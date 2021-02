Hannover

Seine Gastro-Karriere ist wahrlich eine Achterbahnfahrt: Mit jungen 27 Jahren übernahm Christoph Gabriel Anfang 2019 das traditionsreiche „LaSall“ in der Südstadt. „Ich bin gekommen, um zu bleiben“, versprach er damals im NP-Interview – da konnte er noch nicht wissen, dass ein Jahr später ein Virus die Gastro-Szene durchrütteln würde. Doch in den ersten zwölf Monaten hatte er ein stabiles Fundament geschaffen: „Wir haben viele Stammgäste zurückerobert.“ Und die halten dem Lokal jetzt die Treue. „Ich bin unfassbar dankbar“, sagt der 29-Jährige.

„Vor Weihnachten liefen die Gänse und Enten so gut, dass wir die Ente einfach auf der Karte behalten haben“, erzählt Gabriel. Sie wird mit Orangensauce, Kartoffelknödel und Apfel-Rotkohl (17,90 Euro) von Lieferando nach Hause gebracht, kann aber auch abgeholt werden. „Aber unser Aushängeschild ist das Schnitzel – frisch geklopft, frisch paniert“, wie er betont. Mit Pommes und Gurkensalat kostet das Gericht 12,90 Euro.

Langes Warten auf Abschlagszahlungen

Auf ein Ende des Lockdowns am 15. Februar mag Gabriel nicht setzen. „Ich hoffe auf Lockerungen zu Ostern – aber da sind noch viele Fragezeichen.“ Die hat er auch bei staatlichen Hilfsgeldern. „Auf die Abschlagszahlungen mussten wir lange warten. Ich weiß auch von Gastronomen, die sich gar nicht trauen, das Geld überhaupt anzufassen.“ Zu viele Unsicherheiten seien noch im Spiel.

Leckeres für zuhause: So wirbt das „LaSall“ in der Südstadt. Quelle: Frank Wilde

Das „Lasall“-Team ist zum Teil in Kurzarbeit, hat aber im Abendgeschäft gut zu tun – auch weil der Chef bereits im September und Oktober die zweite Virus-Welle anrollen sah. „Ich war mental darauf eingestellt. Wir haben auf den Punkt die Teller weg und die To-go-Kisten nach vorne geräumt.“ Die Verpackung sieht er aktuell allerdings als „Knackpunkt“, der ihm Kopfzerbrechen bereite. „Um Grünkohl warm zu halten, kommt man an Styropor nicht vorbei“, sagt er zerknirscht.

An dem Punkt würde er gerne etwas verbessern und den Leuten ermöglichen, die Gerichte im eigenen Behältnis abzuholen. Die Angst vor Infektionen spräche aber derzeit dagegen: „Das geht wohl erst nach der Pandemie.“

Ideenschmiede in der „Lieblingsbar“ in Herrenhausen

„To go“ oder „Nicht to go“ – diese Fragen stellten sich viele Gastronomen in Hannover. Manuel Mauritz von der „Lieblingsbar“ am Herrenhäuser Markt wollte das Risiko nicht eingehen. „Die Kosten sind zu hoch, die Zahl der Bestellungen ist nicht planbar, der Wareneinkauf dadurch schwierig“, zählt er die Hemmnisse auf. In der „Lieblingsbar“ blieb deshalb in beiden Lockdowns die Küche kalt, aber die Ideenschmiede lief heiß!

Teamarbeit: Manuel Mauritz mit Mariela Cotes und Thai Thomas Naguyen. Quelle: Wilde

„Wir wollten lieber die Zukunft planen“, sagt der 31-Jährige. Am 16. Januar ging der E-Shop an den Start, Mauritz und sein Kompagnon Chi Trung Khuu bieten vorerst drei Produkte an – alle mit lokalem Bezug. Die „Lieblingskonfitüre“ (210 Gramm für 4,20 Euro) wurde aus Blaubeeren aus der Region gewonnen, der Bienenstock für den „Lieblingshonig“ (350 Gramm für 8,75 Euro) steht zwei Kilometer Luftlinie vom Lokal entfernt in Stöcken. Nur der „Lieblingswein“ (15,90 Euro) ist ein Riesling aus dem Rheingau. „Aber die Winzerin hat Wurzeln in Norddeutschland“, sagt Mauritz mit einem Augenzwinkern.

Mit den Auszubildenden im Restaurant hat er in den vergangenen Wochen an Rezepten für Ketchup, BBQ- und Chilisauce getüftelt – in Zusammenarbeit mit dem Lindener „Pfefferhaus“. „Die Azubis entwerfen auch neue Burger, haben alle Rezepte überarbeitet. Es gibt viele Überraschungen, wenn der Lockdown vorbei ist“, verspricht Manuel Mauritz.

Leckeres Sortiment: Wein, Konfitüre und Honig aus der „Lieblingsbar“. Quelle: Wilde

Am 14. Februar würde das Restaurant vierten Geburtstag feiern, die Party am Valentinstag fällt dieses Jahr natürlich aus. „Wir planen schon für den fünften Geburtstag“, kündigt Mauritz an. Denn das Lokal im neu entstandenen Gebäudekomplex „Forum“ ist am Herrenhäuser Markt ein Fixpunkt geworden. Natürlich vermisse der Vollblut-Gastronom die Gäste, „aber es ist auch spannend, an unserer Marke zu arbeiten“.

Von Andrea Tratner