Hannover

„Meine Wimpern sind so kurz, dass Tuschen nichts bringt. Wimpern-Verlängerungen haben nur dafür gesorgt, dass ich meine wenigen kurzen Wimpern auch noch verloren habe. Und durch das Ankleben von künstlichen Wimpern waren meine Augen geschwollen und wund“, beschreibt Asena Amara (30) ihr Beauty-Dilemma, welches wohl viele Frauen kennen. „Ich wollte einfach nur schöne Wimpern, ich liebe schöne Wimpern.“

Also suchte sie nach einer Alternative und stieß auf die Möglichkeit, einen Eyeliner mit magnetischen Inhaltsstoffen (Eisen-Oxid-Partikel) auf dem Augenlid zu ziehen, auf dem magnetische Wimpern automatisch haften bleiben. „Dadurch ist der Kleber weggefallen, der dem Auge und den eigenen Wimpern so schadet“, erklärt sie. War das die Lösung des Problems? „Ich habe bestimmt 70 Produkte durchgetestet, aber sie waren alle nicht ideal. Entweder war die Haltbarkeit nicht gut oder die Verträglichkeit.“ Warum es nicht selbst besser machen, dachte sie sich.

Frauen kennen das Problem mit den Wimpern

Also erzählte sie ihrem Mann Yassar Amara (31), ebenso wie sie ein gelernter Online-Marketeer, und ihrem Bruder Alper Icel (34) von ihrer Produktidee. Letzterer war schon Unternehmer mit seinen haltbaren Rosen-Boxen „Monde des Fleurs“ und seinem Langenhagener Sportstudio „Sportraum EMS“ und wusste, wie man Produkte auf den Markt bringen kann. Die kleine Schwester hatte schon vorher das Online-Marketing seiner Firmen übernommen – jetzt sollte das erste gemeinsame Familienunternehmen im heimischen Ahlem gegründet werden: „Fayke“.

Unternehmer: Alper Icel hat 2016 „Monde des Fleurs“ gegründet, 2020 hat er das EMS-Studio „Sportraum“ in Langenhagen eröffnet. Quelle: Behrens, Wilde

Sie suchten sich einen Hersteller, perfektionierten das Konzept „magnetische Wimpern“ – und brachten ihr eigenes Produkt auf den Markt. Auf dem tummeln sich auch Konkurrenz-Anbieter. „Es gibt kein Produkt, dass es nur einmal auf dieser Welt gibt. Wichtig ist nur, dass man das beste hat“, sagt Icel selbstbewusst.

Das soll bei „Fayke“-Wimpern anders sein

Was bei ihnen anders und besser sein soll: „Fayke“-Wimpern sollen mindestens 30 Tage halten, durch eine magnetische Aufbewahrungsbox ihre Form behalten, der Eyeliner sich ohne starkes Reiben abschminken lassen. Außerdem seien die Wimpern vegan und tierversuchsfrei. „Kunstwimpern in der Drogerie sind oft aus Nerz-Haar. Die Nerze werden in kleinen Batterien gehalten, die Wimpern werden ihnen ausgerissen. Grausam, das wollten wir auf keinen Fall!“

So geht’s: Asena Amara macht vor, wie sie die Wimpern auf den magnetischen Eyeliner bringt. Quelle: Wilde

Deshalb der Name „Fayke“. Nimmt man das „y“ raus, wird daraus „Fake“ – also „falsch“. Ob das eine gute Werbung ist? „Wir wollten damit ein bisschen provozieren – künstliche Wimpern sind nun mal fake. Und wir wollten damit ganz klar deutlich machen, dass es keine echten Wimpern von Tieren sind.“ Yassar Amara sieht das anders: „Das ,y’ steht für Yassar“, sagt er und lacht. „Klär“, träum weiter“, entgegnet sein Schwager. „Fayke“ soll in Zukunft übrigens mehr als falsche Wimpern bieten, es soll eine breite Produktpalette mit Kosmetik entstehen.

