Im Ladengeschäft in der Seilwinderstraße 1a wird fleißig gewerkelt und geräumt. Voraussichtlich am 11. Juni soll hier die „Sugargang“ einziehen und Süßwaren aus der ganzen Welt verkaufen. Chef Adrian Balbegi (32) überzeugt sich selbst vor Ort, wie die Arbeiten vorangehen. Schließlich wird das Geschäft der erste stationäre Shop des Unternehmens. „Sugargang“ ist ein Ableger des Lebensmittelgroßhändlers „IA International“, der vor allem durch den Süßigkeiten-Onlineshop „sugardad.eu“ bekannt geworden ist.

„Eigentlich wollten wir bereits im März eröffnen“, erzählt Balbegi. „Corona hat leider alles deutlich verzögert.“ Am 13. April ging zunächst der Onlineshop an den Start. Dieser bietet einen Vorgeschmack auf die kunterbunte Comic- und Kalorien-Welt, die den Kunden im Geschäft erwartet.

Kid, Coozy, Kiki, Sunny und Coco sind die Cartoon-Helden

Die Ladentür ist der Eingang zum süßen Universum. Es ist die Welt von Kid, Coozy, Kiki, Sunny und Coco. Die fünf Cartoon-Figuren bilden eine Clique, die Sugargang. Ihre Steckbriefe auf der Webseite des Onlineshops verraten ihre jeweiligen Charaktereigenschaften und welche Süßigkeiten sie am liebsten naschen.

Neben Schokoriegeln, Keksen, Limo und Chips soll auch ein komplettes Merchandising-Sortiment das Angebot ergänzen. „Es wird Shirts und Handyhüllen mit der Sugargang geben sowie Sammelfiguren und limitierte Sticker“, so Balbegi.

Das Ziel: Fusion aus Lifestyle und Snacks

Auf zwei großen Videowänden sollen die Zuckerfreunde in kurzen Clips zu sehen sein. In der Ecke steht ein großer Spielautomat mit Greifarm. Balbegi erklärt: „Hier können sich die Kunden Gewinne erspielen.“ Ziel sei es, Musik, Mode und Lifestyle mit Snacks und Getränken aus der ganzen Welt zu einem Gesamtkonzept zu verknüpfen.

Balbegi rückt einige Cornflakes-Packungen zurecht. Auch in diesem Regal tummeln sich ausschließlich Produkte, die es auf dem deutschen Markt nicht regulär zu kaufen gibt: Oreo O’s Cereals, Lucky Charms und Fred Feuerstein Cornflakes.

Kurz vor der Eröffnung: Adrian Balbegi räumt die Regale ein. Quelle: Frank Wilde

Produkte für den deutschen Markt seien darauf abgestimmt, was bei den Kunden hierzulande gut ankommt. „Bei Schokoriegeln ist es zum Beispiel die Kombination aus Schokolade, Haselnuss und Keks oder Waffel in allen möglichen Varianten“, weiß Balbegi. Wer Geschmäcker aus aller Welt kennenlernen will, wird in seinem Laden fündig: Sein persönlicher Snack-Favorit sind die Takis Chips mit Chili- und Limettengeschmack aus Mexiko.

Der Plan: Lieferando soll Chips nach Hause liefern

Der „Sugargang“-Chef hat schon vor der Ladeneröffnung das nächste Projekt im Visier. „Im Rahmen eines Pilotprojekts wollen wir den Kunden ermöglichen, unsere Ware über Lieferando zu bestellen“, verrät er. Statt Pizza, Gyros und Co. vom Restaurant, könnten die Fahrer dann auch Erdnussbutter-Riegel und US-Cornflakes zu den hungrigen Kunden bringen. Doch erstmal will Balbegi abwarten, wie das Geschäft anläuft. „Wir müssen ja auch noch genügend Ware für die Kunden im Laden haben.“

Der NP verriet „Sugargang“-Chef Adrian Balbegi die drei beliebtesten Produkte aus dem Sortiment. Die NP hat sie probiert.

Tipp 1: „Ocean Blue“ macht reif für die Insel

Die blaue Calypso-Limonade sieht nicht nur exotisch aus. Tatsächlich schmeckt sie auch nach tropischem Inselurlaub, hier treffen Zitronen auf blaue Beeren. Das schmeckt erfrischend und richtig lecker. Tipp: Am besten eiskalt genießen. Jetzt fehlen nur noch eine Hängematte und Meeresrauschen für das perfekte Urlaubsgefühl.

Calypso-Limonade „Ocean Blue“, LEBEN, Sugargang, Adrian Balbegi (Foto: Frank Wilde) Quelle: Frank Wilde

Die Limonade gibt es in verschiedenen spannenden Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel Kiwi, Gurke, Pfirsich oder Guave. „Ocean Blue“ (2,99 Euro) hat jedoch schon aufgrund ihrer ungewöhnlichen Farbe viele Fans.

Tipp 2: „Snoballs“ sind eine süße Versuchung

Die pinken „Snoballs“ wurden durch die US-Serie „iCarly“ populär. Im Internet finden sich sogar zahlreiche Rezepte von Fans, die versucht haben, die süße Köstlichkeit nachzubacken. Für das volle Geschmackserlebnis lohnt es sich jedoch, zum Originalprodukt der Marke Hostess zu greifen.

„Snoballs“ gibt es im Zweierpack. Quelle: Frank Wilde

Was macht die fluffigen Bälle so besonders? Im Inneren der „Snoballs“ (zwei Stück für 2,99 Euro) befindet sich Schokoladenteig mit einer cremigen Vanillefüllung. Das Ganze wird von einer Marshmallow-Schicht ummantelt und in pinken Kokosraspeln gewälzt. Eine Kalorienbombe, die eine Sünde wert ist.

Tipp 3: „Sour Patch“ ist fruchtig und sauer

„Sour Patch“ sind Fruchtgummis. Quelle: Frank Wilde

Wer saure Fruchtgummis mag, sollte „Sour Patch“ (1,99 Euro) probieren. Die Säure kitzelt auf der Zunge, bevor die fruchtige Süße hervortritt. Die Standard-Mischung enthält die Geschmacksrichtungen Limone, Zitrone, Pfirsich, rote Beere und die Trendsorte blaue Himbeere. Doch auch ein Blick auf die Variante mit Wassermelonen-Geschmack und auf den tropischen Mix mit Passionsfrucht und Ananas lohnt sich. Die Konsistenz ist weicher als bei vielen Fruchtgummis, die sich auf dem deutschen Markt tummeln. Geschmacklich sind sie fruchtiger, die verschiedenen Sorten lassen sich gut herausschmecken.

Von Janina Fesser