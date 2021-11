* 5. April 1993 in Hannover. Nach einer Ausbildung zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk macht sich Hofmann 2017 mit einem Catering für Bratwurst und Bierverkauf selbstständig. Ende 2018 ruft er „Coocakes“ ins Leben. Hofmann startet anfangs mit einem Direktverkauf auf Wochenmärkten. Er kauft für sein Geschäft ein, denkt sich Rezepte und Produkte aus, backt und verkauft auch selbst. Am 5. August 2021 eröffnete er mit seinem Kumpel Philip ein Ladengeschäft am Volgersweg 17. Geöffnet ist täglich von zwölf bis 20 Uhr.

www.coocakes-hannover.de