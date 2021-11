Hannover

Seit 1994 betreiben Ruth (50) und Christian Stöver das Restaurant „Bell’ Arte“ im Sprengel Museum. Für Ruth Stöver immer noch ein Traumjob, den sie von Herzen betreibt – auch wegen der Vielfältigkeit der Gäste.

Auf der Karte findet sich auch der Eintrag „SolidAHRität“. Was verbirgt sich dahinter?

Unser Küchenchef war mit Materialien und Gerätschaften, die wir nicht mehr nutzen, unten an der Ahr. Und hat die Gastronomen gespendet, die es dort im Moment gebrauchen können. Unter dem Motto SolidAHRität verkaufen wir auch Weine aus dem Gebiet an der Ahr, die er mitgebracht hat, und spenden einen Teil des Erlöses davon.

Sie haben im „Bell’ Arte“ auch eine saisonale Mittagskarte. Was findet man im Moment darauf?

Unter anderem Miesmuscheln. Und Hirschkeule haben wir auch gerade neu bekommen.

Warum heißt eine Pizza „Pizza Picasso“?

Wir haben mehrere Gerichte, die an Klassiker des Sprengel Museums angelehnt sind und die Pizza Picasso mit Artischocken, Kapern, Paprika, Schafskäse und Tomatensauce ist einfach schön bunt, genauso wie die Werke des Namensgebers. Es gibt aber auch die Pizza Anna Blume, angelehnt an Kurt Schwitters.

Modern: Das Restaurant befindet sich im Gebäude des Sprengel Museums. Quelle: Nancy Heusel

Jede Woche veranstalten Sie den „Rosa Mittwoch“, was verbirgt sich dahinter?

Das ist ein Klassiker, der seit 1995 läuft und nicht wegzudenken ist. Es gibt „Meeresfrüchte satt“ und ein leckeren Pinot Grigio. Man sollte auf jeden Fall reservieren, weil das immer sehr gut gebucht ist. Die Aktion fängt um 17.30 Uhr an und kostet 29,80 Euro.

Welches Gericht ist Ihr persönlicher Liebling?

Die Ravioli ai pomodorini secchi mit getrockneten Tomaten, frischem Rucola, Ziegenkäse, Pinienkernen und zerlassener Butter. Das esse ich nach wie vor gern, weil es schön würzig ist. Ohne Pasta geht bei mir gar nichts.

Ruth Stöver *16. Juli 1971 in Düren. Von 1991 bis 1994 absolviert sie eine Ausbildung bei Mövenpick. Von 1996 bis 1998 macht Stöver die Hotelfachschule. 1994 eröffnet sie mit Christian Stöver das Restaurant „Bell’ Arte“ im Sprengel Museum. Seit 27 Jahren führen sie das Restaurant gemeinsam. Auf der italienisch geprägten Karte stehen Antipasti, Pasta, Pizza, Salate und ausgewählte Fleisch- und Fischgerichte. Geöffnet ist am Kurt-Schwitters-Platz 1 von zwölf bis 21 Uhr, Montag ist Ruhetag. (Telefon 0511/8093333). www.bellarte.de

Ist die italienische Küche Ihr Steckenpferd?

Auf jeden Fall. Ich koche auch nach wie vor sehr gern zu Hause selbst. Im Urlaub fahre ich sehr gern an den Garda See. Es ist kulinarisch toll, wie auch vom Klima. Auch bei Weinen sind die Italiener meine Favoriten.

Welche Künstler waren in Ihrem Restaurant zu Gast?

Das Künstlerpaar „Eva & Adele“ zum Beispiel. Oder als Niki de Saint Phalle hier im Wintergarten saß – das war irre. Die Leute standen Schlange für Autogramme. Draußen standen die Leute an der Scheibe und haben sich die Nase platt gedrückt, wie bei einem Weltstar. Das war einer der stärksten Momente, die ich hier erleben durfte. Aber sie war auch eine unglaublich tolle Frau.

Liebt ihren Job: Ruth Stöver ist gelernte Gastronomin. Quelle: Nancy Heusel

Sind auch Politiker unter Ihren Gästen?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist hier in der Staatskanzlei ja quasi groß geworden, Gerhard Schröder sowieso, Christian Wulff ebenfalls. Die waren alle immer wieder hier.

Wird es bei Ihnen wieder eine Silvester-Party geben? Und wann kann man an den Feiertagen bei Ihnen essen?

Am 24. und 25. Dezember haben wir geschlossen, aber am 26. geöffnet. Dann kann man sehr schön einen Museumsbesuch mit einem Essen bei uns verbinden. Silvester haben wir uns gegen eine Feierlichkeit entschieden. Es ist im Moment einfach nicht planbar.

Können wir aus Ihrer Sicht auch etwas aus der Corona-Krise lernen?

Ich glaube, sie hat wieder bestimmte Werte erkennen lassen. Dass wir diese Möglichkeit haben, essen gehen und uns bewirten zu lassen können. Es hat den Respekt und die Wertschätzung für die Gastronomie wieder verstärkt. Und man merkt, dass unsere Gäste sehr dankbar sind, wenn sich alle an die Regeln halten.

Wie sind Sie in die Gastronomie gekommen?

Ich habe es von der Pike auf gelernt. Nachdem ich erst im Mövenpick als Aushilfe gejobbt hatte, bewarb ich mich dort auf einen Ausbildungsplatz. Und 1994, direkt nach meiner Ausbildung, habe ich das „Bell’ Arte“ mit eröffnet. Danach war ich noch eine Zeit in Frankfurt und habe auch noch meine Hotelfachschule in Hannover gemacht. Aber am Ende bin ich hier geblieben und habe später als Mitinhaberin die volle Verantwortung mit übernommen.

Beliebt: Auf der Terrasse hat man einen wunderbaren Blick auf den Maschsee. Quelle: Nancy Heusel

Welche Eigenschaft braucht man als guter Gastgeber?

Man muss offen sein für die verschiedenen Charaktere der Gäste und sich darauf einlassen können. Und man muss auch einmal etwas wegstecken können. Man weiß ja nie, was der Gast vorher erlebt hat. Ganz wichtig ist Respekt. Und man muss kommunikativ sein. Jemand, der nicht gerne kommuniziert, ist falsch in diesem Beruf.

Was machen Sie als Ausgleich zur Arbeit?

Ich spiele seit über 20 Jahren Tennis im Verein, das ist eine tolle Gemeinschaft. Und Freundschaften sind ganz wichtig, dafür muss man sich genug Zeit nehmen.

Können Sie sich vorstellen irgendwann mit der Gastronomie aufzuhören?

Nicht wirklich. Wo hat man so einen tollen Job mit dieser Verbindung aus Bewegung, tollen Menschen und Organisationsbedarf? Ich wäre für einen reinen Bürojob nicht gemacht. Man kann Gastronomie nur aus vollem Herzen machen. Halbherzig geht das nicht. Schön, dass wir dieses Lokal hier haben.

