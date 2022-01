Hannover

„Es schneit!“, ruft Edouard Neumann (51) verzückt und streckt seinen Kopf aus dem Foyer des GOP in die eisige Kälte. Sie macht ihm nichts aus, schließlich ist er von zu Hause ganz andere Temperaturen gewöhnt. „In meiner Heimat in Russland ist es gerade mit minus 40 Grad verhältnismäßig warm“, erklärt er lachend.

In Pensa, einer Stadt etwa 550 Kilometer Luftlinie von Moskau entfernt, wächst der Artist als Einzelkind auf. Schon früh kommt er mit der Zirkuswelt in Berührung. „Mein Vater liebte den Zirkus über alles“, erzählt er. Nach seiner Arbeit nimmt er den kleinen Edouard regelmäßig mit ins örtliche Festgebäude. Dort finden die Zirkusvorstellungen statt.

Der kleine Edouard steht mit seinem Vater auf der Bühne

Papa Neumann zieht es auch auf die Bühne. Als lustiges Duo, das mit witzigen Einlagen das Publikum erheitert, absolvieren Vater und Sohn zahlreiche kleine Auftritte. Neumann erinnert sich: „Der Blick von der Bühne ins Publikum war wie ein schwarzes Loch. Ich habe nichts gesehen. Aber der Applaus nach der Show hat mich einfach überwältigt.“

Erste Auftritte: Schon als Fünfjähriger schlüpfte Edouard Neumann in die Clown-Rolle. Quelle: privat

Obwohl er selbst als Clown auf der Bühne steht, machen die bunten Charaktere dem damals Fünfjährigen Angst. „Es lag nicht an der Schminke, sondern eher an ihrem sehr derben Auftreten“, beschreibt Neumann. Er bewundert viel mehr die elegante Seiltänzerin und die mutigen Trapezkünstler.

Mit elf Jahren begleitet er einen Freund zum Tag der offenen Tür beim Pantomimentheater. „Er war in ein Mädchen dort verliebt, traute sich aber nicht allein hin“, verrät er schmunzelnd. Die Aufführung der Gruppe löst sofort eine große Faszination in ihm aus. „Sie kommunizierten nur über ihre Körpersprache und trotzdem verstand man alles“, sagt Neumann. Bei der anschließenden Übung, bei der sich jeder selbst einmal ausprobieren darf, hinterlässt er so viel Eindruck, dass der Theaterleiter ihn sofort in die Gruppe aufnimmt.

Neumanns Mutter will, dass er Arzt wird

Als Neumann mit erst 14 Jahren beschließt, eine Ausbildung an der Zirkusschule in Kiew zu absolvieren, ist seine Mutter wenig begeistert. „Sie wollte immer, dass ich Arzt werde“, so der Wahl-Berliner. Doch er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Nach bestandener Abschlussprüfung zieht es Neumann nach Hamburg. Dort tritt er im Schmidts Tivoli Theater in unmittelbarer Nähe zur Reeperbahn auf.

Edouard Neumann in der GOP-Garderobe. Quelle: Frank Wilde

„In dieser Zeit habe ich die Figur Edouardissimo entwickelt“, sagt er. Diese war nie als klassischer Zirkusclown, sondern für den Bühnenbereich gedacht. „Das ist ein riesiger Unterschied“, betont Neumann. Das erfährt er während seiner Zeit beim Zirkus Roncalli von 2013 bis 2019 am eigenen Leib. „Als Bühnendarsteller spielt man nach vorn, zum Publikum. Dabei kann ich viel feiner und detaillierter arbeiten. Ein Zirkuskünstler muss seine Nummer aber auf die ganze Manege ausdehnen.“

Edouardissimo hat sich in der ganzen Zeit stetig weiterentwickelt. Zu Beginn seiner Karriere, im Jahr 1992, schminkte er sich eine extreme Clowns-Fratze und trug die klassische rote Nase. Heute passt er das Make-up genau an seine Gesichtskonturen an. „Die Augenbrauen male ich dorthin, wo auch wirklich Muskelbewegungen im Gesicht sind“, erzählt er. Auch die Augenpartie hebt er durch Schminke hervor. Auf die Clownsnase verzichtet er ganz. „Meine Figur ist ein Zirkusdirektor“, erklärt er. „Das ist vom Klischee-Clown ganz weit entfernt.“

