*10. Oktober 1988 in Neustadt am Rübenberge. Nach dem Schulabschluss in Hannover-Anderten absolviert Ann-Kathrin Hellge eine Ausbildung zur Kosmetikerin am Cosmetic College Hannover. Danach zieht sie nach Hamburg und studiert Betriebswirtschaftslehre. 2012 macht sich die Hannoveranerin dort als Wedding-Plannerin selbstständig und richtet in ihrem Laden am Neuen Wall eine Beauty-Lounge für Bräute ein. 2017 zieht sie für die Liebe nach Stuttgart und arbeitet bei Louis Vuitton. 2019 heiratet sie den Unternehmer Michael Hellge (35). Die 32-Jährige hat einen Sohn und lebt mit der Familie wieder in der Region Hannover.