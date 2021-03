Hannover/Osnabrück

Angefangen hat alles im 2500-Seelen-Dörfchen Lunestedt im Landkreis Cuxhaven. Theoretisch zumindest. Denn als Andreas „Jahnsi“ Jahns (44) sein Heimatdorf 1999 verließ und nach Hannover zog, ist Nathalie „Talli“ Sandersfeld (21) in diesem geboren. Doch die Wege der beiden Lunestedter sollten sich 20 Jahre später wieder kreuzen: auf dem Maschseefest 2019 in Hannover.

Beide sind beim Jugendrotkreuz (die Jugend-Organisation des Deutschen Roten Kreuzes), Sandersfeld besuchte das Maschseefest mit ihren Vereinsfreunden, Jahns mit seinen. Diese Freunde wiederum kannten sich, wodurch sich auch Sandersfeld und Jahns an jenem Abend kennenlernten. „Dann haben wir festgestellt, dass wir nicht nur beide beim Jugendrotkreuz sind, sondern auch aus demselben Kuhdorf kommen und uns schon mal begegnet sind, ohne es zu wissen“, erinnert sich die 21-Jährige. Die nahm nämlich 2015 bei einem Nachtorientierungslauf des Vereins in Hannover teil – den Jahns geleitet hatte.

Als Podcast-Duo im Instagram-Livestream „entdeckt“

Die beiden vernetzten sich an jenem Abend auf dem Maschseefest in den sozialen Medien, im ersten Lockdown schaute sich Sandersfeld einen Livestream von Jahns auf Instagram an. „Als Küchenverkäufer konnte ich nicht mehr arbeiten, hatte Langeweile und habe Livestreams auf Instagram für mich entdeckt“, erzählt er. „Und ich hatte keine Schule und schaute mir aus Langeweile Livestreams auf Instagram an“, ergänzt die 21-Jährige, die aktuell ihre Ausbildung zur Erzieherin in Osnabrück macht.

Jahns holte sie in seinen Livestream. Plötzlich regnete es Kommentare, dass sie ihr Gespräch aufzeichnen sollen, weil es so viel Spaß mache, ihnen zuzuhören. „Dann sagte ich im Scherz: Okay okay, wir starten einen Podcast.“ Dass die beiden als Duo so gut ankamen, haben sie nicht verstanden. „Bis heute nicht“, sagt Jahns und zuckt mit den Schultern. „Aber die Leute meinten es ernst. Ein Zuschauer des Streams schickte uns hinterher alles, was wir brauchten, um mit einem Podcast zu starten. Uns wurde die Bühne bereitet, wir mussten sie nur betreten.“

Das Logo: Andreas Jahns und Nathalie Sandersfeld machen den Podcast „Gefühlsecht". Quelle: privat

Zwei Wochen später nahmen sie ihre erste Folge auf, im April 2020 erschien sie bei Spotify: mehr als 200 Zuhörer waren dabei. Nicht schlecht für zwei unbekannte Personen aus einem Dorf bei Cuxhaven, die aus Jux per Skype (schließlich wohnt die eine in Osnabrück und der andere in Hannover-Ricklingen) einen Podcast aufgenommen haben.

„Gefühlsecht“ ist eine Hommage an „Radio Bremen 4“-Sendung

Mittlerweile sind es 35 Folgen mit rund 3000 Klicks, der Podcast heißt „Gefühlsecht“. „Beim Namen des Podcasts könnte man denken, dass es sich um Themen rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit handelt, das ist aber nicht so“, sagt Jahns. Auch wenn der Name doch daher rührt: „Mein Leben in Lunestedt wurde begleitet von der ,Radio Bremen 4’-Sendung ,Gefühlsecht’, die jeden Sonntagabend lief. Dabei ging es um solche Themen. Unser Podcast soll eine Hommage an diese großartige Sendung sein.“ Auch wenn die Themen andere sind.

„Es geht um das große Spektrum der Gefühle, von Trauer über Liebe bis zu Depressionen.“ Das Praktische: „Gefühle betreffen alle Themen, also können wir eigentlich über alles sprechen.“ Und das tun sie: Mal geht es um Schlafgewohnheiten (Sandersfeld: „Ich kann nur schlafen, wenn ich die Decke wieder auf die kalte Seite drehe, sobald sie aufgewärmt ist“), mal um Angststörungen, mal um Transgender – und zuletzt vor allem um „Support your Local“.

Voller Körpereinsatz: Andreas Jahns besucht Gina Rauh-Förster in ihrer Karateschule. Quelle: privat

Jahns hat dafür unter anderem Gina Rauh-Förster (65) in ihrer Lister Karateschule besucht, Manuel Mauritz (31) in der Herrenhäuser „Lieblingsbar“ oder Julian Rakowski (37) in seiner Calenberger Eismanufaktur „Birne und Beere“. „Der Lockdown hat ganz viel mit Gefühlen zu tun, vor allem für Selbstständige ist die Situation sehr schwierig“, so Jahns. Als seine Podcast-Partnerin eine Auszeit brauchte, um für ihre Prüfungen zu lernen, holte er sich Gesprächspartner ins Boot. Eine „Support your Local“-Reihe bot sich an.

In der Eismanufaktur: Andreas Jahns nimmt einen Podcast mit Julian Rakowski von „Birne & Beere" auf. Quelle: privat

Mittlerweile ist Sandersfeld wieder im Boot, zuletzt hat sie im Podcast über das Thema Corona und Schule gesprochen. „Oh, ich könnte mich sofort wieder aufregen“, sagt die 21-Jährige wütend. „Es ist eine Zumutung, als Abschlussklasse Homeschooling machen zu müssen – und noch mehr Aufgaben aufgeladen zu bekommen als sonst schon. Ich habe kein Leben mehr.“

So unterschiedlich und doch so ähnlich

Und genau diese Perspektive macht Sandersfeld zur spannenden Gesprächspartnerin für den 44-Jährigen. „Ich bekomme durch Talli einen Einblick in die Gedankenwelt der Jugend. Außerdem fühle ich mich nicht wie 44.“ Und wie ist es für die 21-Jährige, so intime Gespräche mit einem Mann zu führen, der ihr Vater sein könnte? Jahns schnaubt, Sandersfeld lacht. „Das werde ich oft gefragt, und am Anfang fand ich es selber schräg. Aber ganz ehrlich: Es ist doch wie in der Liebe: Wo die Freundschaft hinfällt! Und mittlerweile ist Jahnsi ein Freund für mich, ich spreche über alles mit ihm.“ – „Das hast du aber schön gesagt“, freut sich ihr Podcast-Partner.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch wenn sie auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten, vom Alter, Aussehen und Geschlecht: Die beiden sind sich doch ähnlich: „Wir sind beide sehr laut, bestimmend und meinungsstark. Wir sagen, wenn uns was nicht passt und nehmen uns gegenseitig Hopps. Was guckst du denn so doof?“, fragt Sandersfeld ihren großen Kumpel. „Tu ich nicht, das ist mein Gesicht. Deshalb mach ich ja Podcast und kein Fernsehen.“

Von Josina Kelz