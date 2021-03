Gehrden

Am Tag danach steckt ihr die Aufregung immer noch in den Knochen. Auf die Frage, wie es ihr geht, kommt erstmal ein tiefes Seufzen aus der Kehle von Sophie Koeppen (15). „Super. Es war atemberaubend, ich bin stolz auf diese Erfahrung.“ Die Zehntklässlerin des Musikzweigs am Matthias-Claudius-Gynasium in Gehrden ist auf dem Rückweg aus Leipzig – im Finale von „Dein Song“ hatte sie am Freitagabend einen tollen Auftritt hingelegt.

Den Titel „Songwriterin des Jahres“ hatte im Komponistenwettbewerb des Kinderkanals Sarah (15) aus Bocholt geholt, ihren Song „Leise Worte werden laut“ hatte sie mit Revolverheld-Star Johannes Strate (41) gesungen. Traurig ist Sophie Koeppen deshalb nicht. „Ich bin keine Sekunde enttäuscht“, sagt sie mit einer Leichtigkeit, die man ihr glaubt. „Ich brauche diesen Sieg nicht. Denn ich bin so happy, dass ich dabei war und all die tollen Leute kennengelernt habe. Das ist unbezahlbar.“

Im Finale: Fine, Sophie, Lola, Sarah, Leon, Greta, Lars, Leon bei „Dein Song“. Quelle: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Außerdem habe sie viel gelernt – obwohl die 15-Jährige, die Querflöte, Cello, Klavier und E-Gitarre spielt und in der Band „No Limit“ singt, Bühnenauftritte seit vielen Jahren gewöhnt ist. Seit Dienstag hatte sie in Leipzig mit den anderen Kandidaten für das Finale geprobt, von Vokal- und Bewegungscoaches Tipps bekommen. „Es gab kalte und heiße Proben“, erzählt sie und muss wegen der ungewohnten TV-Begriffe schmunzeln. Es wurde an Kleinigkeiten gearbeitet und gefeilt. Mit Erfolg: „Es hat sich super angefühlt, ich konnte das richtig genießen“, sagt die Gehrdenerin über die entscheidenden Minuten auf der Bühne.

Viel Lob von Nils Landgren

Begleitet wurde sie als Startnummer fünf an der Posaune von ihrem Musikpaten Nils Landgren (65). „Wir passen super zusammen“, sagt sie über den Jazz-Profi, über dessen Lob sie sich auch sehr gefreut hat. In ihrem selbstkomponierten Song „Let me dream“ geht es um den Traum, Musikerin zu werden. „Ich werde das durchziehen“, sagt sie selbstsicher. „Ich habe viele Pläne.“

Demnächst wird ein Song veröffentlicht, den alle Casting-Teilnehmer gemeinsam aufgenommen habe. Die Kontakte sind und bleiben eng in der „Dein Song“-Familie. „Ein super Netzwerk mit Gleichgesinnten, wir haben die gleichen Visionen.“

Von Andrea Tratner