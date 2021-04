Hannover

Wenn man Andrea Antrecht (61) fragt, welchen Artikel sie bei Camping Schrader nicht führen, gestattet sie sich einen Scherz: „Perücken für Hamster“ antwortet die Geschäftsführerin von Camping Schrader dann mit einem Schmunzeln. Am 1. April wird das Traditionsgeschäft in der Herschelstraße 130 Jahre alt und verfügt über ein Sortiment mit 7500 Produkten.

Reise- und Sportfreunde finden auf drei Etagen Zelte, Hängematten, Trinkflaschen, Wassersportbekleidung, Kanister, Campingmöbel, Moskitonetze, Kühlgeräte, Golftaschen, Kocher, robustes Geschirr und vor allem etliche Ersatzteile. „Erhalten statt entsorgen“ ist das Motto des Familienbetriebs, der im Untergeschoss eine Werkstatt eingerichtet hat, in der alles repariert werden kann. „Man muss eine Kühlbox nicht wegwerfen, weil ein Griff defekt ist“, sagt Antrecht.

Tochter studierte Touristik in Melbourne

Die 61-Jährige wird sich in den kommenden Jahren Stück für Stück aus dem Geschäft zurückziehen. Die neue Generation übernimmt. „Ich will den Familienbetrieb aufrecht erhalten“, sagt Anne Symes (38). 2015 kehrte sie deshalb aus Melbourne zurück, wo sie zwölf Jahre gelebt, Touristik studiert und ihren Mann Rik Symes (48) kennengelernt hatte. Tradition bewahren und das Unternehmen modernisieren: Vor dieser Aufgabe steht Symes, die Camping Schrader in vierter Generation leiten wird.

Dokument: Das Geschäft wurde von Friedrich Schrader als Lederhandlung gegründet und nach dem Krieg neu aufgebaut. Quelle: Ilona Hottmann

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte ihr Ur-Ur-Großonkel August Berger (†75) das Unternehmen vom Gründer Friedrich Schrader übernommen, der das Geschäft als Lederhandlung eröffnet hatte. „Die Kundschaft bestand damals aus Sattlern, Täschnern, Schuhmachern und Polsterern“, erzählt Andrea Antrecht. August Berger vermachte es an seinen Großneffen Horst Bartel (83), der wiederum im Jahr 2006 an seine Tochter Andrea. Und nun steht die nächste Staffelübergabe an.

Schrader-Onlineshop umfasst 1600 Artikel

Der erste Modernisierungsschritt ist gemacht. „Ich habe im Mai 2020 unseren Onlinehandel gegründet“, berichtet Symes. Das Angebot umfasst derzeit rund 1600 Artikel und soll mehr und mehr ausgebaut werden. Die Idee zum digitalen Handel bestand schon länger, Corona trieb die Umsetzung voran. Und Corona trieb die Menschen zu Camping Schrader.

Riesiges Sortiment: 7500 Artikel sind in dem Shop zu haben, bestellt werden können bis zu 80.000. Quelle: Ilona Hottmann

„Durch die Pandemie ist Camping ein noch größeres Thema geworden“, haben Mutter und Tochter beobachtet – zumindest, als Campingplätze noch für alle öffnen durften. „Wir haben viele neue Kunden bekommen, das war fast so ein Hype wie in den 70er Jahren.“

Denn damals begann die Hochzeit des Zeltens. 1965 hatte Antrechts Vater die ersten Campingartikel ins Sortiment aufgenommen. Schnell fanden immer mehr Menschen Geschmack am mobilen und vergleichsweise günstigen Urlaub an der frischen Luft. „Wir waren Hannovers erstes Campingfachgeschäft“, sagt Andrea Antrecht.

Terroranschläge trieben Touristen zurück zum Zelten

Bis in die 1980er Jahre boomte die Branche. Das änderte sich, als in den 90er Jahren All-inclusive-Urlaube in Mode kamen. Urlauber entdeckten die bequeme Art des Reisens, die plötzlich bezahlbar war. „Außerdem wurden die Flugpreise schlagartig sehr günstig“, so Symes. Wie sehr die Branche ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels ist, zeigte sich nach den Attacken vom 11. September in den USA. Die Angst vor Terroranschlägen, auch an beliebten Urlaubsorten, bescherte Campinganbietern einen riesigen Zulauf.

Doch viele Touristen wollten nun nicht mehr auf einen gewissen Komfort verzichten. Der Trend „Glamping“ war geboren. Das Kunstwort führt die Begriffe „Glamourös“ und „Camping“ zusammen und änderte die Branche. „Alles wurde bequemer und exklusiver, auch das Design der Möbel wurde moderner“, beschreibt Antrecht den Wandel. Campingplätze mit fertigen Zelten und hochwertigen sanitären Anlagen entstanden.

Für Grillfans: Anne Symes hat auch dafür alles im Sortiment. Im Hintergrund ist ein aufblasbares Zelt zu sehen. Quelle: Ilona Hottmann

Camping Schrader bedient auch diesen Trend. „Seit etwa drei Jahren haben wir aufblasbare Zelte“, sagt Anne Symes. Dicke Luftschläuche ersetzen die Stangen, per elektrischer oder Kolbenpumpe bläst man seine Behausung auf. „Das geht minutenschnell.“ 800 bis 2000 Euro kosten die Edelherbergen in dem Fachgeschäft.

Das übrigens in Frauenhand ist. Neben Andrea Antrecht und Anne Symes arbeitet auch Antrechts Schwiegertochter Martina Antrecht (40), die Frau von Symes Bruder Alexander Antrecht (34), bei Camping Schrader. Die Männer der drei Frauen wiederum sind eine Arbeitsgemeinschaft in dem Fachgeschäft FSA Segelsport in Mardorf, wo sie sich auf Boote, Segelmacherei, Werft-Service, Zubehör und Technik spezialisiert haben. Mit im Familienteam ist außerdem Martin Schuster (56), der Schwager von Andrea Antrecht.

Jubiläum ohne Feier: Camping Schrader wird am 1. April 130 Jahre alt. Quelle: Ilona Hottmann

„Wir alle segeln leidenschaftlich gern“, sagt Anne Symes, die in Australien unter anderem als Skipperin arbeitete. Sie glaubt, dass die Branche zu alter Stärke zurückkehrt und noch erfolgreicher werden kann. „Der Trend wird anhalten“, sagt die 38-Jährige. „Die Gesellschaft wird immer individueller, Freiheit, Unabhängigkeit und Flexibilität sind ein eigener Lifestyle geworden.“

Und wie blickt Andrea Antrecht in die Zukunft? „Ich kann gut loslassen“, sagt die Senior-Chefin, „ich sehe ja, dass es läuft.“ Dass es weiter geht mit der Tradition, ist ihr eine Herzensangelegenheit. Denn inhabergeführte Geschäfte sind selten geworden. „Wenn wieder mal ein Laden schließt, kommen Kunden zu uns und sagen: ,Gut, dass es euch noch gibt’.“

