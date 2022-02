Hannover

Wer denkt, dass Mausgrau trist, fade und langweilig ist, den belehrt er gerne eines Besseren. „Das ist eine ganz spezielle Farbe, warm und robust. Außerdem lässt sie knalligere Farben wie Gelb oder Rot viel mehr wirken“, singt Olaf Hauschulz (53) ein Loblied auf einen Farbton, der bei vielen nicht erste Wahl wäre. Der Unternehmer lacht: „Die Farbe würde sich wahrscheinlich besser verkaufen, wenn sie einen anderen Namen hätte. Aber es ist, wie es ist.“ Im Fachjargon hat die Farbe übrigens den „RAL-Code 7005“.

Wenn man sich sein jüngstes Projekt, den Gewerbehof „Grey“ in Linden so anguckt, ist das alles andere als langweilig: Auf der einen Seite modern, auf der anderen natürlich, was daran liegt, dass die Verkleidung aus Holz besteht. „Durch die Witterung wird das Holz auf ganz natürliche Weise ergrauen“, weiß Hauschulz.

Stylisch, praktisch, avantgardistisch: Die Räume des „Grey“ in Linden waren rasch vermietet. Quelle: Christian Behrens

Ursprünglich war das „Grey“ mal eine Tischlerei, in Teilen hat Hauschulz das Gebäude aus den 1970er Jahren erhalten – etwa das Fundament und die Stahlkonstruktion. Fünf Jahre nach dem Erwerb im Jahr 2016 wurde der Gewerbehof im vergangenen Sommer eröffnet. Fünf Unternehmen – darunter eine Kaffeeschule, eine Rösterei, eine Firma, die Kaffeemaschinen repariert, eine 3-D-Druckerei, das Start-up „Smartsecure“ (stellt Transportschutz für große Küchengeräte her) – sind Mieter. Man kennt sich hier nicht nur und arbeitet nebeneinander her, man spielt draußen auch mal Tischtennis. „So sehe ich die Zukunft des Arbeitens“, erklärt Hauschulz, „es ist die Idee, dass man sich an dem Arbeitsplatz wohlfühlt, dort gerne Zeit verbringt.“ Für den 53-Jährigen ist es selbstredend, dass mit der Zufriedenheit auch die Produktivität steigt.

Eine Tatsache, die bei Hauschulz augenscheinlich nicht anders ist: Jetzt, wo das Lindener Projekt baulich abgeschlossen ist, hat er schon die nächste Aktion angepackt – seinen Helmkehof erweitern. Das Areal, das in Hainholz längst ein Hingucker geworden ist, soll ordentlich wachsen – die umliegenden Grundstücke und Hallen eines Tribünenbauers gehören nun dazu. „Ziel war, die Besonderheit des Helmkehofs zu schützen“, erläutert der Macher.

So könnten die Hainhölzer Höfe mal aussehen: Olaf Hauschulz mit einem Modell des Areals um den Helmkehof. Quelle: Christian Behrens

Aus dem Helmkehof (feiert im Sommer Zehnjähriges) sollen die Hainhölzer Höfe werden, zu dem bestehenden Gelände – bislang um die 3500 Quadratmeter Fläche – kommen weitere 13.000 Quadratmeter dazu. „Genuss und Kunst“ ist der Oberbegriff, den Hauschulz bei den Planungen im Kopf hat: „Ich will einen lebendigen, interessanten und sinnlichen Ort schaffen.“ Es soll Platz für ein Restaurant, einen Caterer, eine Rösterei, vielleicht eine Mikrobäckerei geschaffen werden, auch eine Weinhandlung ist denkbar.

Hauschulz zieht Himmel und Bäume immer einer Betonwand vor

Von den Proportionen sollen die neuen Höfe dem Helmkehof gleichen: Ein hohes Gebäude (wie jetzt der Turm der Gustavhalle) und mehrere flache sollen besonderes Flair bringen. Auch Grünflächen stellt sich der Unternehmer vor: „Die bringen kein Geld und machen nur Arbeit“, erklärt er gewohnt lakonisch, „aber das ist doch ein schöner Kontrast zu Bürogebäuden an der Vahrenwalder Straße. Und ich ziehe Himmel und Bäume immer einer Betonwand vor“.

Will nicht nur seine Bilder zur Schau stellen: Hier präsentierte Olaf Hauschulz seine Fotos beim Kunstfest Zinnober im Helmkehof. Eine eigene Galerie mit internationaler Beteiligung wäre sein Traum. Quelle: Christian Behrens

Einen ganz eigenen Traum will sich der Mann, der auch Fotograf ist, ebenfalls erfüllen: Eine Galerie etablieren, am liebsten von internationaler Bedeutung. „Kunst ist mir wichtig“, sagt Hauschulz, der im Helmkehof schon zwei eigene Fotoausstellungen umgesetzt hat – eine mit seinem Freund, dem hannoverschen Top-Fotograf Olaf Heine (54). „Kunst finde ich wichtig. Sie inspiriert, macht Spaß und stellt die richtigen Fragen.“

Wir dürfen gespannt sein, erste Bauvoranträge von Hauschulz’ Firma (heißt passenderweise „Relaxed Living“) sind gestellt!

Von Mirjana Cvjetkovic