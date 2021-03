Hannover

Sie nehmen kaum Platz weg, lassen sich in jeder Tasche verstauen und machen ein starkes Ganzkörperworkout möglich: Fitnessbänder sind ein ideales Trainingstool für alle, die für ihr Training zuhause nicht in zig Hanteln und andere Geräte investieren wollen. Mit Fitnessbändern kann man auch ohne großen Aufwand ein ganzheitliches, abwechslungsreiches und effektives Trainingsprogramm absolvieren.

Wer sich neue Bänder kauft, muss nicht viel investieren – es gibt sie im Set schon ab zehn Euro. Die Farben zeigen verschiedene Widerstandsstufen an – allerdings sind diese nicht einheitlich festgelegt, sondern abhängig vom Hersteller. „Durch den Widerstandsgrad des Bandes kann man die Übungen auf den individuellen Fitnessstand ausrichten und später die Intensität steigern“, sagt Sportprofi Julian Wilstermann, der für die Neue Presse den Trainingsplan entwickelt hat.

Neben den Farben gibt es unterschiedliche Formen der Gummibänder: Loops sind kleine, zu einem Ring geschlossene Bänder, es gibt aber auch einfache lange Bänder, einige sind auch mit Griffen oder Schlaufen versehen, um sie zu halten oder zu befestigen.

„Der Vorteil der Fitnessbänder ist, dass man bei jeder Bewegung mehrdimensional trainiert“, sagt der Fachmann. Denn in jede Bewegungsrichtung muss gegen die Spannung des Gummis gearbeitet und die Körperspannung stark gehalten werden. „So werden auch die tiefliegenden und untergeordneten Muskeln des Körpers trainiert, die bei einem konventionellen Training mit Gewichten oftmals nicht erreicht werden“, sagt Wilstermann.

Sein Tipp: Anfänger oder Wiedereinsteiger sollten erstmal mit einem einfachen Band trainieren und dann langsam die Intensitäten austesten. „Wichtig ist, dass der komplette Bewegungsradius der Übung gut ausgeführt werden kann und man auch den Rückweg noch geführt und kontrolliert schafft.“ Mehr Infos im Internet bei Juwi-Sports.

Das Training

Training mit Fitnessband: Julian Wilstermann zeigt Bizeps-Curls. Quelle: Florian Petrow

Als Trainingsplan empfiehlt Julian Wilstermann eine Belastungszeit von 45 Sekunden. Die Pause zwischen den Übungen sollte 15 Sekunden dauern. Sollte die Belastungszeit zu hoch sein, kann zunächst mit 30 Sekunden pro Übung gestartet werden. Fortgeschrittene können zwei Runden absolvieren.

Bizeps-Curls

Training mit Fitnessband: Julian Wilstermann zeigt Bizeps-Curls. Quelle: Florian Petrow

Das Gummi wird um einen Fuß gelegt und mit der entgegengesetzten Hand gegriffen. Der Körper bleibt in der gesamten Zeit stabil, der Unterarm der nicht arbeitenden Seite wird als Unterstützung auf dem Oberschenkel abgelegt. Der arbeitende Arm ist lang ausgestreckt. Über die Ellenbeuge wird der Unterarm Richtung Oberkörper geführt. Wichtig ist, dass sich nur der Unterarm bewegt, der Oberarm wie auch der Oberkörper bleiben ruhig und stabil. Führen Sie bei dieser Übung zwei Durchgänge aus. Stärkt die Vorderseite der Arme.

Squat Jump

Quelle: Florian Petrow

Legen Sie das Loopband um die Fußgelenke. Stellen Sie sich in hüftbreitem Stand auf. Die Beine werden gleichzeitig geöffnet und das Gesäß nach hinten und unten geführt. Sollte diese Bewegung zu schwer sein, können die Beine im Wechsel nach außen geführt werden. Eine Grundspannung bleibt immer auf dem Band. Stärkt Gesäß, Beine und Körpermitte.

Butterfly

Quelle: Florian Petrow

Stellen Sie sich rückseitig zum Gummi und fassen Sie beide Enden auf gleicher Länge. Die Arme gestreckt halten und auf Schulterhöhe nach vorne führen. Dabei den Brustkorb aktiv anspannen. Der Oberkörper bleibt aufrecht und wird nicht nach vorne gebeugt. Stärkt Brust und vorderen Schultergürtel.

