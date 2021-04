Hannover

Es muss ja nicht immer Netflix sein – genug Familienmitglieder vorausgesetzt (es herrschen ja bis auf Weiteres Kontaktbeschränkungen), kann man sich auch wunderbar mit Gesellschaftsspielen die Zeit vertreiben. Die NP stellt hier einige lohnende Titel vor.

Fabelwelten

Was ist das? Von den Franzosen Wilfried und Marie Fort kommt das Kinderspiel des Jahres 2019 „Tal der Wikinger“, aus dem russischen Verlag Lifestyle Boardgames das Kinderspiel des Jahres 2020 „Speedy Roll“ (das von Piatnik für den deutschsprachigen Raum lokalisiert wurde). Gemeinsam realisierten sie „Fabelwelten“.

Die Fabelwelten. Quelle: Hersteller

Wie spielt es sich? Ein Buch ist Kern des Spiels. Jede Doppelseite bietet Platz für zwei Karten: einen für den jeweiligen Teil der fortlaufenden Geschichte, einen für das Personal. Und dieses Personal muss erst einmal bestimmt werden. Einer liest die Geschichte vor. Taucht eine neue Figur auf, suchen alle aus ihren Handkarten jene aus, von der sie meinen, dass sie besonders gut in die Rolle passt. Dann wird abgestimmt. Wer die meisten Voten erhält, bewegt seinen Punktezähler voran, ebenso alle, die für diese Figur gestimmt haben.

Zehn Geschichten sind enthalten, niedliche kindgerechte Geschichten. Es geht um tapfere Kapitäne, neugierige Hexen, abenteuerlustige Mädchen und mehr. Kinder lieben Wiederholungen. Aber hier ist jede Geschichte jedes Mal neu. Dafür sorgt schon das Personal: Tiere bevölkern die „Fabelwelten“, großartig illustriert. Eine Geschichte bekommt einfach einen anderen Klang, wenn ihr achtsamer Steuermann wie ein ängstlicher Waschbär oder eine wütende Gans aussieht. Das Spiel verzaubert, egal ob man nun die passendste oder die lustigste Figur wählt. Anders, aber nicht minder interessant, ist die kooperative Variante, bei der es auf Empathie ankommt: Hier muss man sich wortlos einig sein über die Besetzung.

Was taugt es? „Fabelwelten“ ist ein wunderbares Geschichtenerlebnis, übrigens auch zur Guten Nacht geeignet. Und dann träumt man von den drolligen Figuren.

Wilfried und Marie Fort: „Fabelwelten“. Lifestyle Boardgames (Vertrieb: Asmodee), für zwei bis sechs Personen ab fünf Jahren, etwa 30 Euro.

Die Knuffies

Was ist das? Wenn auf der Schachtel Wolfgang Warsch als Autor steht, schauen Spieler genauer hin; schließlich stammen von dem Österreicher so geniale Spiele wie „The Mind“ und „Die Quacksalber von Quedlinburg“. Und das tun Spieler auch, wenn es sich um so etwas wie „Jenga“ mit Wattebäuschen handelt: „Die Knuffies“.

Knuffies. Quelle: Schmidt Spiele

Wie spielt es sich? Tatsächlich erinnert einiges an das berühmte Vorbild: Wer dran ist, entfernt vorsichtig einen der Knuffies und setzt ihn an eine höhere Stelle, ohne dass der Turm umfällt. Nun haben diese seltsamen Bällchen eine interessante Eigenschaft: Sie haften aneinander – und zwar so sehr, dass sie auch an scheinbar unmöglichen Stellen kleben bleiben, aber genug Zug entwickeln, dass die Konstruktion bedenklich wankt. Zusatzkarten bringen Würze hinein – so viel Spielautorenschaft muss sein.

Was taugt es? Kein genialer Wurf, aber ein sehr amüsantes Familienspiel. Auf Warsch bleibt Verlass.

Wolfgang Warsch, mit Alex Hague und Justin Vickers: „Die Knuffies“. Schmidt, für zwei oder mehr Personen ab sechs Jahren, etwa 21 Euro.

Sagani

Was ist das? Da sage noch einer, Spielen bilde nicht. Als „Sagani“, lernen wir in der Regel zum gleichnamigen Spiel, bezeichnete der Schweizer Arzt und Naturphilosoph Paracelsus die Naturgeister. Diese Manifestationen von Wasser, Feuer und Luft sind hier ausgesprochen harmoniebedürftige Wesen. Um sie hervorzulocken, bedarf es einer gewissen Geduld, Planung und „Klangscheiben“. Aber keine Sorge, dass es zu esoterisch wird: Hinter „Sagani“ steckt Erfolgsautor Uwe Rosenberg („Bohnanza“, „Agricola“, „Arler Erde“), und der steht für handfeste Herausforderungen.

Wie spielt es sich? Rosenberg ist dafür bekannt, dass er Themen und Mechanismen, für die er sich einmal entschieden hat, immer wieder variiert und perfektioniert. „Sagani“ ist ein Plättchenlegespiel wie sein zum Spiel des Jahres 2020 nominiertes „Nova Luna“. Hier symbolisieren diese Plättchen die Naturgeister. Noch haben sie sich in Gefäßen verborgen.

Um sie hervorzulocken (= das Plättchen umzudrehen), müssen Bedingungen erfüllt sein. Auf jedem Plättchen ist durch Pfeile angegeben, wie die Umgebung ausschauen soll: also welche Naturgeister in welcher Farbe in der jeweiligen Himmelsrichtung liegen sollen. Faustregel: Je mehr Bedingungen erfüllt werden müssen, desto mehr Punkte gibt es als Belohnung dafür.