Etwas mehr als eine halbe Stunde dauert die Verwandlung in Edouardissimo. Für die GOP-Show „Circus“ hat er sich extra einen Schnurrbart wachsen lassen, weil sich der falsche Moustache ständig löste. Der Bart wird gewachst und mit Farbe betont, die Spitzen gezwirbelt. Mit heißen Lockenwicklern dreht sich der 51-Jährige vor den Shows eine Welle ins Haar. Daher stammt auch die frische Brandwunde an der Stirn. Mit Grundierung, viel Schminke und mehreren Schichten Puder bearbeitet er sein Gesicht.

Der Schnurrbart von Edouard Neumann ist echt – er hat ihn für „Circus“ wachsen lassen. Quelle: Frank Wilde

Menschen immer wieder zum Lachen zu bringen, falle ihm nicht schwer. In Sachen Humor müsse man mit der Zeit gehen. „Über die Narren an den königlichen Höfen könnte heute ja auch keiner mehr lachen“, sagt er. Der Humor von Komiker Charlie Chaplin oder Stummfilm-Legende Buster Keaton funktioniere jedoch auch noch in der aktuellen Zeit. „Das liegt daran, dass auch sie nonverbal agiert haben“, so der Pantomime-Darsteller augenzwinkernd.

„Die ersten zehn Sekunden auf der Bühne sind entscheidend“, betont Neumann. „Wenn da kein Lacher oder wenigstens ein Schmunzeln kommt, kannst du deine Koffer packen.“ Diese Weisheit hat er von Charlie Chaplin übernommen. „Ich muss alle Menschen im Publikum überzeugen“, führt er weiter aus. „Der eine hat vielleicht Zahnschmerzen, der andere würde lieber Fußball gucken und der nächste hat einen langen Tag im Büro hinter sich. Meine Aufgabe ist es, sie alle zu erreichen.“

Im bunten GOP-„Circus“ dürfte das schnell gelingen. „Die Show ist dynamisch, emotional, farbenfroh und versprüht diese pure Freude“, schwärmt Neumann. „Ich und auch alle anderen Beteiligten lieben das, was wir da tun. Wir leben dafür. Das spürt man einfach.“

Trubel: Im „Circus" im GOP tummeln sich die Artisten. Quelle: Christian Behrens

Die GOP-Show „Circus“ Das GOP Hannover feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Mit der Show „Circus“ gelingt ein fulminanter Start ins Jubiläumsjahr. Es ist eine verrückte Welt, in der Zirkusdirektor Edouardissimo seine liebe Mühe hat, seine Künstler unter Kontrolle zu behalten. Trotz der treibenden Musik bewahrt Equilibristik-Artistin Ksenia Shytova völlige Ruhe, als sie im einhändigen Handstand und im Spagat auf einer Stange balanciert. Anna Pieies klemmt sich ihren linken Fuß von vorn hinter ihr rechtes Ohr und lächelt dabei so entspannt, als hätte sie es sich gerade auf der Couch bequem gemacht. Kateryna Kurichenko mit ihren silbernen Reifen ist die Diva im „Circus“. Vitalii Neponiashchyi und Dmytro Naumenko zeigen in Lederkluft einen temporeichen Mix aus Tanz und Akrobatik. Eine ergreifende Darbietung liefert Anastasia Kornieieva im Luftring ab. Positive Energie und Lebensfreude: „Circus“ ist ein irres Spektakel, eine poetische Hommage an die Zirkuswelt kreiert. Bis zum 13. März 2022 gastiert der „Circus“ im GOP (Georgstraße 36). Tickets gibt es ab 35 Euro unter 0511/30 18 67 10 oder online auf variete.de.

Von Janina Fesser