Plank Leg open

10.3.2021 , Theraband Training , Foto: Florian Petrow Thera-Band Quelle: Florian Petrow

Das Gummi bleibt an den Fußgelenken. Die Unterarme werden auf dem Boden aufgelegt und die Körpermitte angespannt. Die Beine sind durchgestreckt, die Knie heben vom Boden ab. Beide Beine werden gleichzeitig im Sprung geöffnet und geschlossen. Sollte diese Bewegung zu schwer sein, können die Beine im Wechsel nach außen gestellt werden. Eine Grundspannung bleibt immer auf dem Band. Was wird trainiert: Beine und Körpermitte.

Row oder Plank Row

Quelle: Florian Petrow

Die Übung wird knieend durchgeführt. Das Gummi wird um einen Fuß gelegt und mit der entgegengesetzten Hand gegriffen. Führen Sie den Ellenbogen dicht am Körper vorbei, halten Sie kurz an der höchsten Position die Spannung und bringen Sie den Arm wieder in die Ausgangsposition. Der Oberkörper bleibt während der Übung fest und bewegt sich nicht, zur Hilfe wird der andere Unterarm auf dem Oberschenkel abgelegt. Wechseln Sie in einem zweiten Durchgang die Seite.

Quelle: Florian Petrow

Für Fortgeschrittene eignet sich die Plank Row: Das Gummi wird um eine Hand gelegt und mit der entgegengesetzten Hand gegriffen. Stellen Sie die Hände und Fußspitzen fest auf den Boden. Der Körper bleibt bei der gesamten Übung gerade, stabil und bewegt sich nicht. Führen Sie nun den Ellenbogen dicht am Körper vorbei, halten Sie kurz an der höchsten Position die Spannung und bringen Sie den Arm wieder zurück in die Ausgangsposition. Die Hand kann hier nach jeder Wiederholung kurz abgelegt werden. Kräftigt den Rücken, Core, Arme. Die Plank Row kräftigt besonders die Bauchmuskeln.

Reverse Fly

Quelle: Florian Petrow

Das Gummi wird etwa auf Schulterhöhe an einem Gegenstand festgebunden. Die Enden des Bandes festhalten und mit aufrechtem Körper und Blickrichtung zum Gummi hinstellen. Führen Sie die Arme gestreckt auf Schulterhöhe nach hinten, die Schulterblätter werden zusammengedrückt. Kurz halten und langsam zurück zur Ausgangsposition führen. Gut für den hinteren Schultergürtel, Arme und Rücken.

Bicycle Crunch

Quelle: Florian Petrow

Legen Sie sich auf den Rücken, der Loop ist um beide Füße gebunden. Die Beine sind auf 90 Grad angewinkelt und die Schulterblätter angehoben. Heben Sie Ihren Oberkörper über die Spannung im Bauch an – ziehen Sie nicht mit den Händen am Kopf. Strecken Sie ein Bein lang aus und führen Sie Ihren Ellenbogen diagonal zu dem angewinkelten Knie. Wechseln Sie die Seite fließend. Gut für gerade und schräge Bauchmuskeln.

Superman

Quelle: Florian Petrow

Legen Sie sich auf den Bauch und fassen Sie das Band mit beiden Händen und gestrecken Armen. Heben Sie Oberkörper und Beine an und ziehen Sie die Ellenbogen nach hinten. Dabei wird das Gummi angespannt und die Schulterblätter zusammengedrückt.Halten Sie die Endposition kurz und kommen Sie in die Ausgangslage zurück. Fordert die Rückenmuskulatur.

Schulterdrücken

Quelle: Florian Petrow

Knien Sie sich mittig auf das Band, greifen Sie mit den Händen die Enden und ziehen es hinter die Arme. Aus der angewinkelten Position drücken Sie nun die Arme gerade hoch. Kommen Sie langsam in die angewinkelte Position zurück. Der Körper bleibt fest und bewegt sich nicht. Kräftigt Schultern, Arme und Körpermitte.

Trizeps Strecken

Quelle: Florian Petrow

Knien Sie sich aufrecht hin und spannen Sie den Körper an. Das Gummi wird mit einer Hand fest hinter dem unteren Rücken gehalten. Mit der arbeitenden Seite greifen Sie das Gummi von oben und strecken den Arm lang nach oben aus und lassen ihn wieder sinken. Führen Sie zwei Durchgänge aus. Kräftigt die Rückseite der Arme.

Julian Wilstermann ist als Personal-Trainer und Fitness-Ausbilder international tätig. Neben seiner Arbeit mit Kunden entwickelt er neue Trainingsformen, unter anderem das „Intense“-Training, ein variables EMS-Training ohne Verkabelung.

Von Maike Jacobs