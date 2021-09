Hannover

„Das sensationelle Winterhochbeet“ heißt das Buch von Pflanzen-Expertin Doris Kampas. Die NP sprach mit der Österreicherin über das richtige Holz für ein Hochbeet, die Standortwahl und die geeignete Bepflanzung – damit „Ernte bis zum Abfrieren“ möglich ist.

Frau Kampas, wie war Ihre erste Hochbeet-Erfahrung?

Das ist fast 15 Jahre her, damals waren Hochbeete noch nicht so bekannt. Ich bin in der Literatur darauf gestoßen, weil in China mit der Anbauform gearbeitet wird. Und mein Mann ist fast zwei Meter groß, er hatte immer Rückenschmerzen bei der Ernte (lacht). Ich habe es 2005 einfach mal ausprobiert – und natürlich Fehler gemacht.

Welche denn?

Ich habe Fichtenholz für den Bau verwendet, das zerfällt aber sehr schnell, das war ein Erfahrungswert. Zumal wir auch keine innere Schutzschicht mit Noppenfolie gezogen hatten. Aber die Ernteergebnisse waren gleich auf Anhieb toll, ich habe gigantische Karotten aus der Erde gezogen. Ein Hochbeet ist ein eigenes System mit einer besonderen Dynamik, es wirkt wie ein Kraftwerk auf Samen und Jungpflanzen.

Ernte auf 80 Zentimeter Höhe: Hochbeete sind rückenschonend – und können auch im Winter genutzt werden. Quelle: Löwenzahn-Verlag

Welche Vorteile hat ein Hochbeet?

Die Arbeit in etwa 80 Zentimetern Höhe schont den Rücken. Man kann Schädlinge wie Wühlmäuse und Schnecken aussperren. Außerdem ist es eine gute Lösung in Städten: Gerade in Reihenhaussiedlungen wird viel Bauschutt in den Gärten vergraben, da kommt oft nur eine zehn Zentimeter hohe Schicht Humus darauf – das reicht dann nicht für ein vernünftiges Nutzpflanzenbeet.

Welches Material sollte man für ein Hochbeet wählen, das auch im Winter bepflanzt wird?

Grundsätzlich sollte das Holz ökologisch sein, also nicht aus dem Regenwald stammen. Eine Folie von innen hält Feuchtigkeit von den Brettern fern, dann halten Hochbeete aus Lärche, Robinie oder Eiche etwa 15 Jahre. Auch in gemauerten Hochbeeten aus Ziegel hält sich die Wärme gut, das ist gerade bei einem Winterhochbeet wichtig. Metall hingegen leitet sowohl Wärme als auch Kälte. Und Kunststoff verformt sich nach meinen Erfahrungen in der Sommerhitze.

Die Autorin: Doris Kampas ist Expertin für Winterernte. Quelle: Verlag

Was muss man bei der Standortwahl beachten?

Holz-Hochbeete nicht direkt auf Wiese oder Erde bauen, sondern unter den Holzkanten eine Kiesdrainage als Untergrund anlegen, damit Wasser ablaufen kann – innen bleibt Wiese oder Erde, damit Regenwürmer einwandern können. Für ein Winterhochbeet sollte der Standort so sonnig wie möglich sein. Man kann mit der Nähe zu einer Hauswand oder auf einem Balkon auch die Abwärme des Hauses nutzen. Außerdem ist das Beet so auch windgeschützt. Und man hat keinen weiten Weg, wenn man bei Wind und Wetter Salat pflücken möchte.

Das ist Doris Kampas Geboren am 28. Januar 1971 in Wien. Sie hat Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Pflanzenanbau studiert. 2007 gründet sie ihre Firma Bio-Garten, bietet Beratung, aber auch nachhaltige, ökologische und fair produzierte Produkte für den Garten an, sie gibt Kurse und Workshops, hält Vorträge, schreibt einen Blog. Kampas spezialisiert sich schon vor etwa 15 Jahren auf Hochbeete, sie hat zwei Bücher zum Thema geschrieben. „Das sensationelle Winterhochbeet“ (Löwenzahn, 120 Seiten, 17,95 Euro) ist eine gute Einführung in das Thema, bietet Pflanzpläne für Schwerpunktbeete (Kräuter, Suppen, Salat, Asia-Gemüse). Ein Poster gibt Übersicht über ideale Anbauzeiten für die Winterernte.

