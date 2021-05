Hannover

Vier leckere Rezepte mit Scholle hat NP-Koch Oliver Hodemacher für Sie. Und einen Tipp noch gleich dazu: „Bei der Scholle sollte man darauf achten, dass die roten Pigmentpunkte deutlich zu erkennen sind. Sie garantieren die Frische des Fisches.“ Wem die Rezepte zu aufwendig sind, den dürfte dieser Hinweis vom Experten freuen: „Das Schollen ihren typischen aromatische Eigengeschmack haben, kann man sie auch ohne viel Zinnober zubereiten. Es genügt vollkommen, sie in etwas Mehl zu wenden und anschließend kurz in Butter zu braten.“

Scholle aus dem Ofen

Schollen waschen und trocken tupfen. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen und auf ein mit Öl bepinseltes Backblech legen. Paprika, Zucchini und Frühlingszwiebeln putzen. Paprika in Streifen schneiden. Zucchini halbieren und in Scheiben, Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden.

Scholle aus dem Ofen mit Gemüse vom Blech Quelle: Christian Behrens

Kartoffeln waschen und in Salzwasser gar kochen, abgießen, ausdämpfen lassen und dann sorgfältig pellen. Öl mit Salz und Pfeffer in einer Schüssel verrühren. Kartoffeln mit dem Gemüse mischen und um die Schollen verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Gas 3, Umluft 180 Grad) auf der zweiten Schiene von unten 15 bis 20 Minuten garen. In den letzten fünf Minuten die Tomaten dazulegen.

Kerbelblättchen hacken und vor dem Servieren über Scholle und Gemüse streuen.



Zutaten für vier Portionen 4 Schollen (küchenfertig, à 300 Gramm) 8 Esslöffel Zitronensaft Salz,Pfeffer 2 rote Paprikaschoten 2 gelbe Paprikaschoten 500 Gramm Zucchini 2 Bund Frühlingszwiebeln 1000 Gramm kleine Kartoffeln (gekocht) 6 Esslöffel Olivenöl 200 Gramm Kirschtomaten 1 Bund Kerbel

Mit Spargel und Senfsauce

Spargel im unteren Drittel schälen, die Enden abschneiden. Die Stangen in Salzwasser acht bis zehn Minuten kochen. Filets mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen, im Mehl wenden und in der heißen Butter bei milder Hitze von jeder Seite zwei bis drei Minuten braten.

Scholle mit Spargel und Senfsauce Quelle: Christian Behrens

Eigelb mit Senf, Wein, Salz, Pfeffer und Zucker über dem heißen Wasserbad zu einer dicklichen Creme aufschlagen. Vorsicht! Die Masse darf zu keinem Zeitpunkt kochen! Joghurt unterrühren, die Senfsauce sorgfältig mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Spargelstangen gut abtropfen lassen und mit den Filets und der Sauce anrichten. Mit rosa Beeren bestreuen. Dazu passen hervorragend Petersilienkartoffeln.

Zutaten für vier Portionen 1000 Gramm grüner Spargel Salz 600 Gramm Schollenfilets (ohne Haut) 4 Esslöffel Zitronensaft Pfeffer Mehl (zum Wenden) 60 Gramm Butter 4 Eigelb 4 Teelöffel Senf 200 Milliliter Weißwein 2 Teelöffel Zucker 4 Esslöffel Vollmilchjoghurt 2 Teelöffel rosa Beeren

Gebratene Scholle mit Spaghetti

Hummerfond mit Sahne und Milch aufkochen. Parmesanrinde und eineinhalb Teelöffel der abgeriebenen Zitronenschale dazugeben und bei milder Hitze etwa Minuten ziehen lassen.

Knoblauch fein würfeln. Chili längs halbieren, entkernen und fein hacken. Spinat waschen und trocken schleudern. Schollenfilets kalt abspülen, trocken tupfen. Erst längs, dann quer halbieren. In einer Schale mit zwei Esslöffeln Olivenöl und der restlichen Zitronenschale mischen. Mit Pfeffer würzen und 15 Minuten abgedeckt kalt stellen.

Scholle mit Spaghetti und Parmesansauce Quelle: Christian Behrens

Spaghetti nach Packungsanweisung in Salzwasser bissfest garen. Parmesanrinde aus dem Fond nehmen. 150 Milliliter Parmesanfond abmessen, beiseitestellen. Restlichen Fond weiter einkochen lassen.

Inzwischen zwei Esslöffel Olivenöl in einem Topf erhitzen. Knoblauch und Chili darin glasig dünsten. Mit Weißwein ablöschen und mit dem abgemessenen Fond auffüllen. Etwa zwei Minuten einkochen lassen. Den Spinat zugeben und zusammenfallen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Inzwischen die Schollenfilets mit Salz würzen. Das restliche Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Filets darin bei mittlerer Hitze zwei bis drei Minuten auf jeder Seite braten.

