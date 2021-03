Hannover/Leipzig

Ihr Traum dürfte auf jeden Fall in Erfüllung gegangen sein. Mit „Let me dream“ hat Sophie Koeppen (15) aus Gehrden im Finale von „Dein Song“ einen starken Eindruck hinterlassen – der jungen Musikerin kann man nach dem Auftritt im Komponistenwettbewerb des Kinderkanals von ARD und ZDF eine Karriere vorhersagen. Auch wenn die Zuschauer sich in der Show in Leipzig per Internet- und Telefon-Voting für „Leise Worte werden laut“ von Sarah (15) entschieden hatten – das Mädchen aus Bocholt hatte Unterstützung von Revolverheld-Sänger Johannes Strate (41), sang die einzige Rocknummer im Finale.

Der Weg dahin war weit für Sophie Koeppen: Casting in Wiesbaden, Komponisten-Camp im österreichischen Elmau, Jurysitzungen, Band-Sessions in einer offenen Scheune, Arbeit am eigenen Song mit Jazz-Legende Nils Landgren (65) – „er ist genau der Richtige“, hatte die Zehntklässlerin des Musikzweigs am Matthias-Claudius-Gymnasium im NP-Interview geschwärmt.

Nils Landgren: „Das ist der Hammer“

Der Weltklasse-Posaunist gab das Kompliment nach dem gemeinsamen Auftritt zurück: „Das ist der Hammer“, schwärmte er. Besonderes Lob fand er für Sophies Text, der sich um ihren Traum dreht („Der Song ist meine Geschichte, es geht um mich“), Singer-Songwriterin zu werden. „Eine schöne Botschaft. Ich war berührt von Sekunde ein.“ Gilt auch für Juror Angelo Kelly (39), der im Casting im vergangenen Jahr fast geweint hätte. „Ich bin überwältigt, wie man so jung und so musikalisch sein kann“, kommentierte er auch die Final-Show. Viel Lob hatte es im Vorfeld auch von Mia-Sängerin Mieze Katz (41) und Jurorin Lotte (25) gegeben.

Die Finalisten (von links): Sarah, Leon, Lola, Lars, Greta, Sophie und Fine. Quelle: Kiki – der Kinderkanal ARD/ZDF

Mit Startnummer fünf legte die Zehntklässlerin im pinkfarbenen Satinanzug dann auch einen souveränen Auftritt hin, ihr komplexer, angejazzter Song war die Krönung, „Dein Song“ bezeichnet sie als „das schönste Erlebnis meines Lebens“. Ihr Stimmpotenzial demonstrierte Sophie Koeppen schon in einer kurzen Videosequenz, in der sie Landgren huldigte: „Wir sind das beste Team“, sang sie. Auch „Let me dream“ unter Live-Bedingungen wirkte komplex, verspielt, sehr erwachsen.

Tolles Team: Sophie (14) ist stolz auf ihren Paten Nils Landgren. Quelle: André Konrad

Die Gehrdenerin stammt aus einer musikalischen Familie, die Mutter ist Konzertpianistin, auch die Geschwister machen Musik. Und Sophie spielt neben Querflöte und Cello auch E-Gitarre und Klavier, hat sich die Instrumente zum Teil selber beigebracht. „Das hilft mir beim Komponieren“, verriet sie der NP vorab.

Sie bleibt Teil der „Dein Song“-Familie

Die Konkurrenz unter den acht Nachwuchstalenten war groß: glasklare Pop-Songs, feministische Hymnen, Texte mit Tiefgang, Rap, Balladen. Bürger Lars Dietrich (48) und Johanna Klum (40) führten durch eine Show (unter Corona-Bedingungen ohne Publikum), in der die Kompositionen und nicht die Performance im Vordergrund standen. Ihre Talente führten die jungen Musikerinnen und Musiker in den vergangenen Monaten seit dem Camp zusammen – sie komponierten einen gemeinsamen Song. „Ihr bleibt immer Teil der ,Dein-Song’-Familie“, versprach Moderatorin Johanna Klum. „Gewonnen habt ihr alle.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch wenn Sophie Koeppen in der 13. „Dein Song“-Staffel nicht den Titel „Songwriterin des Jahres“ und 5000 Euro Talentförderung mit nach Hause nehmen konnte, diese Komplimente bleiben im Gedächtnis. „Sie hat Talent, Ideen, eine starke Stimme“, gab Nils Landgren als Musikpate der 15-Jährigen mit auf den Weg. Wir sind gespannt, wohin er noch führt!

Tipp: Alle „Dein Song“-Folgen sind auf www.kika.de und den Kinderseiten der ZDF-Mediathek abrufbar.

Von Andrea Tratner