Wie befüllt man ein Hochbeet?

Im Grunde ist der Herbst der beste Zeitpunkt, ein Hochbeet anzulegen – denn das Material für die Füllung ist zum Großteil der Biorohstoff aus dem eigenen Garten. Ganz nach unten kommen dicke, möglichst trockene Äste – frische Weiden oder Haselnussäste würden ausschlagen! Auch Nadelhölzer eignen sich nicht. Die nächste Schichte ist dünnerer Strauchschnitt. Nach diesen beiden Schritten ist das Hochbeet schon zu 50 Prozent befüllt.

Wie geht es dann weiter?

Dann kommt eine Lage Rasenschnitt. Anschließend halbfertiger Kompost, zum Beispiel ungesalzene Küchenabfälle, die man über Nacht hat liegenlassen. Nun kann man „alte“ Erde aus den Töpfen oder Beeten vom Vorjahr reinschütten. Dann eine Schicht Laub. Hier gilt: Keine Blätter von Eiche oder Nussbäumen – die darin enthaltene Gerbsäure ist ein Wachstumshemmer. Als Nächstes kann man Tiermist aus ökologischer Haltung einfüllen, dann folgt feiner Kompost. Die letzte Schicht bildet torffreie Bioerde aus der Gärtnerei oder dem Baumarkt. Für spezielle Hochbeeterde muss man meiner Meinung nach kein Geld ausgeben.

Doris Kampas: „Das sensationelle Winterhochbeet“, Löwenzahn, 120 Seiten, 17,95 Euro. Quelle: Verlag

Wie hoch soll man das Beet füllen?

Randvoll. Denn die erste Füllung senkt sich nach ein bis zwei Wochen. Wenn man das Hochbeet im Sommer aberntet und für den Winter vorbereitet oder im Frühjahr mit dem Anbau neu startet, sollte man erneut Laub, Rasenschnitt, Kompost und Bioerde in dieser Reihenfolge einfüllen. Der Verrottungsprozess im Hochbeet produziert Wärme, die das Pflanzenwachstum unterstützt.

Auf dem Balkon könnte ein Hochbeet aber zu schwer werden, oder?

Auf jeden Fall, deshalb kann man die Höhe anpassen. Statt 80 Zentimeter reichen auch 40 bis 50 Zentimeter. Und man sollte leichte Füll-Materialien wählen wie Elefantengras oder Perlite.

Welches Wintergemüse sollte man pflanzen?

Der Begriff ist irreführend, eigentlich sollte es „Wintererntegemüse“ heißen. Denn säen muss man schon deutlich früher – Schalotten, Pastinaken und Petersilienwurzeln zum Beispiel schon im März oder April. Wintergemüse hat den Vorteil, dass es kältere Temperaturen und sogar Schnee aushält und man spät ernten kann, aber das Wachstum ist in der kalten Jahreszeit natürlich deutlich verlangsamt. Pflanzen brauchen Wärme und Licht zum Keimen und um Blattmasse zu produzieren. Man muss also langfristig planen.

Wie sollte man vorgehen?

Im Frühjahr ist das Angebot an Jungpflanzen in den Gärtnereien immer riesig, später im Jahr aber eher mau. Deshalb sollte man Porree, Kohl oder Brokkoli schon ab April in kleinen Töpfchen mit Anzuchterde auf der Fensterbank vorziehen und im Juli ins Hochbeet setzen. Verschiedene Salate werden ab August vorgezogen und kommen Mitte September ins Hochbeet. Das hat den Vorteil, dass man das Hochbeet bis in den Spätsommer für andere Gemüse oder Salatsorten nutzen kann.

Rosenkohl ist unempfindlich gegen Kälte. Quelle: Löwenzahn

Und wenn ich jetzt erst in das Thema einsteige?

Anfang September ist ein guter Zeitpunkt, um Feldsalat zu säen. Auch Asiagemüse wie Chinakohl, Pak Choi oder Mizuna oder die Sorte „Grün im Schnee“ eignen sich gut. Vor allem wenn man vorhat, blattweise von außen zu ernten und das Herz stehenzulassen. Die Pflanzen wachsen dann weiter.

Wie kann ich die Pflanzen im Hochbeet im Herbst unterstützen?

