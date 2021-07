Hannover

Wer die Ferien zu Hause verbringt, kann viele tolle Aktionen und Ausflüge in und um Hannover planen – und das Portemonnaie daheim lassen. Von Heimatgeschichte über Stadtrundgänge bis zur Lastenradtour: Wir präsentieren Vergnügen zum Nulltarif!

Sport im Park

Am Alten Rathaus: Hier laufen Hula-Hoop-Kurse. Quelle: Christian Behrens

Kung-Fu für Kinder, Tai Chi am Morgen, Tisch- oder Beach-Tennis, Tanzkurse, Kickboxen, Laufen für Einsteiger, Yoga, Schach, Basketball, Gymnastik und mehr – all das kann man bei der Initiative „Sport im Park“ machen. Die Kurse sind kostenlos und finden Open Air an den verschiedensten Orten der Stadt statt.

„Ganz Hannover ist noch bis Sonntag, 12. September, ein Sportraum für alle“, freut sich Pashk Ceta vom Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement der Stadt Hannover. Mehr als 1000 Sportstunden bieten verschiedene Trainer und Vereine an. Trainiert wird auf Sportplätzen, Spielplätzen, Wiesen, in Parks, in der Eilenriede, am Maschsee, im Maschpark, in der Altstadt an der Marktkirche, an der Markuskirche, auf Calisthenics Parks – je nachdem, wo und wie man die Sportart ausüben kann.

„Coronabedingt muss man sich dieses Jahr im Vorfeld zu den Kursstunden über unsere Website anmelden“, sagt Pashk Ceta, „es gibt auch noch viele freie Plätze“. Man muss sich auch nicht für einen ganzen Kurs verpflichten, sondern kann eine Stunde buchen und dann weiterschauen.

Kostenlos Kunst betrachten

Kultur ohne Kosten: Viele Museen nehmen freitags keinen Eintritt, manche Häuser generell nicht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Besuch im Museum lohnt sich immer – und manchmal kommt man sogar kostenlos herein. Im Sprengelmuseum ist Freitag Gratis-Tag. Das Niedersächsischen Landesmuseum bietet kostenlosen Eintritt freitags, 14 bis 18 Uhr – nur für die Sonderausstellungen wird Eintritt verlangt. Das Museum August Kestner nimmt freitags keinen Eintritt. Auch die Kestner Gesellschaft hat Freitag den freien Besuchertag.

Folgende Museen nehmen keinen Eintritt, gegebenenfalls muss man sich coronabedingt anmelden: Blindenmuseum (Bleekstraße 22, Telefon 0511/ 52470), Designmuseum (Braunschweiger Platz 2, Telefon 0511/280760), Nordhannoversches Bauernhaus Museum, Am Ortfelde 40, Isernhagen (Telefon 0152/ 4730920), Veterinärmedizin­ische Museum, Bischofsholer Damm 15 (Telefon 0511/ 8567503).

Wilde Tiere beobachten

Im Erholungswald: Im Tiergarten kann man Hirsche und Rehe beobachten. Quelle: Körner

112 Hektar ist der Tiergarten in Kirchrode groß, sein Wildbestand lockt zu jeder Jahreszeit zahlreiche Besucher an. Dort kann man gemütlich zwischen den markanten alten Bäumen spazieren gehen und das Wild beobachten.

Zu verdanken haben wie den Tiergarten, der zu den ältesten Waldgehegen Deutschlands zählt, Herzog Johann Friedrich, der ihn 1678/79 für die Hofjagd anlegen ließ. 120 Stück Damwild wurden seinerzeit ausgesetzt.

Bis heute ist der Damwild-Bestand im Tiergarten konstant geblieben. Außerdem gibt es Wildschweine und Rehe. Wer seinen Blick auch mal in die Baumwipfel richtet, wird viele Vogelarten und seltene Fledermäuse entdecken können.

Der Tiergarten ist täglich ab sieben Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Der Eintritt ist frei. Zum Download gibt es eine 16-seitige Broschüre der Stadt Hannover.

Auf dem Bauernhof helfen

Toll für Stadtkinder: ein Tag auf dem Stadtteilbauernhof im Sahlkamp. Quelle: Samantha Franson

Ein schönes Angebot für Stadtkinder: Der Stadtteilbauernhof (Rumpelstilzchenweg 5, Telefon 0511/ 6044703) lädt Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14.30 bis 18 Uhr zur „Offenen Tür“ ein. Kinder und Jugendliche von sechs Jahren bis 17 Jahren erleben dann den Bauernhof mit all seinen Aufgaben und Arbeiten.

Sie können mithelfen, die Tiere zu füttern und die Ställe zu misten, Reitzeug zu pflegen, Tiere zu bürsten oder zum Weiden zu führen, im Garten zu arbeiten, kochen, Käse zu machen, Zäune- oder Hütten zu bauen, Naturprodukte zu verarbeiten, Wolle zu färben, Brot zu backen, Esel oder Pony zu reiten oder zu voltigieren und vieles mehr.

Dieses vielfältige Angebot ist kostenlos, allerdings ist eine vorherige Anmeldung unbedingt nötig, da die Besucherzahlen jetzt in der Coronazeit begrenzt sind. Alle Infos finden Sie hier.

Heimatgeschichte erleben

In Helstorf: So funktioniert Schmiedearbeit. Quelle: Archiv

Einen Ausflug in die Region mit einem Ziel zu verbinden, ist immer schön. In vielen Orten gibt es liebevoll geführte Museen, die sich mit der Heimatgeschichte oder einem anderen speziellen Thema beschäftigen. Diese Museen nehmen keinen Eintritt, haben aber nicht immer geöffnet – man sollte sich also vorher erkundigen.

