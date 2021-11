Hannover

Er holte die Crème de la Crème von Hollywood nach Berlin: 18 Jahre lang war Dieter Kosslick (73) Chef der Berlinale. Auf dem Festival liefen in seiner Amtszeit von 2001 bis 2019 Stars wie George Clooney, Meryl Streep, Tilda Swinton und die Rockstars der Rolling Stones über den roten Teppich.

Herr Kosslick, 2001 sind Sie Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin geworden. Durch die Eröffnung zogen sich einige Pannen – Mikroausfall, Versprecher, kurzfristige Absagen von Stars. Wie sehr prägte Sie das Scheitern?

Überwiegend bin ja nicht gescheitert. Aber ich musste damit zurechtkommen. Und es war ein gutes Training, dass alles gleich zur Eröffnung passierte. Was aber auch kein Wunder war: Als ich antrat, sollte nach 22 Jahren alles anders werden. Ist es auch: Aus dem Riesenapparat Berlinale wurde eine der größten Starparaden und größtes Publikumsfestival der Welt. In Hollywood hat das Festival den Ruf, das am besten organisierte Filmfest überhaupt zu sein. Und die Pannen? Die galt es gut zu verbergen (lacht).

Sie haben die Berlinale an vielen Stellen erneuert. Wie sehr half das Motto, das Sie in Hollywood gesagt bekommen haben – „Going against the grain“ (gegen den Strom schwimmen)?

Sehr! Ich wollte von Anfang an klarmachen, dass ich unter Kultur auch politisches Engagement verstehe. Kultur ist auch Politik, weil man einen Standpunkt beziehen muss. Was wir getan haben. Für iranische Filmemacher, für chinesische, für Menschenrechte. Zur besten Roter-Teppich-Zeit haben wir eine Doku über drei in Guantanamo zu Unrecht inhaftierte Männer gezeigt und so die Aufmerksamkeit genutzt. Der Erfolg der Berlinale hing auch damit zusammen, dass es nicht nur ein engagiertes, sondern auch ein politisch engagiertes Festival ist. Es hat viel geholfen – allerdings auch Kritik eingebracht.

Dieter Kosslick: „Immer auf dem Teppich bleiben“, Hoffmann & Campe, 336 Seiten, 25 Euro. Quelle: Verlag

Bei Anlässen wie der Oscar-Verleihung geht es ja eher politisch korrekt zu.

Wobei im Jahr 2002, kurz vor der Invasion der Amerikaner im Irak, Stimmen erhoben wurden: George Clooney, Spike Lee, Richard Gere, Dustin Hoffman und Meryl Streep haben sich offen gegen die Kriegstreiberei ausgesprochen. Dabei galt immer das ungeschriebene Gesetz: Im Ausland redet man nicht schlecht über sein eigenes Land. Das ist Gottseidank längst nicht mehr so.

Zu ihm wollten sie dann alle: Dieter Kosslick (links) empfängt im Jahr 2010 zur Premiere des Films „Shutter Island“ Regisseur Martin Scorsese (Mitte) und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio. Quelle: dpa

Sie haben unzählige Superstars getroffen, mit Keith Richards sogar Mucke gemacht und mit den Musikern von BAP getrunken. Wer hatte die schlimmsten und wer so gar keine Allüren?

Zu den schlimmsten kann ich nichts sagen, das wäre unhöflich. Als Direktor muss man so diskret sein wie ein Arzt. Dafür kann ich sagen, wer so gar keine Allüren an den Tag gelegt hat, zum Beispiel George Clooney, Frances McDormand und Meryl Streep. Letztere hatte nach vier Jahren ihr Kommen zugesagt, auf einen First-Class-Flug verzichtet – sie kam im Linienflieger und zeigte sich auch während der ganzen Zeit unprätentiös. Fälle, in denen es blöd lief, gab es, ja. Allerdings nicht so oft, wie man denkt. Es wird viel im Vorfeld geregelt.

Das Jahr 2012: Schauspielerin Meryl Streep hält stolz den Goldenen Bären in den Händen, mit dem sie auf der Berlinale ausgezeichnet worden ist. Kollege Jake Gyllenhaal (rechts) und Dieter Kosslick freuen sich mit ihr. Quelle: dpa

Zum Beispiel was?

Uns wurde gesagt, dass Jennifer Lopez bestimmte Haferkekse aus einem speziellen Reformhaus in Zehlendorf haben will. Also sind wir hin und haben ein Kilo besorgt. Als J. Lo dann da war, habe ich sie gefragt, was an den Haferkeksen denn so besonders sei. Sie antwortete: „Haferkekse? Welche Haferkekse? Ich hasse Haferkekse.“ Es gibt da offenbar Diskrepanzen zwischen dem Künstler und seinem Umfeld. Aber: Ich kaufe lieber Kekse und esse sie dann selbst, ehe etwas schief läuft (lacht).

Welches war das schönste Filmfestival, das Sie je besucht haben – außer der Berlinale?

