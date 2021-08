Hannover

Lorenzo Pignataro (32) ist ein wandelndes Statement. Er tanzt auf 15 Zentimeter hohen Absätzen, er setzt sich für die Rechte von Schwulen und der LGBTQ-Gemeinde ein. Gerade hat er einen Werbespot für Penny choreografiert, darin tanzt er mit Dragqueen Olivia Jones (51) und homosexuellen Tänzern. „Und das im deutschen Fernsehen, das ist ein Meilenstein“, freut sich der Hannoveraner. Am Sonnabend setzt er ein weiteres Statement in seiner Heimatstadt, „in einer Dimension, die es hier so noch nicht gegeben hat.“

Denn um 20 Uhr veranstaltet er sein erstes Tanztheater im Tango-Milieu auf dem Faust-Gelände. Rund 45 Künstler aus unterschiedlichsten Stilrichtungen und Kulturen, darunter Tänzer, Sänger und Musiker, bringt er zusammen. „Das sieht man sonst nicht auf einer Bühne.“ Drag-Queen Avery (21) macht Deutsch-Rap, der Berliner nicht-binäre Künstler Darvish (25) zeigt Bauchtanz, Nikola Franczuk (21) und Nikola Jarosz (19) aus der Vorband von Culcha Candela tanzen Hip-Hop, zwei Flüchtlinge von der Elfenbeinküste führen Afro-Dance auf. „Ich versuche, sie zu integrieren. Vielleicht erhöht das die Chance, dass sie nicht abgeschoben werden.“

Tanzen verbindet Kulturen wie kein anderes Element, das weiß Pignataro. „Das Geschlecht ist egal, die Herkunft, der soziale Status auch. Tanzen ist so wichtig.“ Deshalb ist sein Traum, eines Tages mit Hilfe einer Förderung einen gemeinnützigen Verein gründen zu können, „um Tanzunterricht für jede Person möglich zu machen.“

Die Show hat er aus eigener Tasche finanziert. „Ich bin halt verrückt. Wenn ich eine Vision habe, dann mache ich es einfach, auch wenn es mich Geld kostet. Irgendwann brauche ich aber dann doch welches“, ergänzt er und lacht. Die Eintrittsgelder für das Tanztheater basieren auf Spendenbasis, feste Preise gibt es nicht. Die 90 Karten sind bereits verkauft. Für Leute, die doch nicht kommen, könnten Sonnabend um 19 Uhr spontan Plätze an der Abendkasse frei werden.

Im Penny-Werbespot: Lorenzo Pignataro rechts neben Olivia Jones. Quelle: Penny/Paul Huette

„Mir war es wichtig, den Tänzern wieder eine Bühne zu geben. Wir sind es leid, für Instagram und Tik Tok zu tanzen, wir brauchen wieder ein Publikum.“ Deshalb hat Pignataro das Event in einer Hauruck-Aktion für den Sommer geplant, im Herbst oder Winter wäre es wegen einer möglichen Corona-Absage zu riskant geworden. „Dafür steckt da zu viel Arbeit drin.“

Am Sonntag haben die Tänzer noch zehn Stunden geprobt. Davor musste Pignataro eine Location finden – die Bühnenshow steigt im Tango Milieu –, Corona-Bestimmungen mit der Stadt abklären, Künstler koordinieren. Jetzt ist alles bereit.

Bald sind wieder Kurse bei Pignataro möglich

Es soll der Startschuss für ein Comeback nach der Pandemie sein. „Es reicht nicht, einfach wieder mit Tanzkursen zu starten, als sei nichts passiert. Die Menschen sind so motiviert!“ Am Sonntag gibt Pignataro wieder seinen ersten Tanz-Workshop, im September starten die regulären Tanzkurse, alles buchbar auf eventbrite.de unter dem Suchbegriff „Start2Dance“, das ist Pignataros Tanzinitative.

Von Josina Kelz