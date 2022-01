Hannover

Er weiß, weiß man Ziele verfolgt: Motivationscoach Matthias Herzog (45) aus Hannover unterstützt zum Beispiel Sportler bei der Verfolgung ihrer Ziele. Er hat Tipps für alle, die in der dritten Januarwoche damit hadern, dass es mit den Neujahrsvorsätzen nicht richtig klappt.

Sie sind Experte für nachhaltige Motivation und Leistungssteigerung. Schieben Sie selbst auch mal Dinge auf?

Auf jeden Fall meine Steuererklärung. Mein Steuerberater und das Finanzamt sind von mir Kummer gewohnt (lacht).

Was bedeutet denn der Begriff Prokrastination genau?

Wenn Aufgaben nicht dringend sind, lassen wir sie gern liegen. Wir priorisieren sie. Prokrastination bedeutet aber, wirklich dringende Aufgaben aufzuschieben.

Warum schieben wir immer wieder Dinge auf, deren Erledigung wir uns fest vorgenommen haben?

Die Aufschieberitis passiert meist bei den Dingen, die entweder unwichtig und nicht dringend oder zwar wichtig, aber nicht so dringend sind. Aufgaben, die wir zum ersten Mal tun, sind oft mit einem gewissen psychischen Schmerz verbunden. Der Mensch wählt eher kurzfristige Freude und langfristigen Schmerz anstatt kurzfristigen Schmerz durch das Erledigen einer unangenehmen Aufgabe und dafür langfristige Freude.

Wenn Pausen zur „Aufschieberitis“ werden, entstehen Probleme. Quelle: Ute Grabowsky/photothek.net via www.imago-images.de

Etwas Dringendes nicht zu erledigen, erzeugt also Druck. Ist der Mensch nicht bestrebt, diesen Druck loszuwerden?

Es gibt vier Menschentypen. Zum Einen unterscheiden wir in introvertiert und extrovertiert, zum Anderen in aufgaben- und menschenorientiert. Menschen, die introvertiert und menschenorientiert sind, sind sehr hilfsbereit und unterstützend, mögen jedoch wenig Druck. Extrovertierte und aufgabenorientierte Menschen sind die typischen Macher. Die brauchen den Druck, um ihre Topleistung abzurufen. Ich selbst musste damals zum Beispiel bis 18 Uhr meine Diplomarbeit abgegeben haben. Um 18.05 Uhr habe ich das Ding im Copyshop drucken lassen.

Optimist: Matthias Herzog ist Motivationscoach. Quelle: Dröse

Matthias Herzog *22. November 1976 in Bad Segeberg. Nach seinem Abitur 1996 studiert er Wirtschaftswissenschaften in Flensburg und in Kalifornien. Darauf folgt ein Studium der Sportwissenschaften in Kiel. 2006 wird er Businesscoach. Als Motivations- und Mentaltrainer ist für Vereine wie Hannover 96 und die Recken tätig. Auch privat spielt Sport eine große Rolle in seinem Leben. Er umrundet Deutschland mit dem Fahrrad, macht beim Ironman mit und nimmt an der Fulda-Challenge, einem Extremsport-Zehnkampf am Polarkreis, teil. Infos unter www.matthiasherzog.com

Ein gewisser Druck durch Aufschieben ist also nicht immer schlecht?

Genau. Wenn wir viel Zeit für die Erledigung einer Aufgabe haben, brauchen wir auch länger dafür. Und das Ergebnis ist in der Qualität nicht unbedingt besser, wenn wir mehr Zeit zur Verfügung haben. Grundsätzlich sollte sich jeder zunächst nach den Gründen für das Aufschieben fragen. Manche wollen vielleicht einfach mehr Freizeit, andere fühlen sich den Aufgaben nicht gewachsen. Die Angst, nicht genug leisten zu können, kann sogar zu körperlichen Beschwerden wie Magenschmerzen oder Depressionen führen.

Wenn letzte Fristen verstreichen oder gesundheitliche Probleme auftreten, ist sicherlich der Zeitpunkt gekommen, um sich Hilfe zu suchen. Wie geht man am besten vor?

Es gibt ein paar simple Taktiken, die helfen können. Wer mehr Unterstützung braucht, kann sich an einen Coach wenden. Dieser gibt Tipps zur Selbsthilfe. Oder man schaut sich in seinem Freundeskreis um. Wer ist schon da, wo ich hin will? Wer kann mir als eine Art Mentor zur Seite stehen? Was kann ich von dieser Person lernen?

Prokrastination gilt als erlerntes Verhalten. Können wir uns dieses einfach wieder abgewöhnen?

Ein routiniertes Verhalten, das in uns eingebrannt ist, kann man nicht einfach austauschen. Man muss es „überlernen“, um es zu ersetzen. Das ist immer schwieriger, als etwas völlig neu zu lernen.

Heute, morgen oder lieber schon gestern? Druck spielt bei Prokrastination eine Rolle. Quelle: Jochen Tack

Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Mehr Sport machen ist ein Klassiker. Doch eine Statista-Umfrage von 2019 zeigt, dass 36 Prozent der Menschen mit Vorsätzen nur zwischen einem Tag und einem Monat durchhalten. Warum?

