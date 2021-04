Hannover

Vergangene Woche haben sie einen Pachtvertrag für fünf Jahre unterschrieben. Wann sie aber die ersten Gäste empfangen dürfen, ist offen. Die Gastronomen Peter Zink (49), Marc Stefaniuk (45) und Robert Notacker (52) verwandeln derzeit das Vereinslokal Wirtsclubhaus der Spielvereinigung Niedersachsen in das „Leinerausch“.

„Die Leine ist nicht weit, vielleicht klingt ein kleines Rauschen rüber“, sagt Zink, der den Namen nicht mit einem Vollrausch assoziiert wissen will. „Aber natürlich schenken wir auch Alkohol aus“, ergänzt er mit einem Lachen.

Sie hoffen auf einen guten Sommer

Wenn es denn wieder geht. Zink und seine Kompagnons hoffen auf die Monate Juni, Juli. „Wir haben eine große Außenterrasse, wenn der Sommer wieder schön wird, könnte hier viel funktionieren – auch Sommerpartys auf Abstand.“

Strandfeeling: Von der Terrasse blickt man auf den Beachvolleyball-Platz. Quelle: Frank Wilde

Auf ein Außer-Haus-Geschäft möchte der 49-Jährige am liebsten verzichten. „Ich bin der Gastgeber-Typ, ich möchte meine Gäste begrüßen und in den Arm nehmen. Für Take-away und Lieferdienst bin ich nicht gemacht.“ Daniel Schnoege (52), der das Vereinsheim zuvor betrieben hatte, führt inzwischen den „Dorfkrug“ in Bredenbeck.

Rustikal und modern: Diese Kombination soll das Ambiente und die Karte des „Leinerausch“ prägen. Der Charakter des Clubheims mit 130 Plätzen soll erhalten bleiben, aber an die Wände kommt frische Farbe. Zubereitet werden Omas Roulade, Flammkuchen und Pasta, „aber selbstverständlich auch Currywurst mit Pommes.“

Viel Auswahl für Kinder und Senioren

Auch Angebote speziell für Senioren und Kinder sind dem Gastronomen wichtig. „Da wollen wir mehr bieten als Räuber- und Pinocchio-Teller.“ In jedem Fall soll das „Leinerausch“ täglich geöffnet sein, mindestens sonnabends und sonntags wird der Betrieb bereits mittags starten.

Es ist das nächste Projekt im wendungsreichen Leben von Peter Zink, der Versicherungskaufmann lernte, anschließend neun Semester Architektur und zwei Semester Jura studierte. „Nebenbei habe ich immer in Bars und Clubs gejobbt“, darunter das Zino oder das Zaza von Jürgen Uhlenwinkel (65).

Von außen: das Lokal an der Schützenallee 10. Quelle: Frank Wilde

Mit ihm eröffnete Zink auch den Club „Ex-Senza“ an der Königstraße. Er mischte im Raschplatz-Club „Gelbe Seiten“ mit und eröffnete mit seinem Kompagnon Michael Klein das „Högers“ in der Südstadt.

Es folgten Jahre der Veranstaltungen. Zink war auf Schützen- und Maschseefest vertreten und bespielte auch das NP-Rendezvous im Stadtpark gastronomisch. Marc Stefaniuk, der einst Kellner im Parkhotel Kronsberg lernte, und Gastronom Robert Notacker, der das Südstädter „Stephans Eck“ führt (und dort auch einen Außer-Haus-Verkauf anbietet), kennt er „seit Ewigkeiten“.

Corona als historische Ausnahmesituation

Nun steht das Trio in den Startlöchern. Wie hält man Energie und Laune oben, wenn man nicht weiß, wann das Leben weitergeht? „Aufgeben ist keine Option“, sagt Zink, der sich von der Krise nicht unterkriegen will. „Dies ist eine Zeit, die Schüler in der Zukunft im Geschichtsunterricht durchnehmen werden.“ Er will einfach nur wieder seinen Beruf ausüben dürfen.

„Wir wollen unseren Gästen vermitteln: Ihr könnt euch jetzt zurücklehnen, wir machen den Rest. Wir schenken euch einen tollen Abend.“

Von Julia Braun