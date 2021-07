Hannover

Sie ist pieksig und Hobbygärtnern ein Dorn im Auge – die Distel hat nicht viele Fans. Für den angehenden Modedesigner Lars Witkowski (25) ist die Stachelpflanze aber etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil sie ihm einen European Fashion Award (FASH) eingebracht hat. „Die Distel ist für mich auch Heimat“, sagt er mit großen Emotionen in der Stimme.

Kein Laufsteg, kein Blitzlichtgewitter, dafür ein Jubelschrei am Telefon, als ihm die Nachricht überbracht wurde. Der international bedeutende Förderpreis für Modestudierende wird normalerweise im Rahmen der Frankfurter Fashion Week verliehen, ist für viele Talente ein Sprungbrett. Witkowski bringt die Auszeichnung 1000 Euro Preisgeld und bestärkt den jungen Mann aus Sachsen, sich weiter mit Ursprung und Wurzeln zu beschäftigen. Denn die Inspiration seiner Kollektion war die Distel, die Umsetzung in ein Printmotiv wurde von der Jury ausdrücklich gelobt.

Viel Natur und ein Drei-Generationen-Haus

„Sie gehört zu meinen Kindheitserinnerungen“, erzählt der Designer, der aus dem 4500-Einwohner-Ort Hartmannsdorf in Sachsen stammt. „Ich bin mit Freunden über die Felder gestreift – Disteln, Brennnesseln und Weizen gehörten dazu.“ Sein Verhältnis zur Natur ist eng: „Ich bin in einem Drei-Generationen-Haus aufgewachsen. Meine Großeltern waren in der DDR-Zeit Selbstversorger.“ Gemüseanbau, Hasenzucht – „alles für den Sonntagstisch“, sagt er und schmunzelt.

Genderneutral, mit Distelprint (links) und mit Ärmeln zum Abknöpfen: Die Models tragen die Kollektion „Oddity 1400“ von Lars Witkowski. Quelle: Jakob Tillmann / Handout

Oma Erika (87) war „Trikotage“-Näherin in einem Industriebetrieb, für ihre Enkel schneiderte sie Faschings- und Halloweenkostüme. „Aber eigentlich war Opa Hubert mein Berufsvorbild, er war Lehrer“, erzählt Witkowski, der als Jugendlicher in der konservativen Kleinstadt aber begriff, dass Kleidung mehr ist als „Mittel zum Zweck“. Die Erkenntnis brachte eine rote Hose. „Mode formt Menschen, Mode macht Menschen.“

Das neue Berufsziel machte die Eltern nicht glücklich („ich bin in der Familie der Erste in der kreativen Branche“), außerdem musste Witkowski hart dafür kämpfen. „Ich habe kein besonderes Talent in Kunst“, gibt er offen zu. So war seine Note bei der Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule Schneeberg eine glatte Fünf. An der kostenpflichtigen „Leipzig School of Design“ paukte er ein halbes Jahr Proportionslehre, entwickelte Farbverständnis, feilte an der Zeichentechnik.

Preisträger: Lars Witkowski (Mitte) mit zwei Models. Quelle: Bernd Ludewig/SDBI

Und bekam 2016 einen Studienplatz an der Hochschule Hannover. Für die Stadt entschied er sich, weil er von Professorin Martina Glomb (60) beeindruckt war, die viele Jahre mit England-Ikone Vivienne Westwood (80) zusammengearbeitet hatte. „Sie ist eine wahre Inspiration, und fordert die Studierenden sehr. Es ist eine große Ehre, dass ich bei ihr lernen darf.“

Das kreative Tief in der Corona-Pandemie

Denn eigentlich hatte die Corona-Pandemie den Studenten in ein kreatives Tief gestürzt. Die Bewerbung für den FASH war ein Ansporn, „das Feuer brannte wieder“. Gegen 300 Konkurrenten setzte sich Witkowski mit seiner Kollektion „Oddity 1400“ durch – der Titel steht für „Kuriosität“, die Zahl bezieht sich auf das Jahrhundert, in der der berühmte Altaraufsatz „Goldene Tafel“ der Benediktinerabtei in Lüneburg entstand. Im hannoverschen Landesmuseum wird das wertvolle Meisterwerk aus dem Mittelalter restauriert.

Meisterwerk: Einer der Flügel der „Goldenen Tafel“. Quelle: Archiv

Wie schlägt nun Witkowskis Distel den Bogen zu diesem Thema? „Das Altarbild ist ein Triptychon zum Aufklappen. Das Besondere sind 23 so genannte Wunderkammern, in denen Kuriositäten versteckt waren – ein Straußenei, Seidenstoff, Edelsteine, arabische und jüdische Schriften.“ Außerdem spiele die Natur im Altarbild eine wichtige Rolle. Und der 25-Jährige findet: „Disteln haben in der floralen Welt die wunderschönsten Blüten.“

Jury lobt „smarte Lässigkeit“

Die FASH-Jury erkannte im Distel-Print auch den Zusammenhang zur Muttermilch der Heiligen Maria. Außerdem „smarte Lässigkeit zwischen Chic und Casual“. Da passte es perfekt, dass als Ersatz für eine Preisverleihung alle Sieger des Wettbewerbs zu einem Foto-Shooting in die historische Gartenanlage in Kladow eingeladen wurden. Viel Grün für Witkowskis grüne Distelprints.

Entwürfe: So zeichnete Lars Witkowski die Disteln für die Kollektion. Quelle: Jakob Tillmann / Handout

Ins neue Semester geht der Preisträger, der mit seinem Partner in der trubeligen Nordstadt lebt, und in einem Mini-Atelier Platz für Nähmaschine, Bügeleisen und Schneiderpuppe gefunden hat, mit neuem Elan. „In meiner Bachelor-Arbeit geht es unter dem Titel ,Origin & Craft’ um die traditionelle Zunftkleidung in Sachsen. Mir ist Handwerk wichtig, ich will nicht, dass diese Art der Arbeitsbekleidung ausstirbt.“ In Hannover hat Witkowski endgültig zu seinen sächsischen Wurzeln gefunden.

Von Andrea Tratner