Hannover

Der Clown schaut mit einem Fernglas in den Himmel über den Herrenhäuser Gärten. Er sitzt gähnend auf einem Mauervorsprung oder steckt seinen Kopf in die Hecken des Barock-Gartens. Auf einem Foto ist er in einen großen Blumenkübel geplumpst, auf dem nächsten lugt sein Kopf hinter einem Busch hervor.

Listig sieht Clown Fidolo alias Horst Schneider (68) auf den Bildern aus, die der Fotostudent Aaron Leithäuser (27) von ihm im Großen Garten aufgenommen hat. Listig – und lustig. „Die Motive sind ganz spontan entstanden, es sollte kein verkopftes Projekt werden“, sagt der Fotograf über seine Schwarz-Weiß-Bilder.

Ein Amerikaner inspirierte ihn zu der Idee

Die Motive erinnern an das Kleine Fest im Großen Garten, das aber nur entfernt mit der Fotostrecke zu tun hat. Leithäuser hatte an der Hochschule Hannover, wo er am Ende des zweiten Semesters Fotojournalismus und Dokumentarfotografie studiert, die Aufgabe bekommen, sich die Arbeit eines anderen Fotografen zum Vorbild zu nehmen.

Er entschied sich für den Amerikaner Rodney Smith (†68), der Männer mit Zylindern und clownesken Posen in Parks und Gärten abgelichtet hatte. „Da musste ich sofort an die Herrenhäuser Gärten denken“, sagt der 27-Jährige. Und weil Smith schwarz-weiß fotografiert hatte, übernahm Leithäuser diese Form.

Zur Galerie Diese Bilder entstanden bei einer Fotosession in den Herrenhäuser Gärten.

Die Idee, Kontakt zu Horst Schneider aufzunehmen, der als Clown und Theaterpädagoge arbeitet, kam über Leithäusers Tante – die Künstlerin kennt Clown Fidolo und dessen Frau, die Sozialpädagogin Anne Schneider (68). Das Paar arbeitet im Roderbruch in einer interaktiven Clownswohnung, einer Begegnungsstätte und Künstlerwerkstatt für Kinder und Geflüchtete.

Leben und arbeiten zusammen: Anne Schneider und ihr Mann Horst, den viele als Clown Fidolo kennen. Quelle: Frank Wilde

„Die Wohnung ist ganz auf die Bedürfnisse eines Clowns zugeschnitten“, erzählt Horst Schneider mit einem Schmunzeln. „Wir stellen die Dinge auf den Kopf: In der Badewanne liegt eine Bettdecke, die Toilette ist ein Thron.“ Kinder, die die Clownswohnung besuchen, dürfen alles entdecken und anfassen, es gibt ein Schwarzlichttheater, hupende Stühle, eine Bühne für Vorführungen, einen Verkleidungsraum und vieles mehr. Ein geschützter Raum in dem sozialen Brennpunkt, in dem Kreativität und Gefühle viel Platz finden.

Das Shooting dauerte rund vier Stunden

Die Schneiders waren begeistert von der Anfrage des angehenden Fotografen. „Wir unterstützen junge Künstler sehr gerne“, sagt Anne Schneider. Und so trafen sie sich Ende Mai zum Shooting in den Herrenhäuser Gärten. „Ich habe bestimmt vier Stunden fotografiert, es sind sicher 200 Bilder entstanden“, sagt Aaron Leithäuser, der zufrieden mit seiner Arbeit ist und die Bilder gerne in einem Café ausstellen würde. „Wir waren beim Shooting immer im Dialog, haben toll mit den Requisiten gespielt.“

Der 27-Jährige, der in Hannover aufwuchs und in Lübeck Abitur machte, wollte eigentlich Lehrer werden und hatte in Kiel schon mit dem Studium begonnen. „Aber die Fotografie hatte mich schon immer fasziniert.“ Als sein Großvater ihm eine moderne Canon-Kamera schenkte, zog er immer häufiger in die Natur oder fragte auf der Straße Menschen, die ihn interessierten, ob er sie porträtieren dürfe. „Dazu musste ich mich schon überwinden“, gibt er zu und lacht, „aber ich wollte ja nicht nur Bäume fotografieren.“

Studieren ihr Projekt: Leithäuser und Schneider sehen sich die Fotos durch. Quelle: Frank Wilde

2019 bewarb er sich an der Hochschule Hannover. „Ich hätte nie gedacht, dass es klappt“, sagt Leithäuser. Er bekam eine Zusage. Was an seiner originellen Bewerbungsmappe gelegen haben mag: Darin steckten Fotos von einem Boxclub in einem sozialen Brennpunkt in Kiel und eine Strecke über Pudel in einem Hundesalon.

Seine Fotos sollen auf Probleme hinweisen

Seine Kamera empfindet Aaron Leithäuser als „Türöffner. Mit ihr lerne ich Menschen kennen.“ Seinen Schwerpunkt sieht er in der Sozialreportage. Themen wie Kinderarmut oder mangelnde Bildung bewegen ihn. „Aber ich will mit meinen Bildern kein Mitleid erzeugen oder belehren und erziehen. Mein journalistischer Anspruch ist es, auf Probleme hinzuweisen.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er ist froh, dass die Corona-Maßnahmen wieder den Austausch mit anderen Studierenden ermöglichen. „Wir treffen uns und und sehen gemeinsam Ausstellungen an“, sagt der Mann, der in einer Vierer-WG in Linden lebt und nebenbei in einem Fliesengeschäft am Lister Damm jobbt. Mit seinen Bildern möchte er in Zukunft Geschichten erzählen. „Fotos können Menschen abholen“, sagt Leithäuser. Was er mit seiner Strecke über Clown Fidolo bewiesen hat.

Von Julia Braun