Mit einem Frühbeetaufsatz zum Beispiel, der fängt Licht und Wärme besser ein. Man kann über einzelne Pflanzen auch alte Gurkengläser stülpen oder aufgeschnittene Plastikflaschen – die kann man sogar über den offenen Schraubverschluss belüften. Bei Temperaturen um den Nullpunkt sollte man Vliese über das Beet spannen. In allen Fällen muss man die Feuchtigkeit im Blick behalten, ab und zu gießen und regelmäßig lüften. Und nicht aufgeben! Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende, die Tage werden ab Mitte Januar wieder länger. Das kann eine tolle Ernte im Februar geben.

Praktisch: Mit aufgeschnittenen Plastikflaschen schafft man Mini-Gewächshäuser. Quelle: Löwenzahn

Wie erntet man am besten?

Bei Frost immer erst ab mittags, wenn die Temperaturen steigen. Vorher würden die Zellwände brechen, die Salatblätter gehen dann kaputt.

Was macht Wintergemüse aus dem Hochbeet so besonders?

Die Pflanzen mobilisieren alle Reservestoffe, um sich gegen Kälte zu schützen – das macht sie aromatischer als im Sommer. Karotten zum Beispiel sind süßer. Bei Grünkohl oder Rosenkohl gibt der erste Frost einen Aroma-Schub. Außerdem ist ein Winterhochbeet ein guter Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels: Man spart sich den Kauf im Supermarkt – denn Discounter-Gemüse wird entweder aus Ländern mit anderen Klima-Bedingungen importiert oder in Gewächshäusern mit viel Energieeinsatz produziert.

Themen für Winterhochbeete Wer sein Winterhochbeet planvoll bepflanzt, kann Schwerpunkte setzen. In ihrem Buch „Das sensationelle Winterhochbeet“ stellt Doris Kampas Beete für besondere Speisepläne vor. Die NP gibt drei Beispiele. Suppen-Gemüse: Hier gibt es Vitamine und Mineralstoffe – und einen wohlig-warmen Magen. Wer im Hochbeet Blumenkohl, Karotten, Pastinaken, Wurzelpetersilie, Knollensellerie und Schalotten pflanzt, hat bis tief in den Winter Stoff für warme Suppen, die das Immunsystem stärken. Kampas Tipps: Sellerie und Blumenkohl sind so genannte Starkzehrer, sie benötigen viele Nährstoffe – das Beet sollte eine tiefe Schicht Kompost und gute Erde haben, eventuell kann man auch biologischen Langzeitdünger vorgeben. Die Planung beginnt allerdings bereits im April – gerade Wurzelgemüse braucht ausreichend Zeit. Dafür ist die Hochphase von Karotten und Pastinaken der Winter! Asia-Gemüse: Start ist im September, das Hochbeet muss aufgefüllt werden mit Kompost und Bioerde. Da Asia-Gemüse zur Familie der Kohlgewächse gehört, sollte man auch Algenkalk beigeben, um es vor Kohlhernie zu schützen. Im Beet kann man Pak Choi, Mizuna, Tatsoi, Red Giant, Grün im Schnee und Rouge Metis direkt säen. Wichtig ist, regelmäßig zu gießen, ab November hilft ein Frühbeetaufsatz. Wer Baby-Leafs erntet, muss die Pflanzen auch nicht vereinzeln. Asia-Gemüse enthält viel Vitamin A und B, Carotin, Kalzium und vor allem Senföle, Kräuter: Hier reicht auch ein kleines Hochbeet für reiche Ernte, Kräuter kommen auch mit halbschattiger Lage zurecht. Der Vorteil: Auch im Herbst kann man in Gärtnereien Töpfchen mit vorgezogenen Pflanzen bekommen. Doris Kampas empfiehlt, Thymian, Salbei, Bergbohnenkraut, Oregano, Winterkresse, Petersilie und Blutampfer im Beet einzuplanen. Wichtig: Jede Pflanze braucht ausreichend Platz! Mediterrane Kräuter wachsen durch Schnitt kompakter und verzweigter, die natürlichen Regenfälle im Herbst reichen als Wasserversorgung. Viele Kräuter sind mehrjährig – es ist sinnvoll, eine Hälfte des Hochbeetes dauerhaft für sie zu nutzen.

Von Andrea Tratner