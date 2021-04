Hannover

Ein oberflächlicher Blick in das Inhaltsverzeichnis könnte den unbedarften Käufer in die Irre leiten: „Hannover von A bis Z“ startet tatsächlich in der Altstadt und endet im Zoo. So weit, so üblich. Doch das schmale Büchlein (140 Seiten, 9,90 Euro) aus dem Blaulicht-Verlag ist ja ein „alternativer Reiseführer“. Und die Autoren dahinter sind die „Nachtbarden“ Ninia LaGrande (37), Tobias Kunze (39), Johannes Weigel (49) und Kersten Flenter (54).

Es geht nicht um hochglanzpolierte Bilder, Öffnungszeiten oder historische Hintergründe. „Es ist eine liebevolle Hommage an die Stadt“, erklärt Flenter. Eine Hannover-Huldigung in Geschichten, Anekdoten, charmanten, manchmal abgründigen Skizzen. Auf dem Cover findet man zwar die berühmte Ernst-August-Reiterstatue als Hannover-Erkennungsmerkmal, aber auch Symbole für Fußball, Bomben, Radfahrer, Schneekristalle – und zwei spitze Bleistifte. „Wir hoffen, dass es nicht mit einem echten Reiseführer verwechselt wird“, sagt Johannes Weigel und lacht.

Die „Nachtbarden“ haben eine scharfe Zunge

Denn die „Nachtbarden“ sind ein Quartett, das seit 2007 mit scharfer Zunge einmal im Monat Texte im Theater am Küchengarten präsentiert. Beim Treffen mit der NP schaut Tobias Kunze auf den verschlossenen Aufgang zur Bühne. Im Hintergrund hört man das Klackern und Rumpeln der Skater auf dem Küchengartenplatz. „Ich bin echt wehmütig“, sagt er über ein Corona-Jahr fast ohne Auftritte. „Das ist immer ein magischer Moment, wenn man reingeht. Auch wenn ich meistens 15 Minuten zu spät dran war ...“

Große Ehre: Nachtbardin Ninia LaGrande wurde 2020 mit dem Stadtkulturpreis ausgezeichnet. Quelle: Jonas Wömpner

Keine Live-Auftritte, dafür viel Zeit für die Mitglieder der Lesebühne. „Es hat gekribbelt in den Fingern – und im Kopf“, sagt Ninia LaGrande über die Inspiration für die kleinen frechen Hannover-Texte. „Wir haben aus einem großen Fundus geschöpft“, sagt die 37-Jährige, die im vergangenen Jahr mit dem Stadtkulturpreis ausgezeichnet wurde.

Das Buch sei ein „Gemeinschaftswerk – aber die Fans werden die Texte schon zuordnen können.“ Denn die Namen über den 26 Kapiteln „haben wir mit Absicht vergessen“, sagt Weigel vergnügt. Der gebürtige Mittelfranke lebt seit 25 Jahren in der Region, ist studierter Geograf und „nebenberuflich Künstler“, spielt in der Band „Das letzte Ahorn“ und ist besonders stolz auf das Glossar am Ende des Büchleins.

Denn darin landeten auch Stichworte wie Zorro – Lindenstraßen-Star Thorsten Nindel (56) wuchs in Hannover auf, studierte an der Hochschule für Musik und Theater und wurde unter dem Rollennamen bekannt. Lüttje Lage – „homöopathischer Zwei-Komponenten-Drink auf Alkoholbasis“. Raschplatz – „sehr großes Loch hinterm Bahnhof“.

Erfundene Lobeshymnen auf dem Cover-Rücken

Die Auftragsarbeit des Verlags hat Spaß gemacht, das merkt man jeder Zeile an. Auch den (erfundenen) Lobeshymnen auf dem Buchdeckel. Ein Ex-Kanzler namens Gottfried Schrader schwärmt: „Die Autorinnen haben einiges in der Pipeline – eine lupenreine Anthologie.“ Und Sänger Maus Kleine lobt: „Hannovers geheime Orte unter ganz neuem Lichte betrachtet – ein echter Veränderungswind.“ Der Künstler Cord Schwittels orakelt „Tak Nacht Tak Liese Lase Lü.“

„Hannover von A bis Z – der alternative Reiseführer“ hat 140 Seiten. Quelle: Blaulicht-Verlag

Die „Nachtbarden“ stellen nicht die Highlights an der Leine heraus. „Wir wollen keine Imagepflege betreiben, sondern ehrlich und authentisch sein“, erklärt Kunze. „Die Altstadt besteht nun mal nur aus drei Straßen. Dafür präsentieren wir Spelunken mit dem gewissen Etwas.“ Auch Johannes Weigel glaubt, dass Nicht-Hannoveraner einen Nutzen aus dem alternativen Reiseführer ziehen. „Wer es gelesen hat, kann sich durch die Szene bewegen, er kennt alle Codes“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Es gehe um den selbstironischen Blick auf die kleinen Dinge, die skurrilen Seiten der Stadt. „Wir sind Chronisten des ehrlichen Alltags“, beschreibt Kunze die „Nachtbarden“-Botschaft in den Texten über die schräge Kneipe Barkarole, die Hannover-Connection, Krökeln („Das Wort gibt es wirklich nur hier“), Üstra oder das Mini-Kino Lodderbast. Drei von vier Nachtbarden leben in Linden, sie haben aber darauf geachtet, den Fokus nicht zu sehr auf diese kleine Welt zu richten: „Wir haben ganz Hannover abgedeckt“, betont Flenter.

Lesebühne ohne Auftritte in Corona-Jahr: Johannes Weigel, Ninia LaGrande (vorn), Tobias Kunze und Kersten Flenter (von links). Quelle: Florian Mueller

2015 haben die „Nachtbarden“ den Kabarettpreis Fohlen von Niedersachsen gewonnen. „Wir sind Live-Leser“, sagt Kunze (dem bekannten Poetry-Slammer und Tausendsassa haben seine Mitstreiter sogar den Buchstaben „T“ mit drei Mini-Texten gewidmet), fast alle Veranstaltungen seit Gründung der Lesebühne im Tak seien ausverkauft gewesen. „Ausgerechnet in der 13. Saison hat uns Corona aus dem Programm geschmissen.“

Am 29. Mai streamen die Nachtbarden aus dem Tak

Auch die 14. Saison dürfte wegen der Pandemie komplett ausfallen. In Asien wäre das nicht schlimm. „Da gibt es in Hochhäusern auch keinen 14. Stock, weil das eine Unglückszahl ist“, scherzt Tobias Kunze. „Nachtbarden“-Fans dürfen sich trotzdem freuen: Am 29. Mai ab 19 Uhr lesen die „Hannover von A bis Z“-Autoren im Livestream aus dem Theater am Küchengarten (Tickets kosten 15 oder 20 Euro).

Dann wird sich vielleicht herausstellen, wer das Kapitel über die Yorckstraße verfasst hat, wer dem Calenberger Pfannenschlag („Arme-Leute-Happa“) ein Denkmal errichtet hat und wer die Nachbarschaft im gar nicht so anonymen Ihmezentrum feiert.

Von Andrea Tratner