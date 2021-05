Großes Leuchten oder große Filmkunst: Unsere Tipps für die Woche

Hannover

Romantische Spaziergänge durch den festlich beleuchteten Großen Garten – sie sind wieder möglich. Freitags bis sonntags kann man die beliebte Illumination in Herrenhausen besuchen. Sprudelnde Brunnen und Fontänen, imposante Figuren und dichte Hecken erstrahlen in effektvollem Licht. Dazu erklingt die „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel in einer Aufnahme der Hannoverschen Hofkapelle – es sei denn, es finden parallel Veranstaltungen im Großen Garten statt. Dann muss die Illumination ohne Musik auskommen und der Eintritt kostet drei statt vier Euro. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, die stimmungsvolle Lichtshow läuft von 22 bis 23 Uhr. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren zahlen keinen Eintritt. Die Kasse schließt eine halbe Stunde vor Ende der Illumination. Alle Termine (üblicherweise die Wochenenden und an Feiertagen) finden sich online HIER.

Meeresbiologie-Talk im Livestream

Es geht um leuchtende Haie, verwirrte Barsche und sprechende Delfine: Der Literarische Salon bittet heute ab 20 Uhr zum spannenden Livestream mit der Biologin Julia Schnetzer. Sie berichtet über die Verschmutzung der Weltmeere und sagt, was wir zur Erhaltung unseres größten Naturwunders beitragen können. Zu sehen auf Youtube:

Amüsanter Rundgang mit Geheimrat Leibniz

Geheimrat Leibniz empfängt wieder Gäste! Am Sonntag, 6. Juni, um 14 Uhr beginnt die Premiere des Rundgangs „Geheimrat, Gartenmeister, Gavotte und Große Fontaine“ durch die Herrenhäuser Gärten. Leibniz teilt mit seinen Besuchern Anekdoten vom Hof und führt sie in die Besonderheiten der barocken Gartenkunst ein – ein amüsanter und lehrreicher Spaziergang. Treffpunkt ist der Eingang am Schloss Herrenhausen, eine telefonische Anmeldung ist notwendig: 01523/1749833. Die Teilnahme kostet 24,50 Euro.

Wilhelm Busch zeigt Gerhard Glücks Cartoons

Zu einer neuen Ausstellung begrüßt das Wilhelm-Busch-Museum seine Gäste ab Sonnabend, 5. Juni. In „ARTverwandt – komische Kunst von Gerhard Glück“ sind die meisterhaften Cartoons des 1944 geborenen Künstlers zu sehen. Sein Markenzeichen ist die vordergründige Heiterkeit, die bei genauem Betrachten einen äußerst abgründigen Humor offenbart. Geöffnet ist freitags bis sonntags von elf bis 17 Uhr. der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier Euro. Mehr Infos HIER.

Große Filmkunst in den Programmkinos

Quelle: Körner

Sie dürfen wieder: Hannovers Programmkinos zeigen ab dem heutigen Montag – unter Einhaltung aller Corona-Regeln – feinste Filmkost. Der Oscar-prämierte Film „Der Rausch“ ist im Kino am Raschplatz zu sehen, das Hochhaus zeigt „Neues aus der Welt“, im Apollo steht das Drama „Blackbird“ auf dem Programm. Und ab Donnerstag kann man im Kino am Raschplatz den Oscar-Gewinner „Nomadland“ sehen.

Von NP