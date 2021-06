Feriencard startet in Hannover: Hier haben Kinder in den Sommerferien Spaß

Hannover

Raus in die Natur heißt es dieses Jahr bei der Feriencard der Stadt Hannover. Von BMX-Fahren mit dem Deisterfreunde-Verein über Detektiv spielen in den Herrenhäuser Gärten bis hin zum Ausflug auf den Alpakahof ist für viele Geschmäcker etwas dabei. Kinder können den 650. Geburtstag der Eilenriede feiern, einen Eselführerschein absolvieren oder mit einem Gesundheitspädagogen in die Wildnis ziehen. Wer sich gerne austoben möchte, kann im „Gleis D“ Skateboardtricks lernen oder mit dem Gokart um den Maschsee brausen. Tolle Ausflüge und spannende Aktionen bietet auch die Naturfreundejugend Hannover über die Feriencard. Das Highlight ist ein Besuch im Serengeti Park.

Ebenso gibt es wieder die beliebte Sommerferienwoche im Haus der Jugend (Maschstraße 22 bis 24) mit Theater, Zirkus, Kochen, Musik, Tanz und mehr von Montag, 2. August, bis Freitag, 6. August. Ebenfalls buchbar: Das Nordstädter Ferienspektakel im Jugendtreff (Weidendamm 61a) geht von Montag, 2. August, bis Freitag, 6. August, jeweils von neun bis 16 Uhr.

Das genaue Programm gibt es ab Montag, 14. Juni . Dann kann auch jedes Kind bis 12. Juli seine Wunschliste online abgeben. Anschließend werden die Plätze ausgelost, und alle Mädchen und Jungen erhalten die entsprechenden Teilnahmebestätigungen. Ab 19. Juli können dann noch freie Plätze online gebucht werden. Feriencard-Verkaufsstellen sind unter anderem alle Stadtteilbibliotheken, das Üstra-Kundenzentrum, viele Kulturtreffs und Freizeitheime.

Mehr Infos unter www.die-feriencard-hannover.de.

Auf Torejagd gehen

Endlich wieder richtig Fußballspielen – darauf haben viele Jungen und Mädchen im Lockdown hingefiebert. In den Sommerferien können sie in der Hannover 96-Fußballschule „Talents + Friends“ gemeinsam kicken. Die jeweils einwöchigen Sommerferiencamps in der Hannover-96-Akademie (Clausewitzstraße 4) starten am Montag, 26. Juli, und setzen sich dann fort bis zur letzten ganzen Ferienwoche von Montag, 23. August, bis Freitag, 27. August. Nachwuchstorwarte können sich für ein spezielles Training anmelden. Betreut werden die Kinder täglich von neun bis 16 Uhr, für 249,96 Euro gibt es neben den Trainerstunden die Ausrüstung, einen 96-Turnbeutel, Mittagessen, Getränke und vieles mehr.

Plätze frei sind auch noch bei den fünftägigen Urlaubs-camps auf Borkum und Neuharlingersiel. Die sind ideal, wenn die Familie dort Urlaub macht und das Kind nicht auf Fußball verzichten will (Kosten: 149,96 Euro).

Infos und Anmeldung:fussballschule.hannover96.de

Hier wird Musik gemacht

Für Kinder, die Musik lieben, hat die Feriencard verschiedene Angebote: So können sie beim Schlagzeug-Workshop erste Techniken lernen. Die zweitägigen Kurse in der Hildesheimer Straße 410 starten in der letzten Juli-Woche und kosten mit Feriencard 35 Euro.

Eine Choreographie entwickeln und ein Tanzvideo drehen – das können Kinder im Kulturtreff Vahrenheide (Wartburgstraße 10) in einem dreitägigen Kurs von Dienstag, 10., bis Donnerstag, 12. August. Kosten mit Feriencard: sechs Euro.

Wie ein Popstar im Studio singen können Kinder im AirMan-Studio (Fössestraße 97A). Der Besuch kostet mit Feriencard vier Euro und ist täglich von Montag, 9. August, bis Samstag, 21. August nach Anmeldung möglich. Mehr Infos unter www.die-feriencard-hannover.de.

Sport und Abenteuer beim TKH

Sport, Spaß, Abenteuer – das bieten die Camps vom Turn-Klubb Hannover (TKH) in verschiedenen Stadtteilen wie Kirchrode, Südstadt, Döhren und List an. Dabei gibt es spezielle Feriencamps, die sich einer Sportart wie Basketball, Cheerleading oder Ballsport widmen. Aber auch allgemeinere Abenteuer- und Erlebnisaktionen. Allen gemeinsam ist: Die Kinder haben viel Bewegung und wachsen in der Zeit zu einer tollen Gemeinschaft zusammen.

Die Camps für Kinder von sechs bis zwölf Jahren starten um neun Uhr, ab acht Uhr gibt es auch einen Frühdienst. Um 16 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden.

Die Preise für eine Woche liegen zwischen 75 und 175 Euro, Verpflegung und Ausflüge sind inbegriffen.

Für ältere Kinder bietet der TKH etwas ganz Besonderes: Die Neun- bis 14-Jährigen können von Sonntag, 8. bis Mittwoch, 18. August, mit dem TKH nach Langeoog fahren. Die zehn Tage kosten 419 Euro. Mehr Infos zu den einzelnen Camps und Anmeldungen unter www.turn-klubb.de/kids-klubb/ferienbetreuung.

