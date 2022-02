Hannover

In der ersten Folge hat man sie so gut wie gar nicht Gesicht bekommen, in der zweiten Folge von „Germany’s next Topmodel“ trat Lisa-Marie (22) endlich mal richtig in Erscheinung. Auf der griechischen Insel Mykonos trat die Hannoveranerin mit 27 weiteren Kandidatinnen zu den Challenges an – Catwalk-Training sowie ein Shooting mit Starfotograf Yu Tsai.

Schon als die Maschine mit den Damen an Bord den Boden der griechischen Trauminsel berührte, gerieten einige in Ekstase: blaues Meer, weiße Dörfer, herrliches Wetter. „Ich war noch nie hier, kannte das bisher nur von Instagrammern“, jubelte die junge Hannover-Kandidatin aus der List. Nach dem Einzug in ihre Unterkünfte ging es für die Truppe, die so unterschiedlich noch nie gewesen ist, zur ersten Aufgabe: Laufsteg-Training. Die Lehrstunde gab Modelchefin Heidi Klum (48) persönlich.

Macht es vor: Heidi Klum zeigt den Kandidatinnen unter der Sonne Griechenlands, wie ein echtes Topmodel läuft. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Im Harlekin-ähnlichen Outfit beäugte sie das Showlaufen der Amateurinnen – Stürze und Stolperer inklusive. Kaum war die erste Aufgabe gemeistert, wurde die nächste gestellt: ein Fotoshooting im Duell-Modus. „Klingt gefährlich, ist es auch“ so Klum. An ihrer Seite hatte sie den koreanischen Starfotografen Yu Tsai, „ein guter alter Freund“, der die Damen anspornte, aber auch ermahnte: „Das ist kein Spiel, das ist ein Wettbewerb.“ Einer, der es in sich hatte.

Jeweils zwei Frauen standen gestylt vor seiner Kamera – und zogen an den Enden eines Taus, jede eine Minute im Fokus des Profis. „Man ist total ehrgeizig, weil man weiß, dass es in den Duell-Modus geht“, gestand Lisa-Marie. Erste Punkte wurden vergeben, erste Unsicherheiten, aber auch Naturtalente entdeckt. Spaß zuzuschauen machte es allemal, ob es ums Mutter-Tochter-Gespann Martina (50) und Lou-Anne (18) oder die Golden Girls Lieselotte (66) und Barbara (68) ging, oder um die Herausforderung die eigene Körpergröße von 1,95 Meter vor der Kamera zu inszenieren.

Professionelle Blicke: Heidi Klum und Fotograf Yu Tsai schauen sich die Bilder aus dem Shooting an. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Beim Shooting im Abendkleid überzeugte Studentin Lisa-Marie jedenfalls, Klum attestierte ihr und drei Mitstreiterinnen jetzt schon eine „Riesen Entwicklung“. Glücklich nahm Lisa-Marie ihre Modelmappe entgegen: „Ich habe eine! Darauf komme ich gar nicht klar. Das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.“ Mal sehen, ob es nächsten Donnerstag auch so flutscht!

Von Mirjana Cvjetkovic