Das Produkt ist eingeschlagen

Im März 2020 brachten sie die Magnet-Wimpern (eine Box mit Eyeliner und Wimpern kostet 49,90 Euro) auf den Markt, ein paar Monate später hatten sie bereits mehrere tausend Kunden. In Godshorn errichteten sie einen „Fayke“-Unternehmenssitz – mit bepflanzten Wänden, viel Rosa, vielen Schriftzügen. Jede Ecke der perfekte Fotohintergrund: „Wir wollten zur Eröffnung Blogger-Events veranstalten, wo sich die Influencer vor den Wänden fotografieren lassen. Ist wegen Corona ins Wasser gefallen.“

Jetzt haben die Macher den österreichischen Markt im Visier. Dort gibt es die auf dem TV-Sender „Puls 4“ die Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ – das Äquivalent zur deutschen „Höhle der Löwen“ (Vox). Das Casting bestanden sie, im Herbst wurden sie zur Aufzeichnung in Wien eingeladen.

Die Sendung Die TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ ist das österreichische Pendant zur deutschen Vox-Show „Höhle der Löwen“: In jeder Folge präsentieren Gründer ihre Produkte – und hoffen auf einen Deal mit einem der fünf Investoren. Sie suchen nach Talenten: Leo Hillinger (53), Österreichs bekanntester Winzer. Katharina Schneider, Miteigentümerin und Geschäftsführerin des Teleshopping-Unternehmens „Mediashop“. Florian Gschwandtner (38), Gründer der Lauf-App „Runtastic“. Bau-Unternehmer Hans Peter Haselsteiner (77) und Unternehmer Martin Rohla (58). Die siebte Staffel der Sendung läuft auf dem österreichischen Sender „Puls 4“, der zur deutschen Pro7-Sat.1-Gruppe gehört.

Dann das Drama: Asena Amara war zu dem Zeitpunkt hochschwanger, das Baby kam drei Tage vor der Aufzeichnung. Kurz vor der Geburt zeichneten sie noch eine Videobotschaft von ihr mit dickem Bauch auf, damit sie auf diese Weise bei der Vorstellung des Produkts dabei sein konnte.

Zugeschaltet: Asena Amara schickte hochschwanger eine Videobotschaft ins TV-Studio. Quelle: PULS 4/Gerry Frank

Doch Yassar Amara fing sich kurz vor der Aufzeichnung den Coronavirus ein – und erkrankte so schlimm, dass er ins Krankenhaus musste. Während seine Frau in einem hannoverschen Krankenhaus das erste gemeinsame Kind zur Welt brachte, lag er in einem anderen – und der werdende Onkel machte sich alleine auf dem Weg nach Wien.

Das Drama vor der TV-Aufzeichnung

Über Nacht und via Videotelefonie flößte Yassar Amara aus dem Krankenbett seinem Schwager die gesamte Präsentation ein. „Eigentlich sollte er vor der Kamera sprechen“, erklärt Icel und verdreht die Augen. „Die Namen der Investoren habe ich nicht mehr geschafft, auswendig zu lernen. Ich wusste nur, wer unser Favorit war“, sagt er und lacht. Und er gibt zu: „Ich war todesaufgeregt.“

Aufgeregt: Alper Icel stellt sein Start-up vor den österreichischen Investoren vor. Quelle: PULS 4/Gerry Frank

Und ob ihr Favorit zugeschnappt und Icel einen Deal angeboten hat, das können österreichische Zuschauer am 9. Februar um 20.15 Uhr auf dem österreichischen Sender „Puls 4“ sehen. NP-Leser erfahren nach der Ausstrahlung, wie der Auftritt der Hannoveraner ausgegangen ist.

Eins dürfen wir aber schon verraten: Das Baby ist gesund zur Welt gekommen, hat so lange Wimpern, dass es möglicherweise nie „Fayke-Wimpern brauchen wird und der Papa durfte seine Tochter nach zwei Wochen und überstandener Quarantäne zum ersten Mal in die Arme schließen. Ende gut, alles gut – zumindest privat.

Von Josina Kelz