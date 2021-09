Geboren am 7.Juni 1967 in Hannover. Ebert macht eine Ausbildung an der BBS 2 in Hannover. Erst schlägt er die Kochlaufbahn ein und entscheidet sich später jedoch um für den Service und die Hotelfachausbildung, weil ihm das Parkett und die Bühne vorne mehr liegen. Er lernt im Ratskeller Koch und später im Hotel Körner das Hotelfach. Jahre darauf arbeitet er in der Gastwirtschaft Wiechmann sowie im Maritim Hotel. Es folgen das Holiday Inn Garden Court, das Hotel Plaza am Bahnhof. Nach einer kurzen Zeit der Arbeitslosigkeit entschließt sich Ebert 1996, sich selbstständig zu machen. Im Moment ist in seiner Bar Martinos (Gretchenstraße 16, Tel. 0511/388 33 01) alles auf Oktoberfest geschmückt. Auch Fasching, Halloween und Weihnachten dekoriert er seine Bar gern neu.