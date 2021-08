Hannover

Es ist eine seiner schönsten Kindheitserinnerungen. „Als kleiner Junge bin ich mit meiner Oma in die Weltspiele gegangen, um Kinofilme zu sehen. Sie war immer fein zurechtgemacht, das war etwas ganz Besonderes“, erzählt Philip Friso Hoeksma.

Als das Kino an der Georgstraße in den 1990er Jahren zu einem Kulturzentrum und Club wurde, feierte der Teenager Hoeksma seine ersten Rave-Partys in den Weltspielen. „Das war völlig neue Musik, ein total friedliches Miteinander, ein Gefühl von Liebe, Frieden und Einigkeit“, schwärmt er noch heute. „Für mich hatte der Ort eine magische Faszination.“

In den 1990er Jahren: Kurze Zeit später wurde das Haus in der Georgstraße abgerissen. Quelle: Gerd Piper

Die will der Mann, der in etlichen Clubs der Stadt arbeitete und lange das „Broncos“ am Schwarzen Bären führte, zu neuem Leben erwecken. In dem ehemaligen Club „Weidendamm“ in der Nordstadt treibt er derzeit die Auferstehung seiner alten Lieblings-Location voran: Im September soll eine Melange aus Bar, Club, Kunsthalle und kulturellem Treffpunkt eröffnen. Titel: natürlich „Weltspiele“.

Ein Freund rettete das symbolische „W“

Ein Wahrzeichen der Vergangenheit wird einen Ehrenplatz erhalten. Hoeksma besitzt das prägnante „W“ aus dem Original-Schriftzug des Hauses, das in den 1920er Jahren an der Georgstraße gebaut wurde und Anfang der 90er Jahre abgerissen wurde.

Der Eingangsbereich: Durch eine ehemalige Kirchentür betritt man den Club. Quelle: Frank Wilde

„Das hatte ein Freund einen Tag nach der Abrissparty von der Baustelle gerettet– es wäre sonst auf dem Müll gelandet.“ Jahrzehntelang lagerte es auf dem Dachboden der Eltern des Freundes. Nun schmückt ein Symbol der Vergangenheit ein brandneues Projekt.

Das Hoeksma anfangs überhaupt nicht leiten wollte. „Ich wollte eigentlich nie wieder irgendetwas machen, das auch nur im geringsten mit Gastronomie zu tun hat“, sagt der Mann, der 2016 sein Studium der Freien Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK) aufgenommen hatte.

April 1957: Menschen drängen sich vor dem Kino, in dem „Die Zürcher Verlobung“ mit Lieselotte Pulver läuft. Quelle: Wilhelm Hauschild

Doch als die Räume am Weidendamm zur Verfügung standen, überredeten ihn Freunde Anfang 2020, zumindest die Renovierung zu übernehmen. Ein schwieriger Zeitpunkt, Corona und die Folgen der Epidemie erwischten Hoeksma und sein Team kalt. „Im Oktober war ich vollkommen am Ende, gesundheitlich, psychisch, finanziell. Ich hatte zehn Kilo abgenommen und keine Kraft mehr“, erinnert er sich an den Tiefpunkt des Projekts.

Dann passierten viele Dinge gleichzeitig, die Friso Hoeksma zum Weitermachen mobilisierten. Zum einen meldete sich der Freund, der sich an das „W“ auf dem Dachboden erinnert hatte. DJ Ferry Ghods (53) brachte ihm eine Musikkassette mit dem Mitschnitt des Konzerts von Soullegende Roy Ayers (80) aus dem „Weltspiele“ vorbei. „Und zwei Tage später kam die Zusage für die finanzielle Förderung. So viele Zeichen auf einmal konnte ich nicht ignorieren.“

Zuschüsse kamen vom Projekt „Neustart Kultur“

Er profitierte von dem Förderpaket „Neustart Kultur“, das pandemiebedingte Investitions- und Umbaumaßnahmen unterstützt, „das Geld habe ich in das Gebäude gesteckt.“ Weitere Hilfe kam von der Musikinitiative Deutschland, Kredite wurden bewilligt. Was er in Summe in die „Weltspiele“ steckt, will der Selbstständige nicht sagen.

Baut am Soundsystem: Horst-Michael Düring sorgt für ein lupenreines Klangerlebnis. Quelle: Frank Wilde

Es wird nicht wenig sein. Für die Musik-Events (sonnabends soll Elektro, sonntags Funk, Soul und Hip-Hop laufen) baut Hoeksmas Freund Horst-Michael Düring (68) an einem ausgeklügelten Mehrweg-Soundsystem mit Basshörnern und Druckkammern. „Jedes Bauteil ist handgefertigt, Horst ist ein physikalisches Genie“, schwärmt Hoeksma.

Neben dem großen Saal, in dem Clubabende stattfinden und Kunstausstellungen gezeigt werden, gibt es im neuen Weltspiele die „Bar International“ im Art-Deco-Stil. Das Team baut eine eigene Radiostation, außerdem gehört der Shop „Solid Wood Records“ zum Konzept, in dem DJane Angelina Rose Vinylscheiben verkauft.

Wie im Wohnzimmer: der Plattenladen „Solid Wood Records“. Quelle: Frank Wilde

Der Kommerz soll allerdings nicht im Vordergrund stehen. Das hochmotivierte, etwa 20-köpfige Team („Die haben hier anfangs für Hungerlöhne gearbeitet“) hat sich auf eine hauseigene Philosophie verständigt. Teil davon ist ein Achtsamkeits-Team, das dafür sorgt, dass im „Weltspiele“ Diskriminierungen und Übergriffe keine Chance haben.

Vorne an der Straße: Hier entsteht die „Bar International“. Quelle: Frank Wilde

Das Personal an der Tür wird queer und divers sein und von einem Selektier-Team unterstützt, das das Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern sucht. „Wir wollen niemanden ausladen, wir wollen die Menschen einladen“, betont Hoeksma. „Aber jede und jeder soll sich wohlfühlen, das steht ganz klar im Fokus.“

„Weltspiele“ und „Monkeys“ zeigen diverse Ausstellung

In diesem Sinne ist auch die Ausstellung zu sehen, die man schon jetzt im Weltspiele erleben kann (donnerstags bis sonntags von 15 bis 19 Uhr). „Bye Bye Binary“ thematisiert Diversität und setzt ein Statement gegen die Einteilung der Menschheit in ausschließlich zwei Geschlechter. Auch der Club „Monkeys“ am Raschplatz ist ein Ausstellungsort der Schau.

„Bye Bye Binary“: Im großen Saal ist schon jetzt eine Ausstellung zu sehen. Quelle: Frank Wilde

Die „Weltspiele“ haben Philip Friso Hoeksma als Kind und Teenager nachhaltig geprägt. Nun möchte er mit seiner Version des Kultclubs die Kulturlandschaft der Stadt bereichern. „Wir möchten einen Freiraum schaffen, in dem man zu Hause sein kann“, sagt er. „Hier soll ein Ort des Ankommens entstehen.“

Von Julia Braun