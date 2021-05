Hannover

Der „Sparkle“ ist ihr wichtig. Der Glanz, das Prickeln, das gewisse Etwas, das das Leben ausmacht. Das Tüpfelchen auf dem „i“. „Das möchte ich unseren Schülern in den Kursen vermitteln“, erzählt Tänzerin Leocadia (27). Und darum hat sie im Januar mit ihren Kolleginnen Abby (27) und Yasmin (27) das Studio „Glass Eaters“ eröffnet. Zumindest online.

„Vor Ort dürfen wir ja aktuell nicht unterrichten“, verweist Leocadia auf die geltenden Hygienebedingungen. Die Online-Kurse haben dafür eine größere Reichweite: Vor allem Frauen aus der Region Hannover tanzen mit, es schalten sich aber auch welche aus dem rheinland-pfälzischen Koblenz und dem baden-württembergischen Kraichtal (Landkreis Karlsruhe) dazu.

Benannt nach einem Anouilh-Drama

Leocadia heißt übrigens wirklich so, es ist kein Künstlername – auch wenn sie es genau wie ihre Kolleginnen vorzieht, ihren Familiennamen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. „Meine Mutter ist ein riesiger Literaturfan und als sie auf den Namen gestoßen ist, war für sie klar, dass sie eine Tochter so nennen würde, falls sie je eins bekäme.“

Vorbild war das gleichnamige Theaterstück des französischen Dramatikers Jean Anouilh († 77), der seine Hauptfigur vielleicht nach der Märtyrerin Leocadia benannt haben mag, der Schutzpatronin der spanischen Stadt Toledo. „Die Helle, die Weiße, die Leuchtende“, bedeutet der Name. Was könnte treffender sein für Leocadia, die mit dem Glanz tanzt?

Wenngleich sie sich aber für die dunkle Seite entschieden hat: Fusion Bellydance ist ihre Stilrichtung, Dark Fusion, um genau zu sein. „Wir nennen den orientalischen Bauchtanz gern die große Schwester unseres Stils. Bei uns kommen aber sehr viele Einflüsse hinzu.“

Neben dem klassischen Bauchtanz seien das auch Ballett, Burlesque, Hip-Hop oder Fatchance Bellydance, der bis vor wenigen Jahren noch American Tribal Style hieß. Während es beim klassischen, orientalischen Bauchtanz um die Folklore gehe, sei beim Fusion Bellydance immer auch etwas Mysteriöses mit dabei. „Der Sparkle“, betont Leocadia und lächelt.

„Glass Eaters“ sind Bühnenprofis

Die Gründerinnen der „Glass Eaters“ haben alle drei Erfahrungen als Bühnentänzerinnen, Leocadia zum Beispiel ist unter anderem in England, den Niederlanden, Irland und Japan aufgetreten. In Belgien sind sie für den Sommer gemeinsam für eine Modenschau gebucht als Showeinlage.

Leocadia hat außerdem Psychologie studiert und bietet im Rahmen ihrer Kurse nicht nur Performance-Coaching an, sondern auch Beratung zu Bewältigung von Ängsten, Motivationstraining und Potenzialverwirklichung. „Das Coaching ist in einem drin, das lässt sich nicht abstellen“, sagt sie und lacht. Betont aber: „Das Ganzheitliche ist uns wichtig.“ Kollegin Abby etwa sei auch Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin. Das Trio will die Kunst und das körperliche Wohlbefinden ihrer Schülerinnen in Einklang bringen.

Ein Gesamtkunstwerk: Das Make-Up von Tänzerin Leocadia hat etwas von Schneewittchen. Die Haut weiß wie Schnee, die Haare schwarz wie Ebenholz, die Lippen blutrot. Quelle: Nancy Heusel

Tanzen, schwärmt Leocadia, bedeute für sie Freiheit. „Es ist ein unheimlich schönes, befreiendes Gefühl, sich im Tanz zu bewegen, sich auszuleben, die Göttin in dir zu wecken.“ Mit Kindertanz hatte sie angefangen, mit zwölf brachte der Vater sie zum Kinderyoga, mit 14 begleitete sie ihre Mutter zum orientalischen Bauchtanz. „Der hat mich sofort angesprochen. Vielleicht“, überlegt Leocadia, „weil meine Mutter das schon gemacht hat, als sie noch mit mir schwanger war.“ Und als die Tochter mit 16 den Fusion Dance für sich entdeckte, hätte sie gleich gewusst: Das ist ihre Tanzrichtung.

Der Wunsch nach dem eigenen Studio

Die Karriere als Bühnentänzerin trieb sie mit Abby und Yasmin voran, vor sieben Jahren hatten sie das Tänzerinnenkollektiv „Glass Eaters“ gegründet. Später begannen sie zu unterrichten, zunächst als Gastdozentinnen in anderen Tanzschulen. Irgendwann wuchs der Wunsch nach dem eigenen Studio. Aber ist es eine gute Idee, sich ausgerechnet während der Pandemie selbstständig zu machen?

„Ich weiß“, sagt Leocadia und lächelt, „der Zeitpunkt hat uns oft genug selbst Angst eingejagt.“ Aber es gebe so viele Menschen, die durch die Pandemie unglücklich seien. „Die sich nach Sport, nach Ausdruck, ganz einfach nach etwas Schönem im oft so tristen und eingeschränkten Alltag sehnen, nach dem Sparkle. Und den wollen wir ihnen zurückgeben.“

Mag das Mysteriöse im Leben: Tänzerin Leocadia, trägt auf und neben der Bühne gern schwarz. Quelle: Nancy Heusel

Zunächst online. Aber sobald es geht, auch in Kursen vor Ort. Ein geeignetes Studio suchen die drei Gründerinnen noch. Für den Sparkle in Hannover.

Die Tänzerinnen sind für weitere Infos erreichbar per Mail unter info@glasseaters.dance oder telefonisch unter 01 77/6 56 61 98. Hier gehts zur Homepage www.glasseaters.dance

Von Verena Koll