Hannover

Und wieder ein kleiner Vorgeschmack auf das, was am 8. April in Gänze rauskommt: Am 4. März erscheint die neue Single „Happy End“ von Rainer Schumann (57) – einen Monat vor dem Release seines Soloalbums „Bin dran“.Der Mann, der sonst bei Fury in the Slaughterhouse an den Trommeln sitzt, offenbart: „In dem Song spiele ich Möglichkeiten durch, was ich so sein könnte.“

Während es im Text heißt: „Und wenn ich ein Schloss wär, hätt’ ich mich für dich gebaut/Wenn ich das Meer wär, würd’ ich kommen und wieder gehen“, taucht Schumann im Video dazu mal als Elvis, mal als Hippie und dann als er selbst auf.Nach seinem Debütalbum „Sunshine, Love, Music and Football“ aus dem Jahr 2014 ist „Bin dran“ nun seine zweite Platte, die er ohne die Furys, dafür mit den Musikern Carsten Litfin (54) und Lars Lehmann (49) an den Start bringt.

Von Mirjana Cvjetkovic