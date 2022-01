Hannover

Angesichts der stetig steigenden Inzidenzen in Niedersachsen und der Dominanz der Omikron-Variante, verlängert das Kultusministerium seine Teststrategie in den Schulen. Auch nach den Halbjahresferien müssen Schülerinnen und Schüler sich täglich auf eine Covid-19-Infektion testen – das soll zukünftig auch für geimpfte Schüler gelten, sofern sie nicht geboostert sind. Auch in den Kitas soll spätestens ab Mitte Februar eine Testpflicht gelten. Aber was passiert, wenn der Test zu Hause positiv ausfällt? Wie lange muss ein Kind in Quarantäne?

Was passiert bei einem positiven Corona-Schnelltest?

Wird ein Kind oder Jugendlicher im Rahmen der Teststrategie zu Hause positiv getestet, muss dieses Ergebnis mit einem PCR-Test bestätigt werden. In so einem Fall hat man momentan noch Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test, der beim Arzt oder in einem Testzentrum gemacht werden kann. Für die Testabnahme ist es ausdrücklich erlaubt das Haus zu verlassen, ansonsten gilt es, sich zu Hause abzusondern und weitere Kontakte einzustellen. Die Eltern sind verpflichtet, umgehend die Schule oder Kita zu informieren.

Und wenn der PCR-Test ebenfalls positiv ist?

Dann muss eine Kontaktliste erstellt werden mit Namen, Adressen und Telefonnummern von Personen, mit denen in den vergangenen zwei Tagen enger Kontakt bestand. Dazu zählen auch die weiteren Familienmitglieder im Haushalt. Zudem muss das zuständige Gesundheitsamt per Mail (meldung-corona@region-hannover.de) informiert werden. Um die Kontaktverfolgung zu gewährleisten, sollten die Eltern zudem die Kontakte des Kindes selbständig informieren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie lange dauert die Isolation?

Die Dauer der Isolation zu Hause nach einem bestätigten positiven PCR-Test beträgt inzwischen zehn Tage und kann mittels eines Antigentests auf sieben Tage verkürzt werden. Der Test muss offiziell vom Arzt, einer Apotheke oder dem Testzentrum bescheinigt werden. Selbsttests sind nicht zulässig. Grundsätzlich darf die Isolation nur beendet werden, wenn die betroffene Person mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.

Muss die ganze Familie in Quarantäne?

Grundsätzlich ja, denn auch für enge Kontaktpersonen – wie in einem familiären Haushalt – gilt zehn Tage Quarantäne, die allerdings ebenfalls mit einem offiziellen Test auf sieben Tage verkürzt werden kann. Sollten die Eltern in einem sensiblen Bereich arbeiten, zum Beispiel in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung, kann die Quarantäne nach derzeitiger Regelung nur mittels eines PCR-Tests auf sieben Tage verkürzt werden.

Welche Ausnahmen von der Quarantäne gibt es?

Kontaktpersonen ohne Symptome, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben sowie Personen, deren zweite Impfung oder Genesung weniger als drei Monate zurückliegt, müssen sich nicht in Quarantäne begeben.

Was ist mit Kindern, die eine enge Kontaktperson sind?

Schülerinnen und Schüler sowie in einer Kita betreute Kinder, die als enge Kontaktpersonen identifiziert wurden, können die Quarantäne weiterhin nach fünf Tagen mit einem Antigenschnelltest beenden, sofern dieser unter professioneller Aufsicht durchgeführt und bescheinigt wurde. Andernfalls endet die Pflicht zur Absonderung nach zehn Tagen automatisch.

Von Katharina Klehm