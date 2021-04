Hannover

Arthur Gasparoti (32) wuchs sozusagen mit LKW auf. Sein Opa Antonio Gasparoti (88) war sein Leben lang LKW-Fahrer. Nach dem College zog der Familienmensch Gasparoti sogar bei seinem Opa in São Paulo ein, zuvor verbrachte er immer die Ferien bei ihm. Die Familie kommt aus Brasilien, der Nachname stammt vom italienischen Uropa.

„Mein Opa ist schon mit zwölf Jahren LKW gefahren“, erzählt Gasparoti und lacht. „Die Familie hatte eine Sand-Lagerhalle, auf dem Gelände ist er dann als Kind schon rumgefahren.“ Bis er als Erwachsener selber allerlei Sachen von Sand bis zu Lebensmitteln von A nach B transportierte, 50 Jahre lang war das Antonio Gasparotis Beruf.

Arthur Gaspatori kommt aus Brasilien

Zwar wollte der Enkelsohn kein „Truck driver“ wie sein Großvater werden, trotzdem verschlug es ihn in die Richtung – als Gasparoti in Brasilien Maschinenbau studierte, ahnte er nicht, dass er später mal ein Start-up in Hannover gründen würde, welches sich um LKW-Fahrer dreht. Nach dem Abschluss arbeitet er bei der Contintenal-Tochterfirma Contitech („Conti ist sehr populär in Brasilien“), tüftelte an Bussen und natürlich LKW, an den Luftfedern, an den Achsen.

Sein größter Einfluss: Arthur Gasparoti mit Opa Antonio, dem LKW-Fahrer. Quelle: privat

Als Conti zu einem internationalen Ideenwettbewerb aufrief, bewarb sich Gasparoti und wurde mit einem Inder, einem Mexikaner und zwei Deutschen zu einem Team zusammengewürfelt. Im Herbst 2018 trafen sie sich erstmals in Hannover. Der erste Eindruck von der Stadt? „Kalt“, sagt Gasparoti und lacht.

Das Team entwickelte Ideen, unter anderem eine App, die den Arbeitsalltag von LKW-Fahrern erleichtern sollte. „Wir kamen aus vier verschiedenen Ländern und haben schnell festgestellt, dass die LKW-Fahrer überall die gleichen Probleme haben. Jeder braucht sie, aber keiner will sie.“ Eines der größten Probleme: die Situation an den Verladestellen. „Keine Möglichkeiten zum Wenden, lange Wartezeiten, unfreundliche Mitarbeiter, mangelnde Sicherheitsbedingungen, zum Beispiel herausstehende Nägel auf Laderampen.“

Das ist die App „Fleet Match“

Die fünf Teammitglieder wollten dieser Berufsgruppe eine Stimme geben – und entwickelten die App „Fleet Match“. Dort können LKW-Fahrer die Verladestellen bewerten. „Wir können nicht den Job verändern, wir können auch nicht die Familien in die LKW zaubern. Aber wir können dafür sorgen, dass die Meinung der Fahrer zählt.“ Selbstverständlich gilt das auch für die Verladestellen von Waren, die an Continental-Fabriken geliefert werden: „Die haben wir erstmal abgeklappert und abgecheckt und gegebenenfalls verbessert“, erzählt Gasparoti.

Er vergleicht „Fleet Match“ mit einer Dating-App – denn zusätzlich zum Bewertungssystem gibt es ein Stellenportal. Mit Wisch nach links oder rechts (erinnert uns an die Dating-App „Tinder“) können Jobs aussortiert oder angeklickt werden. „Für LKW-Fahrer ist es befremdlich, dass Bewerbungen immer bürokratischer werden. Vor ein paar Jahren haben sie die Jobs noch mündlich per Handschlag vereinbart, das geht heute nicht mehr. Auch dabei möchten wir ihnen helfen.“ Der Maßstab: Die App soll so einfach zu bedienen sein, dass auch Opa Antonio sie nutzen könnte.

Die Idee kam bei Conti so gut an, dass Gasparotis Team ein Start-up innerhalb des Unternehmens gründen durfte. Also packte er seine Koffer, verließ seine Heimat und zog nach Hannover. Den Opa in São Paulo macht Gasparoti stolz („Das war mir wichtig“). Es tröste zumindest ein bisschen darüber hinweg, dass der Enkel über den Ozean ausgewandert ist.

„Es war verdammt hart“, gibt der Neu-Hannoveraner zu. „Aber mein Lebensziel ist es, nicht nur für mich zu arbeiten, sondern etwas zu machen, das Menschen weiterhilft.“ Gasparoti und sein Opa videotelefonieren oft. „Manchmal muss ich schreien, damit er mich versteht“, erzählt der 32-Jährige und lacht.

So kommt Gasparoti in Deutschland klar

Den Schritt erleichtert habe ihm seine Frau Letícia (32). „Ich habe die Frau meiner Träume geheiratet.“ Er schwärmt von ihrer Unterstützung und dass sie für ihn die Heimat verlassen hat. Das Paar hat 2019 in Miami Beach geheiratet, am Grand Canyon hatte er ihr 2015 einen Antrag gemacht. Mittlerweile wohnen die beiden in der List. Da hat sich Gasparoti „in diesen Wald“ verliebt. Die Eilenriede – dieses Wort auszubrechen, fällt ihm schwer. „Deutsch ist sooo kompliziert“, sagt er. Deshalb führen wir das Gespräch mit ihm auf Englisch.

Seine große Liebe: Arthur Gasparoti ist mit seiner Frau Letícia von Brasilien nach Deutschland gekommen. In Hannover haben sie ihren ersten Schnee erlebt. Quelle: privat

An das Wetter gewöhnen sich die Gasparotis langsam. „In Brasilien gibt es nur zwei Jahreszeiten: Sommer und nicht ganz so heißer Sommer.“ Der Jahreszeitenwechsel fasziniere Gasparoti. „Ich konnte mir vorstellen, wie es ist, wenn sich die Blätter im Herbst Gold färben. Aber das wirklich zu erleben, ist magisch.“ Auch den Schnee im Februar hätten sie sehr genossen. „Wir haben den ersten Schneemann unseres Lebens gebaut. Wir haben ihn Jon Snow genannt. Ich habe seine GPS-Daten gespeichert, damit ich ihn immer wieder besuchen kann“, erzählt er und lacht.

Das Ehepaar habe in Hannover mittlerweile genauso viele Freunde wie in São Paulo, „die brasilianische Community hier ist groß.“ Doch eins vermisst er schmerzlich: Churrasco, eine brasilianische Fleisch-Spezialität. „Aber ich mag Schweinshaxe und Rotkohl. Und die Stadt Hameln. Auch in Brasilien kennt man den Rattenfänger.“

