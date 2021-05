*23. September 1988 in Neustadt am Rübenberge, aufgewachsen in Altenhagen bei Wunstorf. Erweiterter Realschulabschluss in Steinhude, anschließend Ausbildung zur Köchin im veganen Restaurant „Hiller“ von Robert Beck in der Blumenstraße und im „Clichy“ von Ekki Reimann am Weißekreuzplatz. 2018 Wechsel zu Gastro-Trends Hannover. Sie wird Sous-Chefin, anschließend Küchenchefin in der Catering-Sparte Hagedorn Events. Seit 2021 Küchenchefin von fünf Lokalen des Unternehmens, darunter „Reimanns Eck“, „Vier Jahreszeiten“ und „Schateke“. Nonnast ist liiert mit Gastro-Trend-Einkaufsleiter Mertens Smirr und lebt in der Südstadt.