Konkrete Ziele sind besser als Vorsätze. Mehr Sport machen ist nicht konkret genug. Ziele sollten immer SMART sein. Das steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. „Ich gehe zweimal pro Woche laufen und bin dadurch gesünder und leistungsfähiger“ ist also eine viel bessere Formulierung als „Ich muss mehr Sport machen“. Ein Ziel realistisch zu halten, ist oft schwierig. Wer noch nie gelaufen ist, sollte sich vielleicht nicht gleich den Hamburg-Marathon im April als Ziel setzen.

Zu welchen Zielformulierungen raten Sie?

Hilfreich ist es, ein Minimal-, ein Optimal- und ein Traumziel zu formulieren. Das Minimalziel ist ganz gut erreichbar, das Optimalziel erreiche ich unter größter Anstrengung und das Traumziel ist schon sehr unrealistisch. Wenn ich diese drei Ziele zur Auswahl habe, lande ich in den meisten Fällen zwischen Optimal- und Traumziel.

Welchen Motivationstrick nutzen Sie für sich selbst?

Ein Prinzip von Brian Tracy aus seinem Buch „Eat that frog“ besagt, man solle das Unangenehmste zuerst erledigen. Danach fallen die anderen Aufgaben viel leichter. Ich habe das für mich etwas angepasst. Es kostet extrem viel Überwindung, morgens direkt mit dem Unangenehmsten zu beginnen. Deshalb fange ich mit etwas an, was mir leicht von der Hand geht und Freude bereitet. Das sollte zeitlich begrenzt sein. Danach habe ich eine viel höhere Startenergie und nutze diesen Anfangsschwung, um die große Aufgabe zu erledigen. Damit geht man dann viel entspannter durch den Tag.

Wie kommt man aus der Prokrastinations-Falle? Motivations-Coach Matthias Herzog hat vier Tipps, mit denen man Aufgaben besser bewältigen kann.

Tipp 1: Probleme einordnen

Oft sind Angst oder Respekt vor einer Aufgabe der Grund für Prokrastination. Coach Matthias Herzog rät: „Betroffene sollten sich fragen, was das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn sie die Aufgabe nicht gut erledigen.“ Dahinter steht der Leitspruch: Akzeptiere das Schlimmstmögliche, gehe aber vom besten Szenario aus.

Welche Probleme sind wirklich wichtig? Das kann bei Gedankenchaos und Prüfungsangst helfen. Quelle: fotolia/constrastwerksatt

Eine vermasselte Klausur bedeutet zum Beispiel selten, dass sämtliche Karrierechance für ein ganzes Leben zerstört sind. Sie sorgt auch nicht dafür, dass ein Mensch weniger geliebt wird. Die Aufgabe und ein mögliches Scheitern in den richtigen Kontext zu rücken, könne den Druck bereits spürbar verringern.

Tipp 2: Positive Selbstgespräche

„Wir alle führen Selbstgespräche, auch wenn sich manche dessen gar nicht bewusst sind“, erklärt Matthias Herzog. Leider sind diese meist negativ, weil wir uns über uns selbst ärgern oder Vorwürfe machen, dass wir wieder irgendetwas nicht geschafft haben. Positive Selbstgespräche, so genannte Affirmationen, sind gerade bei Prokrastination eine gute Hilfe.

Positive Selbstgespräche helfen bei der Motivation. Quelle: Kniel Synnatzschke

„Was wir uns selbst sagen, hat den engsten Kontakt zu unserem Gehirn und wirkt deshalb am stärksten“, so der Motivationscoach. Mit sich selbst zu reden wie mit einem guten Freund, den man freundlich unterstützen will, hebe das Energielevel an und sorge für bessere Laune.

Tipp 3: Ziele visualisieren

„Die meisten Menschen können sehr gut visualisieren“, weiß Herzog. Die frühere Biathletin Magdalena Neuner (34) wusste schon mit zwölf Jahren, dass sie eines Tages Olympiasiegerin sein würde. Auch der ehemalige National-Kicker Philipp Lahm (38) wusste genau, wohin er wollte. Herzog erzählt: „Er hat sich die Bilder von Lothar Matthäus beim WM-Sieg von 1990 angeschaut und sich selbst darin gesehen.“

Ein Ziel vor Augen: Fußballer Lothar Matthäus reckt 1990 den WM-Pokal in die Höhe. Quelle: Frank Kleefeldt

Der Mentaltrainer weiß: „Sportler nutzen diese Technik sehr häufig für sich.“ Das funktioniere auch bei Prokrastination. Statt uns scheitern zu sehen, sollten wir uns vorstellen, wie wir die Steuererklärung schon eine Woche vor der Abgabefrist fertig haben und deshalb ein ganz entspanntes Wochenende genießen können.

Tipp 4: Anreize schaffen

Menschen erlernen Verhaltensmuster durch zwei Methoden: entweder durch Spaß und Freude an etwas oder durch Angst und Schmerz. Wenn wir etwas mit Schmerz verbinden, wollen wir es vermeiden. Tut uns etwas gut, sind wir auch bereit, unser Verhalten dahingehend auszurichten.

Wer keine Lust auf Abwasch hat, sollte an seinen Aufgaben dranbleiben. Quelle: imageBROKER/Moritz Wolf via www.imago-images.de

Herzog empfiehlt, sich selbst Anreize oder Bestrafungen zu überlegen. Zum Beispiel einen schönen Ausflug mit der Familie zu machen, wenn man seine Aufgabe fristgerecht erledigt hat. Oder für einen Monat eine ungeliebte Haushaltsarbeit wie den Abwasch zu übernehmen, wenn man die Aufgabe nicht gemacht hat.

Von Janina Fesser