Nudeln abgießen, dabei 50 Milliliter Nudelwasser auffangen. Geriebenen Parmesan zum restlichen Parmesanfond geben, den Topf vom Herd ziehen und den Fond mit einem Schneidstab schaumig aufmixen. Nudeln und Spinat in einer Schale mischen und, wenn nötig, noch etwas Nudelwasser zugeben. Die Nudeln und den Spinat mit den Schollenfilets anrichten, mit der aufgeschlagenen Parmesansauce beträufeln und servieren.

Zutaten für vier Portionen 200 Milliliter Hummerfond 200 Milliliter Schlagsahne 100 Milliliter Milch 1 Parmesanrinde (etwa 50 Gramm; ersatzweise 50 Gramm Parmesan am Stück) 3 Teelöffel Abrieb von Biozitronen 2 Knoblauchzehen 1 rote Chilischote 300 Gramm Baby-Blattspinat 350 Gramm Schollenfilet 5 Esslöffel Olivenöl Pfeffer 400 Gramm Spaghetti Salz 75 Milliliter Weißwein 60 Gramm Parmesan (fein gerieben)

Szechuan-Scholle mit Spargelsalat

Für den Salat weißen Spargel schälen, Enden abschneiden. Grünen Spargel im unteren Drittel schälen, Enden auch abschneiden. Beide Spargelsorten in leicht kochendes Salzwasser geben und aufkochen. Grünen Spargel nach drei bis vier Minuten herausnehmen, abschrecken, kalt stellen. Topf von der Kochstelle ziehen, weißen Spargel noch 15 bis 20 Minuten ziehen lassen, dann herausnehmen. Grünen und weißen Spargel schräg in einen Zentimeter große Stücke schneiden.

Paprika putzen, vierteln, entkernen. Paprikaviertel mit der Hautseite nach oben auf ein Backblech legen, unter vorgeheiztem Backofengrill acht bis zehn Minuten grillen, bis die Haut schwarz wird. Paprika herausnehmen, in einen Gefrierbeutel geben und fünf Minuten ausdämpfen lassen. Herausnehmen, die Haut abziehen und die Paprika in einen Zentimeter große Stücke schneiden.

Szechuan-Scholle mit Spargelsalat Quelle: Christian Behrens

Schalotten fein würfeln. Chili putzen, entkernen und fein schneiden. Petersilienblätter von den Stielen zupfen und fein schneiden. Essig und Olivenöl in einer Schüssel verrühren, mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Spargel, Paprika, Schalotten, Chili und die Tomaten dazugeben und beiseite- stellen. Die Petersilie erst kurz vorm Servieren dazugeben und untermischen.

Kardamomkapseln aufbrechen, Samen herauslösen. Aus den Szechuanpfefferkapseln Samen entfernen, wegwerfen. Kapseln in heißer Pfanne ohne Fett anrösten. Kardamomsamen und Szechuanpfeffer in einem Mörser zerstoßen, in einer Arbeitsschale mit Zimtpulver und Semmelbröseln mischen. Eiweiß leicht aufschlagen, in eine zweite Arbeitsschale geben. Maismehl in eine Arbeitsschale geben.

Die Haut der Schollenfilets mit einem Messer abtrennen. Schollenfilets mit Salz würzen, mit Zitronensaft beträufeln, mit der hellen Seite nach außen aufrollen und mit Holzstäbchen zusammenstecken. Schollenröllchen erst im Maismehl, dann im Eiweiß und zuletzt in den gewürzten Semmelbröseln wenden.

Öl und Butter in einer Pfanne erhitzen, Schollenröllchen bei mittlerer Hitze drei bis vier Minuten goldbraun braten. Herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit dem vorbereiteten Spargelsalat servieren.

Zutaten für vier Portionen Für den Salat: 250 Gramm weißer Spargel 250 Gramm grüner Spargel Salz 2 rote Paprikaschoten 40 Gramm Schalotten ½ rote Chilischote 6 Stiele glatte Petersilie 3 Esslöffel Weißwein-essig 8 Esslöffel Olivenöl 60 Gramm getrocknete Tomaten 100 Gramm Tomatenwürfel Pfeffer, Zucker Für die Scholle: 20 Gramm grüne Kardamomkapseln 1 Esslöffel Szechuanpfeffer (Asia-Laden) 1 Teelöffel Zimt(gemahlen) 50 Gramm Semmel-brösel 2 Eiweiß 30 Gramm Maismehl (oder Weizenmehl) 12 Schollenfilets (à 120 Gramm, küchenfertig) Salz 2 Esslöffel Zitronensaft 4 Esslöffel Öl 30 Gramm Butter

Von NP