Team und Stärken fördern

Zwei besondere Ferienwochen bietet der Postsportverein Bult (PSH, Bischofsholer Damm 121) an: In der ersten Woche von Montag, 26. Juli , bis Freitag, 30. Juli, können sich die Kinder im Sportcamp austoben: Sie spielen Tennis, aber auch Basketball und Fußball, dazu gibt es Boxen und Tanzen für die Koordination. Außerdem lernen sie viel über ihre Ernährung.

In der zweiten Woche von Montag, 23. August, bis Freitag, 27. August, gibt es das Stärkencamp: „Werde Dein Superheld der Woche“ heißt der Slogan dafür. In den fünf Tagen wird Sport mit und ohne Ball betrieben, es gibt Yoga, Lifekinetik und Brainsport – die Kinder lernen zu lernen und erfahren spielerisch, wie wichtig ein guter Teamgeist ist. Insgesamt liegt der Fokus des Camps darauf, den Kindern ihre Stärken bewusst zu machen und diese weiter zu fördern.

Das Sportcamp ist für Kinder zwischen sechs und 18 Jahren und kostet 225 Euro. Das Stärkencamp für Kinder zwischen acht und 14 Jahren kostet 180 Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter www.psh-bult.de/feriencamps.html.

Kendama-Workshop

Kendama ist der Geschicklichkeits-Trend aus Japan. Ziel des Spiels ist es, die Kugel an der Schnur aus der hängenden Position nach oben zu ziehen und auf einem der drei Teller oder auf der Spitze zu fangen. Klingt banal – ist es aber nicht! Wer in den Ferien seine Kendama-Fähigkeiten ausbauen möchte, kann dies mit der Feriencard tun. Am 11., 18., und 25. August (jeweils ein Mittwoch), sowie am 13., 20. und 27. August (jeweils ein Freitag) werden Workshops von 15 bis 18 Uhr angeboten. Treffpunkt ist der Skateplatz am Klaus-Müller-Kilianweg in der Nordstadt.

Der Feriencard- Kurs ist kostenlos, Infos und Anmeldung unter www.die-feriencard-hannover.de.

Ausflüge beim RSV

Ein Geheimtipp sind die Ferienwochen des Rasensportvereins (RSV). Täglich von neun bis 16 Uhr ist volles Programm, so sind die Kinder als Klimaforscher unterwegs und lernen viel über alternative Energien, sie machen Geocaching, fahren in die Lernwerkstatt in die Nordheide, besuchen Wernigerode im Harz, sind auf Till Eulenspiegels Spuren in Schöppenstedt oder mit einem Ranger in der Lüneburger Heide. Es gibt Zeit für Spiele, Kanufahrten, schwimmen, grillen und mehr. Die Wochencamps sind von Montag, 26., bis Freitag, 30.Juli, Montag, 2., bis Freitag, 6. August. und Montag 9., bis Freitag, 13.August.

Eine Woche kostet 100 Euro, das genaue Programm und Anmeldungen gibt es ab dem Wochenende unter: www.rsv-hannover.de.

Mit Spaß Fremdsprache üben

Ganz viel Spaß haben und nebenbei auch noch seine Sprachkenntnisse verbessern – das können Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bei den Yoyo-Feriencamps.

Denn bei diesem Anbieter finden die Unternehmungen alle auf Englisch, Spanisch oder Französisch statt – seien es Graffiti-Workshops, FunDay Camps, Tanz-Camps und mehr. Hier wird also nicht die Sprache gepaukt, sondern intuitiv durchs Sprechen geübt. Die einwöchigen Camps sind von neun bis 17 Uhr und finden in den Freizeitheimen Krokus, Lister Turm und Vahrenwald statt. Kosten: 268 oder 278 Euro. Tipp: Sollten die Kurse derzeit ausgebucht sein, auf die Warteliste setzen – bei niedrigen Inzidenzen werden vermutlich mehr Kinder teilnehmen können.

Alle Infos und Buchung:www.yoyocamps.de

Golfabzeichen und Platzreife

In den Sommerferien spielerisch das Golfen lernen oder das Spiel verbessern – das können Mädchen und Jungen zwischen sechs und 18 Jahren im Golfclub Gleidingen in den Wochencamps. So lernen und üben sie Grundschläge im langen und kurzen Spiel (Putten, Chippen, Pitchen und Bunker) und erhalten ein koordinatives und konditionelles Training. Zum Abschluss machen sie das Kindergolfabzeichen oder sogar die Platzreife. Fortgeschrittene lernen Taktik und Spiel auch für Turniere. Zum Schluss gibt es für alle ein Abschlussturnier beziehungsweise die Prüfungen zu den Abzeichen mit Siegerehrung.

Das erste Wochen-Camp beginnt am Montag, 26. Juli. Weitere Starttermine sind Montag, 9. August, und Montag, 23. August. Betreut sind die Kinder werktags jeweils von 9.30 Uhr bis 16 Uhr.

Anmeldungen sind noch bis Montag, 19. Juli möglich. Golfclub-Mitglieder zahlen 249 Euro für eine Woche, Gäste 299 Euro. Mehr Infos unter golf51.de.

