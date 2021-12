Hannover

Sein „Enrico Leone“ führt er im 19. Jahr. „Zwei Jahre wie dieses und das letzte habe ich noch nie erlebt“, sagt Oliver Hörstmann (47). „Das waren schlicht Katastrophen.“ Wie die gesamte Branche taumelte er durch wenige Aufs und viele Abs. „Als wir im Mai wieder öffnen konnten, war der Zuspruch enorm“, erinnert er sich an die Zeit nach dem Lockdown. Doch spätestens mit dem Gerangel um 2G- und 2G-plus-Regeln war der Ofen aus. „Das war der Todesschuss für das Weihnachtsgeschäft.“

Keine einzige große Tafel feierte in seinem Restaurant an der Königstraße, das 70 Plätze bietet. „Der Dezember ist normalerweise der stärkste Monat des Jahres. Als das Regel-Wirrwarr begann, habe ich in einer Woche ein Minus von 10.000 Euro gemacht. Selbst Stammgäste hat das Hin und Her abgeschreckt.“

Gänsegeschäft kann das Jahr nicht retten

Zu Weihnachten bietet Oliver Hörstmann Gänse- und Entenmenüs zum Abholen an. Eine Ente für zwei kostet 59, eine Gans für vier 119 Euro, dazu gibt es Rotkohl, Kartoffelklöße und Beifuß-Jus, Bestellungen sind bis 20. Dezember möglich „Man muss alles zu Hause nur noch erwärmen, eine Anleitung liegt bei“, sagt der 47-Jährige. Rettet das Geschäft seine Bilanz ein bisschen? „Da ist nichts zu retten“, stellt Hörstmann klar.

Guten Appetit: Das Festmahl wird zu Hause einfach erwärmt. Quelle: Ilona Hottmann

Anfang Januar gönnt er sich und dem Team eine Pause, am 12. geht der Betrieb weiter. Wird sich das lohnen? „Wir machen auf, auch wenn wir hier fast alleine stehen. Ich muss schließlich Miete zahlen.“ Eines hat Corona nicht geschafft: Hörstmann die Leidenschaft für seinen Job zu nehmen. „Ich liebe Essen, ich liebe Trinken, ich liebe meinen Job. Ich gehe immer noch jeden Tag gerne in das Lokal.“

Die Angst vor Omikron geht unter Gästen um

Auch Frauke Ott (53) von „Restaurant Otts“ in der Altstadt kämpft sich durch den Dezember. „Alle unserer Stammgäste sind bereits geboostert, trotzdem trauen sich nur noch wenige, essen zu gehen.“ Die Angst vor der Omikron-Variante stecke dahinter, vermutet die Gastronomin.

Sie beklagt ebenfalls „das Hickhack“ um 2G und 2G plus. „Ich lese jeden Tag die Verordnung und verstehe es selbst kaum.“ Für 2021 zieht Frauke Ott „ein ganz bitteres Fazit“. Keiner wisse, wie es weiter geht. „Ohne staatliche Unterstützung wird das kaum zu wuppen sein.“

Zaubern festliche Menüs: Frauke und Raimund Ott vom „Restaurant Otts“ an der Köbelinger Straße 1. Quelle: Ilona Hottmann

Ihr Mann Raimund Ott (61) ist der Küchenchef des urigen Lokals, das Ehepaar bietet für die Feiertage dreigängige Weihnachtsmenüs à 38,50 Euro an (Bestellungen bis 21. Dezember). Bei den Hauptgängen kann man zwischen Ente, Gans, Hirsch und Zander wählen, die Menüs können sich Kunden abholen oder per Lieferando an die Haustür bringen lassen.

Noch mehr Gans to go Viele Restaurants in Hannover und Umgebung bieten festliche Menüs und Braten für zu Hause an, ein Blick auf die Internetseiten der Lokale lohnt sich. Unter anderem bei diesen Adressen kann man Gans und Co. bestellen. Im Hotel Benther Berg (Vogelsangstraße 18, 30952 Ronnenberg, Telefon 05108/64060) gibt es Gans mit Bratapfel, Rotkohl, Beifußsauce und Klößen für 159 Euro (als Drei-Gänge-Menü plus 13 Euro pro Person). Bei „Leine Weser Food“ im Landgasthaus Zur Alten Post (Große Straße 12, Esperde, Telefon 05159/1765) gibt es Gans- (110 Euro) und Enten-Menüs (52 Euro) mit Rotkohl, Semmelknödel und Maronensauce zu Abholung. Am 23. Dezember kann man seine Bestellungen auch im Lokal „Mio Mio“ an der Deisterstraße 36 in Linden abholen. Das Restaurant Steintormasch (In der Steintormasch 5, Telefon 0511/ 7000717) bietet Gans (118 Euro) und Ente (39 Euro) mit Rotkohl, Kartoffelklößen und Sauce zum Abholen. Maike’s Restaurant in Hemmingen (Rathausplatz 6A, Telefon 0511/ 60010100) hat Brust und Keule von der Gans mit Bratapfel, Rotkohl und Klößen für 24,90 Euro pro Person im Angebot.

Auch für Caterer sind die Zeiten schwierig. Katharina Dassis (26) ist Betriebsleiterin von „Gourmetwunder“, dem Catering der Firma Gastro Trends, die die legendäre „Clichy Gans“ und viele weitere festliche Speisen anbieten, sowohl zur Abholung als auch per Lieferung. Sie tippt auf einen großen Ansturm kurz vor Weihnachten. „Noch beschäftigen die Menschen viele Fragen: Können wir bei Oma feiern, wer reist aus welchem Bundeland an?“.

Betriebsleiterin: Katharina Dassis vom „Gourmetwunder“. Quelle: privat

Offiziell kann man bei „Gourmetwunder“ Gänse (ab 139 Euro), Enten (ab 79 Euro), Rouladen, Weine, Kalbsbäckchen und vieles mehr bis 19. Dezember ordern, danach kann es knapp werden. Dassis blickt auf ein konfuses Jahr zurück. „Erst war richtig tote Hose. Und im Sommer wurden wir überrannt, weil etliche Hochzeiten und Feiern nachgeholt wurden. So schnell so viel Personal zu akquirieren, ging gar nicht. Wir haben wirklich viel gearbeitet.“

Firmen schicken Menü-Boxen an ihre Mitarbeiter

Im Herbst stockte das Geschäft wieder, ab November ging die Kurve nach unten. „Weihnachtsfeiern ausrichten zu können, hätte und sehr geholfen“, sagt die 26-Jährige, die sich aber über die Ideen einiger Firmen freut. „Weil sie nicht mit ihren Mitarbeitern feiern können, verschicken einige Unternehmen nun über uns Menü-Boxen an ihr Team nach Hause.“

Hat Restaurants in der Südstadt und in Isernhagen: Gastronom und Sommelier Jan Schubert. Quelle: Christian Behrens

„Uns hat die Hoffnung auf das Weihnachtsgeschäft durch den Herbst getragen, aber dann kam schon wieder der Dämpfer“, sagt Jan Schubert (43), der „Schuberts Brasserie“ in der Südstadt und die im Sommer eröffnete „Brasserie am Thie“ in Isernhagen führt. In Isernhagen können sich Gäste Enten (69 Euro) und Gänse (145 Euro) samt Rotkohl, Klößen, Jus und einer Flasche Wein bestellen und abholen. Das Jahr habe wieder viel Kraft gekostet, sagt Schubert. „Aber im Januar machen wir ein bisschen Urlaub und kommen frisch zurück.“ Sein Fazit: „Wir werden uns an ein Leben mit Corona gewöhnen müssen.“

Von Julia Braun