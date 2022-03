Hannover

Veranstaltungen finden derzeit eingeschränkt und unter Corona-Bedingungen statt. Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über Zulassungsregeln oder etwaige Absagen der Veranstalter. Die NP gibt weiterhin montags Tipps für die kulturelle Woche, wir verweisen sowohl auf Liveveranstaltungen als auch auf Streamingangebote.

Veranstalter können sich mit Informationen gern bei der NP melden, einfach eine E-Mail an hannover@neuepresse.de schicken.

Zwei Jahre war Pause: Der Altstadt-Flohmarkt kommt zurück. Quelle: Katrin Kutter

Der erste Altstadt-Flohmarkt nach Corona-Pause

Das lange Warten hat ein Ende: Der Altstadt-Flohmarkt kommt wieder. Die Inzidenzen sind zwar immer noch schwindelerregend hoch, doch die lange Zwangspause in der Corona-Pandemie wird Sonnabend, 26. März beendet. Von neun bis 15 Uhr kann man entlang des Hohen Ufers bummeln, stöbern und feilschen. Die Zahl der Stände ist aus Gründen des Infektionsschutzes auf 75 Prozent der Zahl vor der Pandemie beschränkt, um Abstände wahren zu können. Es gilt für Besucherinnen und Besucher weiterhin die Maskenpflicht. Der Flohmarkt findet wieder im Wochenrhythmus statt, ab April dann zu Sommersaison-Zeiten von acht bis 16 Uhr.

Shopping-Sonntag macht „Lust auf Fahrrad“

Aktionen: Der verkaufsoffene Sonntag steht im Zeichen des Fahrrads. Quelle: hannover.de

Endlich mal wieder Bummeln: Am 27. März findet der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres in Hannovers City statt. Die Shops in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Der Shopping-Spaß steht unter dem Motto „Lust auf Fahrrad“ – rund um Kröpcke und entlang der Georgstraße sind viele Aktionen geplant. Außerdem soll es ein mobiles Fahrradevent und einen Wochenmarkt geben.

Sarah Connor wärmt uns mit „Herz Kraft Werke“

Starke Stimme: Sarah Connor kommt nach Hannover. Quelle: Michael Wallmüller

Sie erzählt Geschichten mit ihrer unvergleichlichen Stimme: Sarah Connor kommt mit ihrer „Herz Kraft Werke“-Tour Sonntag, 27. März, in die ZAG-Arena (Expo-Plaza). Die Frau, die einst mit kraftvollen Balladen und belanglosem Eurodance Hits landete, hat sich mit deutschen Texten neu erfunden. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets kosten 60 bis 90,40 Euro.

Humor und Artistik im „Circus Belly“

belly Quelle: Circus Belly

Manege frei für Dressuren, Akrobatik und die Clowns: Noch bis 27. März gastiert „Circus Belly“ auf dem Schützenplatz. Die bunte Truppe um Seniorchef Klaus Köhler zählt zu den zehn größten Tournee-Zirkussen Deutschlands. „The Gerlings“ aus Kolumbien zeigen Tricks auf dem Rad des Todes auf dem Hochseil, Karina auf Ihrem andalusischen Vollblut-Hengst Esparanto die Kunst der Dressur. Vorstellungen am Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag ab 15.30 und 19.30 Uhr, Sonntag ab elf Uhr. Karten kosten 12,34 bis 48,90 Euro. Donnerstag ist Familientag mit ermäßigten Preisen.

Festival: Zehn Literaten erzählen Hannover

Kluger Kopf: Feridun Zaimoglu entwickelte das Konzept für „30x – eine Stadt erzählen“. Quelle: Andre Kempner

Was erzählt Hannover? Am Sonnabend, 26. März (ab 14 Uhr), und Sonntag 27. März (ab elf Uhr), kann man in Literaturhaus (Sophienstraße 2) erleben, wie zehn Autoren aus 30 Momentaufnahmen in der Apotheke, am Kiosk und an vielen anderen Orten Literatur geschaffen haben. Das Konzept zu „30x – eine Stadt erzählen“ stammt von Schriftsteller Feridun Zaimoglu, Fotos zu den Protagonisten lieferten Studierende der Hochschule. Tickets kosten für Sonnabend zehn, für Sonntag 15 Euro. Mehr Infos finden Sie hier.

Urlaubsparodien: „Schmitzefrei“ mit Ralf Schmitz

Frecher Humor: TV-Star Ralf Schmitz kommt nach Hannover. Quelle: Sat.1/Robert Recker

Eine Show wie Urlaub: „Schmitzefrei“ heißt das aktuelle Programm von Comedian Ralf Schmitz. Am Freitag, 25. März, steht er ab 20 Uhr auf der Bühne der Swiss-Life-Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8) und palavert über Urlaub, der in harte Arbeit ausarten kann. Schmitz ist Experte für Mini-Sketche, knallbunte Parodien und Improvisationen. Tickets kosten 37,40 bis 45,50 Euro. Hier gehts zu den Infos.

Grüttners „Murmiland“ im Freizeitheim Ricklingen

Herr der Kugeln: Ortwin Grüttner baut Murmelbahnen. Quelle: Frank Wilde

Im Stadtteilzentrum Ricklingen (Anne-Stache-Allee 7) sind die Murmelbahnen von Ottfried Grüttner ein Klassiker. Hölzern, elegant, einfalls- und lehrreich und wunderbar kindlich. Während der Corona-Zeit hat Grüttner für sein „Murmiland“ viele neue Bahnen gebaut, einige wie die „Hammer-Bahn“ sind in Ricklingen dabei. Geöffnet ist die Schau bis zum 11. April an Wochentagen von 9 bis 19 Uhr, Sonnabend und Sonntag von zehn bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber nur mit Anmeldung unter 0511/16 84 95 93 oder unter hannover.de

Huhn und Spott bei Wilhelm Busch

Feiner Humor: Peter Gaymann im WIlhelm-Busch-Museum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Er hat den Menschen im Huhn entdeckt. Und das Kind im Küken. Peter Gaymann bringt uns einerseits das Landleben näher, andererseits hält er uns den Spiegel vor. Und was sehen wir? Hühner. Niemand hat die Beziehung der beiden Gattungen so lustig und vielsagend miteinander verwoben wie Gaymann. Nun ist bis 8. April eine Auswahl seiner immer zeitgeistnahen Zeichnungen im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen. Zum Gucken und Gackern. Tickets kosten fünf bis zehn Euro, geöffnet ist dienstags bis sonntags von elf bis 17 Uhr. Infos: www.karikatur-museum.de