Das Morelia in Mexiko, San Sebastian in Spanien und das in Venedig. Es sind unglaublich schöne Orte und die Menschen habe so eine besondere Art der Gastfreundschaft. In diesem Punkt waren diese Veranstaltungen Vorbild. Denn während der Berlinale ist es kalt, dunkel, es liegt Schnee, man wird krank. Also war Gastfreundschaft neben den Fans und dem Spaß, das einzige Mittel.

Haben eine besondere Verbindung: Dieter Kosslick und Comedyfrau Anke Engelke machen auf der Bühne Quatsch. Quelle: dpa

In Ihrem Buch schreiben Sie: „Ich kam der Liebe wegen zum Kino“. Es ist aber nicht Ihre eigene Lovestory.

Es war die meiner Mutter und ihres Hausfreundes, der mich jeden Sonntag für ein paar Stunden loswerden wollte und mir Geld fürs Kino gab. Ich war sechs Jahre alt. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Satz schreiben soll. Letztlich habe ich es getan. Auch weil ich es Anke Engelke schuldig geblieben wäre. Es war immer unsere gemeinsame Art von Humor.

Seine letzte Berlinale als Direktor: Zum Festivalabschluss kniet Dieter Kosslick im Berlinale Palast auf einem riesigen Teddybären. Das amüsiert Schauspielerin Juliette Binoche (links), Produzentin Trudie Styler, den amerikanischen Filmkritiker Justin Chang und den chilenischen Regisseur Sebastián Lelio. Quelle: dpa

Seit zwei Jahren sind Sie kein Direktor mehr – womit haben Sie sich in der Zwischenzeit beschäftigt?

Mit dem, was Sie gelesen haben – meiner Biografie. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich das Manuskript abgeliefert. Da kurz nach Erscheinen alle Buchläden wegen Corona schließen mussten, gab es nicht sehr viel Marketing, keine Lesungen. Das hole ich nun seit zwei, drei Monaten nach.

Kennen sich seit Jahrzehnten: Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick (links) und Hannovers Kino-König Hans-Joachim Flebbe. Hier sind die beiden bei der Wiedereröffnung des traditionsreichen Kinos „Zoo Palast“ in Berlin im Jahr 2013. Quelle: dpa

Durch den Lesungsabend bei uns in Hannover sollte Hans-Joachim Flebbe führen. Was verbindet Sie?

Die Liebe zum Kino: dem Kino als Raum, als Architektur, als sozialer Ort und kulturelles Erlebnis. Wir haben seit 1983 miteinander zu tun, schon während des ersten Low-Budget-Filmfestivals im Passage-Kino an der Mönckebergstraße in Hamburg zusammengearbeitet. Über die Zukunft des Kinos haben wir uns schon immer unterhalten. Hans-Joachim Flebbe war für mich schon immer ein Vorreiter, wie man Kino anders machen kann.

Schöne Geste: Zum Abschied seiner Karriere als Berlinale-Direktor steht Dieter Kosslick mit einem Porträt von sich auf dem roten Teppich vor Zuschauern im typischen Kosslick-Outfit – Hut und roter Schal. Quelle: dpa

Was meinen Sie konkret?

Er hat zum Beispiel bei der Renovierung des Zoo-Palastes geschafft, die Investoren zu überzeugen und es grandios restaurieren zu lassen. An der Decke schaut man in die Sterne und Stars sieht man auf der Leinwand. Er war schon immer ein Mann mit den meisten Innovationen. Das sieht man auch bei den Astor-Kinos.

Kosslicks Vorgänger ärgert ihn vor der Amtsübernahme

Haben Sie Ihrem Nachfolger eigentlich auch Steine in den Weg gelegt, wie Ihr Vorgänger damals Ihnen? Er hatte Ihnen doch den Zutritt zu den Räumlichkeiten verwehrt, kurz bevor Sie Direktor wurden.

Nee, warum sollte ich. Meinen Nachfolger habe ich bei meiner letzten Berlinale begrüßt. Ich wäre gerne noch ein bisschen geblieben, aber die zuständige Kulturstaatsministerin wollte das nicht. Und was meinen Vorgänger betrifft: Es waren andere Zeiten, es war kompliziert. Trotzdem waren wir noch jahrelang befreundet.

Ausgezeichnet! Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) verleiht Dieter Kosslick im Schloss Bellevue den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Quelle: dpa

Wie sieht ein perfekter Kinoabend aus?

Es ist ein Abend, den man mit einem Essen vorher oder hinterher verbindet. Wobei das im Astor ja auch währenddessen möglich ist. Perfekt ist es, wenn man einen schönen Film gesehen und das Bedürfnis hat, über ihn zu sprechen. Das Kino muss ein schöner Raum sein, in dem man bequem sitzt. Und es muss einen grandiosen Vorhang geben, der auf das Lust macht, was gleich kommt.

Am 12. November wollte Dieter Kosslick im Astor-Kino seine Biografie vorstellen, Kino-König Hans-Joachim Flebbe durch den Abend führen. Die Veranstaltung fällt aus Krankheitsgründen aus.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Mirjana Cvjetkovic