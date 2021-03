Hannover

Meistens trägt Christoph Elbert (58) das Motto auf der Brust: „Feed your Head“ nennt der Inhaber des Restaurants „11a“ am Lindener Küchengartenplatz die Veranstaltung, die am 6. März ab 17 Uhr möglichst viele Wirtinnen und Gastronomen aus Hannovers Szene, aber auch alle anderen Interessierten, ins „Clubhouse“ locken soll. „Er hat das auf diverse Shirts und Hemden gedruckt, trägt den Slogan sogar unter Jacketts – das ist Christophs Markenzeichen“, verrät seine Frau Verena Schindler (56).

Sie ist die treibende Kraft hinter der Aktion, die möglichst ein Dauerbrenner werden soll, hat sich in die „Clubhouse“-Technik eingearbeitet. Die App kennt man, seit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sich in einer Gesprächsrunde im sozialen Netzwerk ordentlich blamierte. Außerdem stand sie anfangs unter dem Verdacht, elitär zu sein – man braucht eine Einladung, um ins „Clubhouse" zu kommen. Doch die App hat mehr als Skandal-Potenzial, sie ist eine Plattform für Diskussionen, Austausch, Interaktion.

„Jeder kann mitdiskutieren“

Schindler liebt die App bereits: „Sie ist wie unser Restaurant – sehr unkompliziert und spontan. Jeder Gast kann auf die Bühne geholt werden und mitdiskutieren“, erklärt sie das relativ junge Medium, dessen Vernetzung (obwohl die App derzeit noch nicht auf Android-Smartphones funktioniert) sich in Deutschland gerade rasant ausbreitet. Was ist „Clubhouse“? Im Grunde eine Audio-App, bei der man Live-Podcasts lauschen oder sich aktiv beteiligen kann. „Wie früher das TV-Programm, hatte man eine Sendung verpasst, dann war sie weg. Es geht um das Beste für den Augenblick“, erklärt die 56-Jährige.

Hier wurde gebrutzelt und debattiert: „Feed Your Head“ mit Alexander Eisenach (rechts) und Christoph Elbert im Schauspielhaus. Quelle: Katrin Ribbe

„Feed your Head“ – den Namen kennt man von einem Herzensprojekt, das Elbert zwei Jahre lang in der Cumberlandschen Galerie im Schauspielhaus verfolgt hat. Zusammen mit Staatstheater-Regisseur Alexander Eisenach (37) hatte der Koch „gastrosophische Abende“ inszeniert. Da wurden tiefsinnige Gespräche über „Mozzarella – das weiße Nichts“ geführt, die Phonetik des perfekt gebratenen Spiegeleis besprochen, über Nachhaltigkeit und Visionen debattiert. Und kleine Schmankerln serviert.

Darauf müssen „Clubhouse“-Hörer natürlich verzichten, Futter für Herz und Hirn soll es trotzdem geben. „Diese App passt wie die Faust auf sAuge in diese Corona-Zeit“, findet Verena Schindler. Man treffe interessante Menschen aus der ganzen Welt, ohne sein Wohnzimmer zu verlassen. Sie und ihr Mann hören Vorträge oder Diskussionen, während sie kochen, zeichnen, aufräumen, Patiencen legen. „Und Christoph quatscht fast jeden Tag mit“, berichtet sie und lacht.

Denn es gibt viel zu bereden in der Gastroszene: Lockdown und Lockerungen, Existenzsorgen und Zukunftsmodelle. Vergangene Woche bestritt das „11a“-Duo eine „Aufwärmrunde“ mit 20 Zuhörern, diesen Sonnabend wird es ernst. Thema des Formats (geplant ist eine Stunde) soll die aktuelle Corona-Situation sein. Elbert hofft auf „Gespräche mit Inhalt. Es wird aber auch Raum für Temperament und Echauffement geben.“

Moderator Frank Sonder will „den Blick nach vorn“

Dafür, dass alles in geregelten Bahnen läuft, sorgt Frank Sonder (50). Der Key-Note-Speaker aus Berlin moderiert die Runde, will keine Jammer-Tiraden, „sondern den Blick nach vorn, eine optimistische Stimmung“. Vielleicht entstünden über „Clubhouse“ neue Aktionen, neue Netzwerke. Hannovers Gastroszene kennt der 50-Jährige gut – er hat 15 Jahre in der Stadt gelebt, direkt über dem „Centrum“ am Lindener Marktplatz, im „11a“ war er Stammgast, gastrosophische Diskussionsnächte inklusive. Im Lockdown gehe es nicht nur um Essen, ist er sicher. „Wir werden alle satt. Aber die Leute vermissen auch Kontakt und Kommunikation in den Restaurants.“

Frank Sonder wird „Feed your head“ moderieren. Quelle: Handout

„11a“-Stammgäste kennen das. „Christoph ist eine Rampensau“, findet Frank Sonder, der aber auch schätzt, dass „Clubhouse“ ein Medium ist, das auf die Stimme reduziert wird. Als eines der nächsten Themen hat Elbert Speiseeis im Visier. Warum? „Ich habe mir damals von meinem ersten Geld eine Eismaschine gekauft“, erinnert er sich. „Und beim ersten Sonnenstrahl stehen lange Schlangen vor den Eisdielen.“ Dem Phänomen wolle er auf den Grund gehen.

In erster Linie will „Feed your Head“ eine Debatten-Plattform sein. „Es soll aber auch ein sinnliches Format werden“, stellt sich Verena Schindler vor. Sie setzt dabei auf eine besondere Qualität ihres Mannes. „Ich bin als großer Gerichte-Erzähler bekannt“, verrät er – und seine Stimme bekommt sofort ein geheimnisvolles Timbre. „Ich kann jedes Gericht vertonen.“

Von Andrea Tratner