Sagani. Quelle: Hersteller

Bei „Nova Luna“ nutzte Rosenberg jenen Nachziehmechanismus, den seine Fans zum Beispiel von Patchwork kennen und der Wert der Plättchen an den Faktor Zeit koppelt: Wer wertvollere Plättchen nimmt, muss länger warten, bis er wieder dran ist. Genial, aber nicht für jeden Spieler intuitiv. Bei „Sagani“ wählt man einfach aus der Auslage – unerwünschte Plättchen wandern irgendwann in eine Zwischenablage und führen beizeiten zu einem Intermezzo, aber das nur nebenher.

„Sagani“ ist daher eingängiger als sein Vorgänger, aber beileibe nicht banal. Dafür sorgen schon die Klangscheiben: Jeder unerfüllte Pfeil muss mit einer solchen abgedeckt werden. Ist der eigene Vorrat leer, muss man „Missklangscheiben“ und Minuspunkte nehmen.

Was taugt es? „Sagani“ ist eine familienfreundlichere Variante von „Nova Luna“ und dabei ein eigenständiges gelungenes Plättchenlegespiel. Und in die von Lukas Siegmon drollig illustrierten Naturgeister muss man sich einfach verlieben.

Uwe Rosenberg: „Sagani“. Skellig Games, für eine bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 30 Euro.

Nidavellir

Was ist das? Nidavellir, das weiß, wer bei den nordischen Sagen oder – vielleicht etwas weniger bildungsbeflissen – bei „Avengers: Infinity War“ – aufgepasst hat, ist das Reich der Zwerge. Immer ist irgendwas. Akut hat sich der Drache Fafnir von seinen Fesseln befreit. Ihm müssen sich die Zwerge (und, ganz gleichberechtigt, die Zwerginnen) entgegenstellen – indem sie Pappmünzen einsetzen und Spielkarten sammeln? Ja, so mondän geht es manchmal zu, wenn Sagenwelten auf Spielregeln treffen. Das muss es nicht weniger spannend machen.

Wie spielt es sich? Serge Lagets „Nidavellir“ ist ein Auktionsspiel, das thematisch hübsch eingebunden ist. Geboten wird rundenweise auf Karten. Die liegen an drei Stellen auf dem Tisch und zwar genauso viele, wie Menschen mitspielen (und bei zwei Personen eine zusätzlich). Es gibt, farblich markiert, fünf verschiedene Arten. Hat man ein Set voll, gibt es eine Sonderkarte mit praktischen Fähigkeiten und Sonderregeln. Als Währung stehen einem Pappmünzen zur Verfügung, anfangs mit den Werten „0“ bis „5“. Die aber lassen sich aufwerten, bis hin zur „25“. Zwerge mögen eben Gold.

Und genau darum geht es hier halt auch. Die Karten stehen für Zwerge beiderlei Geschlechts: Krieger, Jäger, Minenarbeiter, Schmiede und Entdecker. Man bietet auf sie in Tavernen – dafür stehen die drei Auktionsorte. Dort treiben sich Zwerge bekanntlich am allerliebsten herum. Und die Sonderkarten sind besondere Helden.

Nidavellir. Quelle: Hersteller

„Nidavellir“ packt einen in eine ständige Zwickmühle: Einerseits möchte man möglichst viele Sets sammeln, also unterschiedliche Zwerge. Andererseits möchte man auch möglichst viele einer Sorte haben. Das hilft bei der Zwischenwertung (dort gibt es weitere Boni, zum Beispiel eine wertvolle Mithril-Münze oder ein Juwel, das Gleichstände bei den Geboten immer zu eigenen Gunsten entscheidet).

Es hilft vor allem bei der Endabrechnung: Für jede Zwergenart gibt es unterschiedliche Regeln. Bei Jägern und Schmieden etwa zählt die pure Menge, mit exponentiellem Punktewachstum, bei Entdeckern hingegen der Mut, eine andere Zahl, die sich auf den entsprechenden Karten findet. Hier bekommt „Nidavellir“ eine Komplexität, die an Wolfgang Warschs geniales Würfelspiel „Ganz schön clever“ erinnert.

Das ist komplett abstrakt. Hier aber hilft die thematische Einbindung, ein an sich ebenso abstraktes Geschehen schlüssig zu ordnen. Man kann eben einfach nur eine bestimmte Art Sonderkarten sammeln – wenn es sich aber um die (zumindest in Zwergenkreisen) berühmten Dwerg-Brüder handelt, ist es gleich viel stimmiger.

Was taugt es? Die Gestaltung des Materials (Illustration: Jean-Marie Minguez) ist herausragend und macht aus einem guten Auktionsspiel ein sehr gutes. Die monochromen Zwergenkarten zeigen echte Charaktere. Die Gebote werden verdeckt auf aufwendige Tableaus gelegt. Die Münzen mit höherem Wert lagern auf einer dreidimensionalen, schön übersichtlichen Werkbank.

Der Verlag ordnet „Nidavellir“ als Kennerspiel ein. Das stimmt insofern, als dass man beim Einstieg erst einmal die Kniffe der Wertung und der Sonderkarten verstehen muss. Hat man sich erst einmal eingefunden, positioniert sich der Titel im Bereich der gehobenen Familienspiele. Weil bei Auktionen alle gleichzeitig am Zug sind, spielt es sich auch sehr schnell und ohne große Grübelpausen weg. Und wer Zwerge nicht leiden kann, tut einfach so, als sei es abstrakt. Es lohnt sich.

Serge Laget: „Nidavellir“. Pegasus, für zwei bis fünf Personen ab zehn Jahren, etwa 30 Euro.

Von Stefan Gohlisch