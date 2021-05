Hannover

Wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen? Englische Sandwiches mit Lachs, Frischkäse, Salami, Schinken und Käse, Scones mit Clotted Cream und Konfitüre, Früchte sowie drei Mini-Cupcakes – das steckt in der „Afternoon Tea Box“ (18 Euro), die Sascha Grauwinkel in seinem Deli in der Bödekerstraße 27 verkauft. Lange Schlangen vor der Tür des Lokals sind der beste Beweis dafür, dass die Lockdown-Idee des Gastronomen ein Treffer war. „Wir machen weiter“, verspricht der Wirt, der auch die „Schlossküche“ in Herrenhausen betreibt.

Frühstück, Brunch oder Picknick, mit Sekt, Salat zum Picken, vegan oder „Sweet delicious“ mit kleinen Törtchen – Grauwinkel hat die passende, liebevoll zusammengestellte Box für viele Gelegenheiten. „Wir liefern bis zu 200 Stück am Tag aus. Am Muttertag waren es sogar 250 – das war Ausnahmezustand“, erzählt er sichtlich stolz über sein Erfolgsprojekt. „Am Anfang hätte ich das nicht gedacht.“

Sascha Grauwinkel liefert Frühstücks-Boxen aus

Denn anfangs war es eine Aktion, um Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen, Kontakt mit den Kunden zu halten. „Ich fahre die Boxen auch selber aus. Und habe so viele freudestrahlende Gesichter an den Türen gesehen“, berichtet er von Touren nach Linden oder Altwarmbüchen. Netter Nebeneffekt: „Ich kenne mich jetzt aus in Hannover und in der Region. Und habe viele nette Ecken entdeckt.“

Köstliche Picknickbox aus Sascha Grauwinkels „Deli“ und „Schlossküche“. Quelle: Hottmann

Bleibt die Inzidenz stabil unter 100 kann Grauwinkel demnächst in der List und in Herrenhausen die Außenterrassen öffnen. Das bedeutet aber nicht das Aus für den Picknick-Trend. „Wir haben Bestellungen bis in den Juli, haben viele Gutscheine verkauft, viele Kunden verschenken die Boxen auch. Man kann damit Freunde oder Familie glücklich machen.“

So haben „Moin“-Boxen das „Panea“ gerettet

Auch Torben Meyer-Arndt und Jens Linnemann haben in ihrem „Panea“ den Lockdown mit „Moin“-Boxen für zwei Personen überbrückt. „Das kam super an, ist aber in Zukunft logistisch nicht mehr zu schaffen“, bedauert Meyer-Arndt. Um die To-go-Angebote zusammenzustellen, hatten er und sein Kompagnon meist morgens um vier Uhr schon in der Küche des Lokals an der Lister Meile 56 gestanden.

Freuen sich auf Gäste: Jens Linnemann (links) und Torben Meyer-Arndt im „Panea“. Quelle: Hottmann

Sie freuen sich auf die Lockerungen der Corona-Bedingungen für die Gastronomie. „Wir starten mit weniger Personal und erstmal mit einer reduzierten Karte. Aber wir wollen unsere Gäste endlich wieder bei uns haben.“ Zum Abschied aus dem Boxen-Business haben sie sich aber noch ein spezielles Schmankerl ausgedacht.

Bis Donnerstag, 20. Mai, um zehn Uhr kann man noch die „ESC-Box“ für einen bunten TV-Abend zusammenstellen – in der „Eurovision Schlemmer-Box“ für zwei Personen (36,90 bis 38,90 Euro) stecken Spezialitäten aus den Teilnehmer-Ländern. Das ergibt Sonnabend Knabberspaß mit schwedischen Kötbullar, italienischem Prosecco, spanischer Salami, englischen Weingummi und belgischer Schokolade. „So kann man es sich vor dem Fernseher gemütlich machen“, sagt Meyer-Arndt, der privat normalerweise ein größeres Spektakel aus dem Song Contest mit dem deutschen Kandidaten Jendrik Sigwart machen würde.

Auch wenn die Boxen-Aktion jetzt ausläuft – die Folgen merken die „Panea“-Macher: „Wir waren Gesprächsstoff und sind nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Torben Meyer-Arndt. Natürlich habe es auch schwache Tage „mit dickem Minus“ gegeben. „Aber die Boxen haben uns im Lockdown über Wasser gehalten.“ Im Schnitt seien 60 bis 140 Bestellungen am Wochenende über den Tresen gegangen. Darauf sind die Gastronomen durchaus stolz – „wir sind ja keine professionellen Caterer.“

Von Andrea Tratner