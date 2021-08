Hannover

Fünf oder sechs Jahre war er nicht mehr in der Stadt. „Ich hatte während meines Studiums eine super Zeit in Hannover“, sagt Finn-Ole Heinrich (39), „ich freue mich auf den Besuch, auch, wenn er nur einen Tag dauert.“ Am 30. August ist der Schriftsteller und Filmemacher im Kino am Raschplatz zu Gast. Dort läuft um 20.30 Uhr die Verfilmung seines Romans „Räuberhände“ (offizieller Kinostart am 2. September), Heinrich und die Produzentin Gabriele Simon haben das Drehbuch geschrieben.

„Kurze Begrüßung vor dem Film und danach kann – wer mag – zum Filmgespräch bleiben und mich mit Fragen löchern“, erzählt er der NP, die ihn auf dem Weg nach München im Zug erreicht. Neun Städte in zwölf Tagen im ganzen Land besucht der Schriftsteller derzeit, um den Film zu promoten. Er basiert auf dem ersten Roman von Finn-Ole Heinrich, der „Räuberhände“ als Film-Student in Hannover schrieb.

Dicke Freunde: Janik (Emil von Schönfels, links) und Samuel (Mekyas Mulugeta) reisen in „Räuberhände“ nach Istanbul. Quelle: Salzgeber

„Ich hatte vorher Zivildienst in Hamburg gemacht und mit meinen beiden besten Freunden in einer WG gelebt“, erinnert er sich an das Jahr 2003 zurück. „In Hannover war ich zum ersten Mal von den beiden getrennt und habe viel und intensiv über Freundschaft nachgedacht. Was macht Freundschaft aus? Was kann sie gefährden?“

Es geht um Freundschaft und Identität

So entstand der Plot für „Räuberhände“, der Geschichte von Janik und Samuel. Die besten Kumpels wollen nach dem Abitur gemeinsam nach Istanbul reisen, als ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Zudem ist Samuel, der seinen türkischen Vater nicht kennt, auf der Suche nach seinen Wurzeln. „Freundschaft und Identität sind die großen Themen der Geschichte“, sagt Finn-Ole Heinrich, der zur Zeit des Schreibens nur wenig älter war als seine beiden Hauptdarsteller.

Nur ein halbes Jahr brauchte er für seinen ersten Roman. Schon bald wurde der zur Schullektüre, Finn-Ole Heinrich besuchte viele Oberstufen, las aus „Räuberhände“ vor, diskutierte mit Schülerinnen und Schülern. „Viele finden leicht Zugang zu dem Stoff“, hat er beobachtet, „es geht um Themen, die ihnen nahe sind.“ Und auch den Lehrkräften gefällt das Buch. „Es hat eine Tiefe, bietet aber auch Leerstellen, die man interpretieren kann.“

Interessierte Kinder: Zur Leseclub-Eröffnung liest Autor Finn-Ole Heinrich vor einigen Jahren auch in Hannover aus seinen Büchern vor. Quelle: Katja Eggers

Wenn das eigene Buch zum Unterrichtsstoff wird, sei das einerseits „eine große Ehre und Chance“, sagt der Autor. Aber es berge auch eine Gefahr. „Es kann zerlesen werden“, formuliert der 39-Jährige das Phänomen, das er als Schüler selbst erlebte. „ICh weiß noch, wie wir einmal eine Doppelstunde lang einen einzelnen Satz in ,Homo Faber’ auseinandergenommen haben. Ich mochte Frisch schon damals, aber dieses Vorgehen hat mir den Text verleidet“, sagt er mit einem Lachen. „Literatur ist nicht Material für die Literaturwissenschaft. Der Eindruck kann im Unterricht aber leider manchmal entstehen.“

Putsch in der Türkei verzögerte Dreharbeiten

2014 kam die Anfrage der Produzentin Gabriele Simon, die „Räuberhände“ verfilmen wollte. Sie hatte den Roman von ihrem Buchhändler empfohlen bekommen, „und sie hat beim Lesen sofort einen Film vor Augen gehabt.“ Es sollte dauern, bis diese Vision Wahrheit wurde. Die Suche nach dem Regisseur und nach den Darstellern zog sich hin, das Drehbuch musste geschrieben werden, der Putsch in der Türkei 2016 verhinderte die Dreharbeiten in Istanbul. Und schließlich legte Corona die Branche lahm.

Umso zufriedener ist Finn-Ole Heinrich heute mit dem Ergebnis. Der Film habe sich von dem Buch emanzipiert, findet der Schriftsteller, der 2012 für sein Buch „Frerk, du Zwerg!“ den Deutschen Jugendliteraturpreis bekam. „Es ist wichtig für eine gelungene Verfilmung, dass der Film nicht einfach das Buch nacherzählt.“

Er lobt die „kraftvolle Dynamik“, die Regie von İlker Çatak (37) und vor allem die Hauptdarsteller. „Emil von Schönfels und Mekyas Mulugeta sind noch sehr unbekannt, aber da ist eine irre Magie zwischen den beiden“, sagt Heinrich und erinnert sich an einen Satz von seinem Professor Uwe Schrader (67) in Hannover: „Er hat immer gesagt, 90 Prozent der Regiearbeit ist die Besetzung.“

Zeit für Experimente: Bei der Abiturfeier hat Samuel Pille dabei. Quelle: Salzgeber

In der Stadt seines Studiums freut er sich, alte Freunde zu treffen. „Die sehen sich abends den Film an und ich trinke vielleicht nebenan ein Bier“, sagt er und lacht. „Ich habe ihn jetzt schon oft genug gesehen.“ An Hannover mag er vor allem die Nordstadt, wo er wohnte, und Linden, wo seine damalige Freundin lebte. „Aber auch das Expo-Gelände hat einen morbiden Charme.“ Sein Lieblingsclub ist das Lindener „Feinkost Lampe“. „Im Lockdown habe ich in einer Kolumne für ,Merian’ eine Art Liebesbrief an die Lampe geschrieben, für mich einer der besten Läden Deutschlands.“

Finn-Ole Heinrich könnte sich problemlos vorstellen, wieder in Hannover zu leben. „Da gibt es eine tiefe Verbundenheit. Das Studium war eine ganz besondere Zeit“, sagt der Vater eines dreijährigen Sohnes. Hätte er bei seinem Besuch mehr Zeit, würde er nochmal rausfahren zum Expo-Gelände oder von der Musikhochschule aus durch die Eilenriede spazieren. „Wenn ich an Hannover denke, springt in mir was an. Dann wird es mir warm ums Herz.“

