Hannover

Verstecken kann sie es nicht mehr – muss sie ja auch gar nicht: Anne-Kathrin Ostrzolek-Ertl (35) ist schwanger, sie und Ex-96-Profi Matthias Ostrzolek (30) werden erstmals Eltern. „Der Termin ist Anfang September“, verriet die 36-Jährige gerade der NP, „es ist ein Wunschkind.“ Auf Instagram zeigten die beiden jetzt ihr großes Glück, posteten ein Foto mit Babykugel.

Mittlerweile kann Ertl-Ostrzolek auch wieder richtig herzlich lachen, wenn sie von ihrer Schwangerschaft berichtet – das war nicht immer so. Von Januar bis Ende April hat sie quasi permanent gelegen, Übelkeit hat ihr maximal zu schaffen gemacht. „Ich habe es mir leichter vorgestellt – und wurde eines Besseren belehrt“, gesteht sie lachend.

Im siebten Himmel: Im Juli 2020 haben Matthias Ostrzolek und seine Anne-Kathrin geheiratet, nun erwarten sie ihr erstes Kind. Quelle: Ledwig

Das Paar war ja nach München gezogen, nachdem der Sportler die Roten zum Ende der vergangenen Saison verlassen hatte. Im Anschluss unterzeichnete der Mittelfeldspieler einen Vertrag bei Admira Wacker in Wien, kickt dort mit der Rückennummer 84. Die werdenden Eltern leben im 4. Bezirk, in Wieden, ganz in der Nähe der barocken Karlskirche und des Naschmarkts.

Herz in Hamburg, Wohnen in Wien

„Mein Herz gehört ja unangefochten Hamburg, aber Wien ist wirklich eine unfassbar schöne Stadt“, schwärmt Ertl-Ostrzolek, die zwischen der österreichischen Hauptstadt und München pendelt. „Allerdings habe ich aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht wirklich viel sehen können.“

Am vergangenen Freitag wollte sie nun erstmals ins Stadion, die BFSZ-Arena, – das erste Mal nach anderthalb Jahren überhaupt zu einem Fußballspiel: „Ich kannte bis dato nur eine Person aus dem Verein – meinen Mann.“ Nun sollten einige dazugekommen, Teamkollegen und ihre Partnerinnen etwa. „Leider bin ich positiv auf das Corona-Virus getestet worden“, so Ertl-Ostrzolek. Sie dürfte sich bei ihrem Mann und der wiederum bei seinen Mannschaftskollegen angesteckt haben. Die werdende Mama fühlt sich wie „bei einer etwas stärkeren Erkältung – unangenehm, aber nicht tragisch“.

Das Geschlecht des Babys wird noch nicht verraten

Wenn alles überstanden und das Baby schließlich geboren ist, stellt die 36-Jährige das Kleine – das Geschlecht behält sich noch für sich – bestimmt auch mal bei uns in Hannover vor. Die Marketingmanagerin denkt gerne an die Stadt zurück und hält zu einigen Menschen in der Landeshauptstadt auch noch Kontakt.

Von Mirjana Cvjetkovic