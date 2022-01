Hannover

Eigentlich wollten sie das koreanische Neujahr feiern, doch für Soyeon Schröder-Kim (51) und ihrem Mann, Altkanzler Gerhard Schröder (77), fällt Seolall in diesem Jahr flach – das Paar hat sich mit dem Coronavirus infiziert. „Leider haben wir uns angesteckt“, schreibt die 51-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen. „Wir beide haben aber keine ernsthaften Symptome. Wahrscheinlich weil wir beide geboostert sind.“

Das Neujahr nach dem Mondkalender ist in Korea bedeutender als der Neujahrsbeginn am 1. Januar. 2022 ist das Jahr des Tigers. Traditionell wird dann Tteokguk (Reiskuchen-Suppe) gegessen. Wer weiß, vielleicht tischt Schröder-Kim das Mahl aus ihrer Heimat auf – sie ist passionierte Köchin und hat den Altkanzler mit ihrer Leidenschaft für koreanische Speisen angesteckt.

Wenn sie in Hannover unterwegs sind, gehen die beiden gern ins Restaurant „Chois“ an der Lister Meile, in Berlin waren sie zuletzt im Kochu Karu im Prenzlauer Berg zu Gast. Zu Hause hat die 51-Jährige vor einigen Tagen das Gericht Tteokbokki zubereitet, „ein koreanisches Gericht, das ich in meiner Schulzeit gern gegessen habe“, schreibt sie bei Instagram. So viel gesundes Essen kann nur gut für das Immunsystem sein – gute Besserung!

Von Mirjana Cvjetkovic