In Springe (Hinter der Burg 1) liegt das Fußballmuseum (Telefon 05041/5560) mit vielen Fanartikeln, Trikots, Berichten und anderen Dokumenten.

In Helstorf (Walsroder Straße 16) widmet sich das Heimatmuseum (Telefon 05072/1575) dem Schmiedehandwerk. Die Dorfschmiede, die in ihrer Bauweise einzigartig im gesamten Neustädter Land ist und noch bis in die 1960er Jahre betrieben wurde, ist dafür als Museum restauriert worden.

Das Heimatmuseum Seelze (Hannoversche Straße 15, 05137/9808851) befindet sich in einem wunderschönen historischen Fachwerkhaus und zeigt unter anderem eine alte Schusterstube, eine Schulstube und die „gute Stube“.

Bewegung im Grünen

In der Eilenriede: ein Mountainbiker auf dem Rundkurs im Stadtwald. Quelle: Julian Stratenschulte

Outdoor-Sport zu treiben, ist an vielen besonderen Orten der Stadt möglich.

In Hannover gibt es viele Fitnessparcours mit Multifunktionsgeräten, die die Beweglichkeit, Geschicklichkeit und die Kräftigung der Muskulatur fördern sollen. Welche Geräte wo stehen, ist hier aufgelistet.

An Calisthenic-Parks sieht man Sportler und viele Jugendliche das ganze Jahr über trainieren. Sehr beliebt sind die Anlagen am Bundesleistungszentrum am Maschsee, in Kleefeld, (Kleestraße 12a) und in Misburg (Wilhelm-Tell-Straße 64).

Disc-Golfer können ihrem Hobby kostenlos auf dem schönen Discgolf-Parkour im Roderbruch, (Roderbruchstraße 50) und im Grünzug Vahrenheide (Dresdener Straße) nachgehen.

In der Eilenriede bei Waldhausen gibt es einen Mountainbike-Parcours mit vielen Schanzen, Hügeln und Kurven.

Entlang von Hannover Fäden

Am Ballhofplatz: Frische Farbe für den Roten Faden. Quelle: Katrin Kutter

Lust, die Stadt näher zu erkunden? Der 4,2 Kilometer lange Rote Faden in Hannover führt an den 36 wichtigsten Sehenswürdigkeiten zur Architektur und Geschichte Hannovers entlang. Wem die Broschüre

oder die Roter-Faden-App für drei beziehungsweise einem Euro zu teuer ist, der findet auf Wikipedia eine Liste mit den Stationen des Fadens samt Erklärungen.

In der Calenberger Neustadt gibt es den Blauen Faden – eigentlich als Verlängerung des roten Fadens gedacht. Hier gibt es mehr Informationen.

650 Jahre ist die Eilenriede alt. Im Grünen Faden werden die wichtigsten Daten des Stadtwaldes entlang des Walter-Meyer-Wegs im Stadtteil Kleefeld, erklärt. An den einzelnen Stationen gibt es Schautafeln, die die Geschichte erläutern. Mehr Informationen zum Grünen Faden und der Geschichte der Eilenriede finden Sie hier.

Noch mehr Gratis-Tipps

Dem Wald zuhören: Der Hörspaziergang „Eilenriede im Ohr“ führt über 80 Minuten durch den größten Stadtpark Europas. Quelle: Samantha Franson

Einfach hinhören: Der Hörspaziergang „Eilenriede im Ohr“ führt durch den Stadtwald. Audioguide mit Kopfhörer gibt es im Stadtteilzentrum im Lister Turm (Walderseestraße 100) – man muss nur einen Pfand von 20 Euro hinterlegen. Infos zum Wald-Rundgang und vielen weiteren Touren finden Sie hier.

Kostenlos lesen: In ganz Hannover sind Bücherschränke verteilt (hier geht es zum Download der Liste). Findet man ein interessantes Buch, darf man es mitnehmen – und gerne ein ausgelesenes hineinstellen.

Geo-Caching-Touren der Region: Über Geo-Caching lernt man Stadt und Region ganz neu kennen. Zum Leibnizjahr wurde sogar dem Universalgelehrten eine eigene Tour gewidmet. Und so funktioniert die Geocaching-Liebestour durch Hannover!

Nachfüllen statt kaufen: Refill-Hannover ist ein Projekt, bei dem man in teilnehmenden Läden und Orten Trinkwasser kostenlos auffüllen kann. So soll dazu beigetragen werden, dass weniger Plastikflaschen nach einmaligem Gebrauch im Müll oder im Straßenraum landen. Auffüllstationen gibt es hier.

Stadtgeschichte: Vier 3-D-Modelle im Neuen Rathaus zeigen die Entwicklung der Stadt von 1150 bis heute. Das Rathaus ist täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Ein Mund-Nasenschutz ist im Gebäude erforderlich, Abstand ist einzuhalten.

Radeln mit Hannah: Hannah ist eine Initiative vom ADFC und Velogold. Sie ermöglicht die kostenfreie Ausleihe von Lastenfahrrädern an wechselnden Orten in der Stadt und Region. Registrierung und Anmeldung unter

Kostenlos Schnupperrollen: Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können an bestimmten Tagen mit Voranmeldung kostenlos und unter Anleitung Skateboard und BMX fahren – und zwar im Gleis D (Hüttenstraße 22B). Termine unter:

Von Maike Jacobs