Hannover

Das persönliche Netzwerken ist in den Corona-Jahren zu kurz gekommen. Umso mehr hat es Gastgeber und Designmöbel-Experte Uwe Klingenberg genossen, wieder einmal zumindest einen kleinen Kreis Freunde und Nachbarn wie Ferrari-Chef David Kuhn oder Thorsten Werner, den neuen Business-Leader von Ikea, zur Expo-Lounge in den Dänischen Pavillon einzuladen.

Der Anlass: Das 24-seitige Expo-Park-Journal, das der Möbelhändler herausbringt und das von der Madsack Mediengruppe produziert wird (Auflage 190.000 Exemplare). Statt vierteljährlich erscheint es jetzt im monatlichen Rhythmus. Angst, dass ihm die Themen ausgehen, hat er nicht. Im Gegenteil: „Es gibt so viel über den Expo-Park zu berichten“, schwärmt Klingenberg, der auch im Vorstand des Expo-Park-Vereins ist.

Klingenberg ist Dauergast im Aspria

Ein Beispiel: In den nächsten Jahren entstehen rund 4000 Wohnungen im Baugebiet Kronsberg Süd – es ist das derzeit größte Neubauprojekt Niedersachsens. Klingenberg erhofft sich auch für den Expo-Park als Nachbarn positive Effekte. „Ich werde mir dort auch eine Wohnung kaufen, weil mir die Idee der Gemeinschaft gefällt“, verspricht er.

Derzeit wohnt der Geschäftsmann als Dauergast im Aspria. „Eine tolle Location“, schwärmt er und erzählt, wie er es genießt, vor dem Frühstück schwimmen gehen zu können. Mit Aspria-Chef Thomas Strohmeyer plant er auch schon Events. Der Aspria-Beach-Club soll dieses Jahr noch schöner werden, Beachvolleyball und das Standup-Paddeln auf dem Maschsee sollen ausgebaut werden. „Wir starten, sobald es warm ist“, verspricht Strohmeyer und hofft auf einen warmen März.

Strohmeyer trainiert für den Ironman

Gutes Wetter wäre für Strohmeyer auch persönlich von Vorteil: Er will dieses Jahr zum ersten Mal an einem Ironman teilnehmen. Ein wenig schiebt der Mitt-Fünfziger das Vorhaben auf sein Alter: „Einmal im Leben muss man es doch schaffen!“ Als erste Herausforderung will er am Hannover-Marathon Anfang April teilnehmen.

Top-Triathleten: Vater und Trainer Arnd und Jonas Schomburg Quelle: Dröse

Im Aspria ist er in Sachen Spitzensport in guter Gesellschaft. Während der Lockdowns hat er Triathlet Jonas Schomburg (28) geholfen. Der U23-Weltmeister im Aquathlon und bester deutscher Teilnehmer bei Olympia in Tokio konnte im Aspria sein intensives Training fortsetzen – für ihn ein großes Glück.

In Hannover war der 1,90-Mann jetzt nur auf Zwischenstopp. Braungebrannt und top in Form kam er direkt vom Training aus Fuerteventura, besuchte Klingenbergs Party, um weiter nach Barcelona zu fliegen. Dabei steht er immer im engen Kontakt mit seinem Vater Arnd Schomburg, einst ebenfalls ein gefeierter Weltklasse-Triathlet: „Er kennt mich am besten, wir haben keine Geheimnisse voreinander.“

Noch ein Erfolgsteam: Judoka Detlef Knorrek mit Tochter Anna Monta Olek. Quelle: Dröse

In der Expo-Lounge traf Team Schomburg mit Judoka Detlef Knorrek (56) und Tochter Anna Monta Olek (19) auf ein weiteres Trainer-Kind-Duo. Auch die beiden bestätigten, dass ihr gutes Vertrauensverhältnis zueinander Teil ihres Erfolgsgeheimnis ist: „Er kennt mich am besten, mit ihm kann ich alles besprechen“, sagt die Sportlerin, die bei den Junioren aktuell Welt- und Europameisterin ist.

