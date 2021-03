Hannover

Frank Gellert (23) ruft seiner Freundin liebevoll zu: „Mach’s gut, Schatz! Viel Spaß bei der Arbeit!“ Wir sind mit dem Gründer zum Videotelefonat verabredet, seine Freundin verabschiedet sich gerade aus der gemeinsamen Wohnung in der Nordstadt. „Wir sind jetzt drei Jahre zusammen“, sagt Gellert und lächelt. „Das funktioniert aber nur so gut, weil wir beide wissen, dass man in eine Beziehung investieren muss.“

Gerade in Corona-Zeiten sei es für viele Paare schwierig. Man hänge viel aufeinander, wenn beide zusammen leben und im Homeoffice arbeiten. Außerdem fehle der Ausgleich. „Das Ausgehen fällt weg. Zusammen ins Kino gehen, essen gehen, all diese besonderen Erlebnisse zu zweit. Es war unsere Tradition, am E-Damm einen Kaffee trinken zu gehen.“ Gellert nennt sich „einen Romantiker durch und durch. Ich habe schon als Kind Liebesbriefe für meine Mutter geschrieben, sie gefaltet und ihr unter das Kopfkissen gelegt.“ Doch er ist auch ein Arbeitstier, er ist selbstständig in der Immobilienbranche. Manchmal kollidiert das mit der Romantik.

Das weiß auch sein Freund Fabian Weber (23). Die beiden kennen sich aus Kindertagen, sie sind zusammen in Wettbergen aufgewachsen. Aktuell schreibt Weber seine Master-Arbeit (Sportökonomie) in Hamburg, regelmäßig besuchen sich die beiden. „Irgendwann im Lockdown kam er zum Kaffee trinken, ich sprach über meine Beziehung, war aber nebenbei ständig wegen der Arbeit am telefonieren“, erinnert sich Gellert. „Dann sagte Fabian: Du musst sie mal mit einer richtig tollen Date Night zu Hause überraschen. Mit Rosen, Kerzenlicht, Wein und Essen.“ Die Antwort des Immobilienmaklers: „Tolle Idee, aber wie soll ich das noch schaffen?“

So entstand die Idee zu „Date Night Hannover“

Weber sagte halb im Ernst, halb aus Spaß: „Wenn ich es für dich machen würde, wie viel Geld würdest du mir geben?“ Die Geschäftsidee von „Date Night Hannover“ war geboren. Denn die beiden Sandkastenfreunde waren schon lange auf der Suche nach der perfekten Idee für ein gemeinsames Business. Da war sie. In der Pandemie kam sie gerade richtig.

Denn: „Nur weil wir nicht essen oder ins Kino gehen können, heißt das nicht, dass wir keine Dates haben können. Denn Paare betreffen die Abstandsregelungen nicht.“ Das Konzept der beiden: Sie organisieren das perfekte Date für zu Hause – samt Kerzen und Rosenblättern, Essen und Wein von „Da Toni“ (da haben beide mal Pizza ausgeliefert) und Blumen von „Flora“. Das Basispaket kostet 59 Euro („Nicht viel mehr als man im Restaurant ausgeben würde“), Extras wie Vor- und Nachspeise, Herz-Luftballons oder persönliche Geschenke sind zubuchbar.

Wenn die Pandemie vorbei ist, wollen sie auch Picknick-Dates am Maschsee oder Candlelight-Dinner auf Dächern mit Live-Musik organisieren. Und wenn sie noch bekannter werden, würden sie gerne ein Rundum-Paket an besonderen Erlebnissen für Paare anbieten – vom Helikopter-Flug bis zum Heiratsantrag.

An romantischen Ideen mangelt es Gellert nicht – die anderen Männern vielleicht fehlen. „Viele Männer tun sich schwer damit, kreativ zu werden“, sagt er. Woher kommt eigentlich sein Romantik-Gen? „Ich bin so aufgewachsen. Meine Eltern sind in Russland geboren, in östlichen und südlichen Ländern hat Romantik, vor allem bei Männern, einen höheren Stellenwert als in Deutschland, würde ich behaupten. Der Weltfrauentag wird in Russland zum Beispiel richtig gefeiert, die Frauen werden mit Rosen überschüttet“, erzählt er.

„Deutschen mangelt es an Romantik“

Zuletzt erzählte er einer Bekannten in Spanien von seinem neuen Unternehmen. Die beiden lernten sich einst bei einem Schüleraustausch kennen. Sie berichtete, dass es ähnliche Dienstleister in Spanien gebe, dort seien gebuchte Date Nights bereits beliebt. Gellert bestärkt das in seinem Glauben. Und er hat eine Idee, warum es in Deutschland noch nicht so weit ist – was er ändern möchte. „Weil wir zu viel arbeiten“, meint Gellert und lacht. Er muss es wissen, schließlich hat auch er den Romantik-Zeit-Konflikt.

Wo „Date Night Hannover“ ansetzt. „Wenn wir unseren Freunden von unserer Idee erzählt haben, sagten sie: ,Das ist keine Geschäftsidee, jeder kann so ein Date zu Hause doch selbst organisieren!“, erinnert sich der 23-Jährige. „Dann stellten wir die Gegenfrage: ,Habt ihr es denn schon mal gemacht?’ Die Antwort lautete immer ‚Nein’ und der Grund war immer ‚keine Zeit’.“

Das Problem mit der Zeit

Gellert versteht das. Man(n) kommt spät von der Arbeit, dann müsste er noch Kerzen, Wein und Blumen besorgen, Essen organisieren, die Wohnung dekorieren – und die Frau zum richtigen Zeitpunkt kommen lassen. „Und selbst wenn man das alles schafft, ist man am Ende gestresst, weil alles so anstrengend war. So kommt keine romantische Stimmung auf.“ Dabei sei diese so essenziell in Beziehungen. „Die Gespräche, die Innigkeit, die bei so einer Date Night entstehen, sind so wichtig.“

Übrigens: Auch wenn sich das Start-up vor allem an Männer richtet – auch Frauen sind herzlich eingeladen, den Mann mit einer Date Night zu überraschen. Oder Männer Männer und Frauen Frauen. „Wir wurden auch schon für Gutscheine angefragt. Zum Beispiel für den Hochzeitstag der Eltern oder für ein Paar aus dem Freundeskreis, dem man etwas Gutes tun möchte.“

Im Januar haben Gellert und Weber „Date Night Hannover“ gelauncht, seitdem gab es bereits einige Buchungen. „Meine Wohnung ist die Zentrale unseres Unternehmens, mein Flur ist unser Lager“, sagt Gellert und lacht. Weber zieht nun zurück nach Hannover – dann wollen die Männer richtig durchstarten. „Wir möchten neue Maßstäbe für Date Nights setzen.“

Von Josina Kelz