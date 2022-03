* 3. Januar 1985 in Minden. Nach der Schule geht Jeff Schmidt fünf Jahre zur Bundeswehr, bis er anfängt, Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Hannover zu studieren. Es folgen einige Jahre auf dem „Schifftaurant“ im Lister Yachthafen, bis er 2014 als Barmanager im „Falkners“ an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße 6 anfängt. Schmidt spielt Volleyball und liest gerne. Er isst am liebsten im „Loris“ in der Oststadt, bei „Max Walloschke“ am Steintor und in der „Ständigen Vertretung“ am Aegi. Geöffnet ist das „Falkners“ täglich von 18 Uhr an.