekannt

Am Montag ist das Hosseinys Job. „Ich habe solche Sendungen nie geguckt, aber meine Freunde sagten immer: Amir, du würdest perfekt in so ein Format passen“, erzählt er. Als seine Freunde dann im Internet sahen, dass Sat1 nach Single-Männern sucht, „sagten sie, ich soll mich bewerben. Und ich dachte mir: Warum nicht, ich liebe es, vor der Kamera zu stehen.“

Denn Hosseiny ist neben seinem Bürojob auch als Influencer tätig, im ersten Lockdown hat sein Profil ordentlich Follower gesammelt, mittlerweile ist er bei 40.000. „Als alle Bars und Clubs geschlossen hatten, habe ich Cocktail-Tutorials hochgeladen, damit die Leute wenigstens zu Hause Spaß haben können. Das kam sehr gut an“, freut sich der Hannoveraner, der bereits in vielen Bars der Stadt Drinks gemixt hat. Das macht er auch am Montag im Fernsehen, um beim Date zu überzeugen. Mehr darf er aber noch nicht verraten.

Sein Date: Am Montag trinkt Amir Hosseiny Cocktails mit Kandidatin Maria. Quelle: SAT.1

In den sozialen Medien kommt der Mann, der mit seiner Mama und den zwei kleinen Brüdern in der List wohnt, bei Frauen gut an. „Der Großteil meiner Follower ist weiblich“, erzählt er – und weiß, woran das liegt: „Ich habe irgendwann mit Videos angefangen, in denen ich mich auf die Seite der Frauen schlage und die südländische Mentalität von Männern kritisiere.“

In einem Clip sagt der gebürtige Iraner zum Beispiel: „Echt witzig, wie manche Typen auf einmal Interesse zeigen, wenn sie dabei sind, das Mädchen zu verlieren.“ Sein Lebensmotto: „Humor ist das Passwort fürs Leben.“ Eines seiner Videos wurde mehr als eine halbe Millionen mal geklickt. „Wenn ich Hass bekomme, dann von Männern, aber das ist okay“, so der 25-Jährige, der seit 2019 Single ist – und fügt mit einem Lachen hinzu: „Ich persönlich könnte aber auf keine Frau verzichten.“

Von Josina Kelz